Das pure Spektakel beim Spitzenspiel FCZ gegen YB: 6 Tore, 3 Penaltys, 10 gelbe Karten

Liverpool siegt dank herrlichem Shaqiri-Assist – Mourinho platzt gegen Chelsea der Kragen

Der kriselnde englische Rekordmeister Manchester United verpasst einen Befreiungsschlag knapp. Bei Chelsea kassieren die Red Devils in der 96. Minute das 2:2. José Mourinho verliert die Beherrschung.

Xherdan Shaqiri spielte erstmals in der Premier League für Liverpool durch. Der Schweizer ermöglichte mit seinem Assist den 1:0-Siegtreffer von Mohamed Salah in Huddersfield. Liverpool führt die Tabelle nach neun Runden mit Manchester City an.

Zum dritten Mal stand Shaqiri für den FC Liverpool in der Startformation. In der Meisterschaft war er vor einem Monat gegen Southampton nach einer guten ersten Halbzeit zur Pause ausgewechselt worden. Wenige Tage später hatte er auch im Ligacup von Beginn …