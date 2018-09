Grosse Barnetta-Show bei Sieg gegen GC – YB gewinnt weiter

Dortmund dreht Partie gegen Leverkusen – Kurioses Eigentor in Stuttgart

Borussia Mönchengladbach muss weiter auf einen Auswärtssieg in Wolfsburg warten. Beim 2:2 verspielen die Fohlen zweimal eine Führung. Schalke kommt gegen Mainz zum ersten Saisonsieg (1:0).

Was für ein Spektakel in Leverkusen! Die Gäste aus Dortmund drehten die Partie, nachdem sie zur Halbzeit mit 0:2 zurücklagen. In den ersten 45 Minuten gelang dem Team von Lucien Favre gar nichts.

Im zweiten Durchgang drehten sie aber stark auf. Ein Doppelschlag von Jacob-Bruun Larsen und Marco Reus vor der 70. Minute sorgte für den Ausgleich. Und der eingewechselte Paco Alcacer kümmerte sich kurz vor dem Ende und in der Nachspielzeit mit zwei Treffern um die Entscheidung.

