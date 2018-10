Sport

Super League

Basel siegt dank Startfurioso gegen GC – Young Boys drehen 0:2 gegen Sion



Super League, 12. Runde Grasshoppers – Basel 1:3 (0:3) Young Boys – Sion 3:2 (0:2)

Bild: KEYSTONE

Basel siegt dank Startfurioso gegen GC – Young Boys drehen 0:2 gegen Sion

Dank einer starken Schlussphase kehrt Leader Young Boys nach zwei Spielen ohne Sieg zum Erfolg zurück. Gegen Sion kehrt YB einen 0:2-Pausenrückstand und gewinnt noch 3:2.

Grasshoppers – Basel 1:3

- Bevor sie wussten, wie ihnen geschah, lagen die Grasshoppers im Klassiker gegen den FC Basel nach 17 Minuten 0:3 zurück. Anders als in der Hinrunde in Basel liess der FCB den Zürchern darauf keine Chance mehr. Zuletzt stand es 3:1. Das Geschehen in den ersten 17 Minuten, das die Partie im Letzigrund entschied, war für den bisherigen Saisonverlauf beider Teams nicht typisch. Die Basler hatten zwar im Hinspiel im St.-Jakob-Park gegen GC sowie daheim gegen Sion (3:2) und in Lugano (2:2) je ein Tor in der Startviertelstunde erzielt. Aber nie war es ihnen gelungen, einen beliebigen Gegner früh zu dominieren und vorentscheidend davonzuziehen.

- Die Grasshoppers weisen nun schon sieben Niederlagen vor, aber nie zuvor verloren sie derart früh im Match komplett den Faden. Die meisten Niederlagen kamen jeweils erst in der zweiten Hälfte zustande. In den fatalen 17 Minuten vor weniger als 7000 Zuschauern kam die Mannschaft von Trainer Marcel Koller viermal vor das Tor der Zürcher. Drei Tore und ein Pfostenschuss schauten heraus. Hervorzuheben ist das 1:0 nach sechs Minuten. Es kam auf eine schön anzusehende Kombination von Kevin Bua über Albian Ajeti zum Torschützen Luca Zuffi zustande. Die GC-Defensive war komplett ausgespielt, der Winterthurer brauchte den Ball nur noch einzuschieben.

- Beim 2:0 nach einem Corner von Bua wurde Eder Balanta in der Mitte allein gelassen. Der wuchtige Kopfball war nicht zu halten. Beim 3:0 verwertete der unter Koller wiedererstarkte Ricky van Wolfswinkel einen untauglichen Abwehrversuch von GCs Neuerwerbung Arlind Ajeti. Dieser verlor das Duell gegen seinen vier Jahre jüngeren Bruder Albian, Basels Goalgetter.

Bild: KEYSTONE

Young Boys – Sion 1:2

– Lange sah es in Bern danach aus, als könnte sich der Leader für einen guten Auftritt nicht belohnen. Erst durch zwei späte Tore von Roger Assalé (87.) und Sekou Sanogo (90.) kam das Team von Trainer Gerardo Seoane doch noch zum Vollerfolg. Zuvor hatten die Berner mit Pech und dem eigenem Unvermögen vor dem Tor des FC Sion zu kämpfen.

– Zuerst verwehrte Schiedsrichter Nikolai Hänni dem Meister einen möglichen Penalty (22.), als er kurz vor der Pause bei einer weiteren strittigen Strafraumsituation doch noch Gehör für den Berner Penaltywunsch fand, schoss Jean-Pierre Nsame über das Tor. Auch nachdem Guillaume Hoarau (64.) das 1:2 erzielt hatte, liessen die Berner mehrere gute Möglichkeiten verstreichen.

– Ganz anders agierte Sion anfänglich beim sechsten Auftritt unter der Ägide Murat Yakins. Die defensiv eingestellten Walliser - unter den elf Spielern in der Startformation stand nur ein ausgewiesener Offensivspieler – nutzten eineinhalb Chancen zu zwei Toren. Mit Mann und Maus verteidigten sich Yakins Spieler in der zweiten Halbzeit lange erfolgreich. Am Schluss lieferte YB allerdings einen weiteren Beleg dafür, wieso man in der Tabelle aktuell absolut berechtigt mit elf Punkten in Front liegt.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Die Telegramme

Grasshoppers - Basel 1:3 (0:3)

6900 Zuschauer. - SR Bieri. -

Tore: 6. Zuffi (Albian Ajeti) 0:1. 11. Balanta (Bua) 0:2. 17. Van Wolfswinkel 0:3. 85. Rhyner 1:3.

Grasshoppers: Lindner; Cvetkovic, Arlind Ajeti (46. Zesiger), Rhyner; Lavanchy, Bajrami, Holzhauser, Doumbia; Pusic (85. Sukacev); Jeffrén (46. Bahoui), Pinga.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Xhaka, Riveros; Balanta (76. Serey Die), Frei; Van Wolfswinkel (86. Kalulu), Zuffi, Bua; Albian Ajeti (73. Oberlin).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Sigurjonsson, Djuricin, Basic, Nathan, Ngoy und Tarashaj (alle verletzt). Jeffrén mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgeschieden. Basel ohne Campo, Suchy, Okafor, Hansen, Zambrano (alle verletzt) und Petretta (krank). 67. Lindner hält Foulpenalty von Frei. 16. Pfostenschuss Widmer. Verwarnungen: 14. Doumbia (Foul), 22. Holzhauser (Foul), 34. Jeffrén (Foul), 46. Van Wolfswinkel (Foul). 66. Cvetkovic (Foul), 82. Zesiger (Foul).

Young Boys - Sion 3:2 (0:2)

23'908 Zuschauer. - SR Hänni. -

Tore: 17. Lenjani (Toma) 0:1. 28. Lenjani 0:2. 64. Hoarau (Garcia) 1:2. 87. Assalé (Sulejmani) 2:2. 90. Sanogo (Sulejmani) 3:2.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Lauper, Camara, Garcia (76. Aebischer); Fassnacht, Sanogo, Sow (58. Sulejmani), Moumi Ngamaleu (58. Hoarau); Assalé, Nsame.

Sion: Fickentscher; Maçeiras, Neitzke, Ndoye Abdellaoui; Song; Mveng (67. Raphael) Toma (84. Zock), Kouassi, Lenjani; Khasa (53. Djitté).

Bemerkungen: Young Boys ohne Von Ballmoos, Wüthrich und Lotomba (alle verletzt). Sion ohne Mitrjuschkin, Grgic, Carlitos, Adryan, Kukeli, Angha, Maisonnial und Epitaux (alle verletzt). 45. Nsame schiesst Foulpenalty über das Tor. 80. Kopfball von Nsame an die Latte. Verwarnungen: 70. Toma (Foul), 76. Nsame (Foul). (sda)

