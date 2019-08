Sport

Super League

Super League: YB schlägt Lugano, Servette gewinnt gegen Luzern



Super League, 3. Runde Young Boys – Lugano 2:0 (1:0) Servette – Luzern 1:0 (0:0) Xamax – St.Gallen 1:1 (0:1)

YB gewinnt im Spitzenkampf gegen Lugano – Servette feiert ersten Sieg in der Super League

Nach der 3. Runde der Super League liegt Meister Young Boys nach dem 2:0 gegen Lugano bereits wieder an der Tabellenspitze. Aufsteiger Servette kommt zum ersten Sieg, am Tabellenende liegt Zürich.

Young Boys – Lugano 2:0

Das Spiel der Young Boys ähnelte zunächst jenem, das sie im ersten Heimspiel gegen Servette gezeigt hatten. Sie starteten erneut überzeugend, bevor sie gegen Ende der ersten Halbzeit nachliessen. Hatten sie sich im Match gegen Servette nicht mehr steigern können, so fanden sie diesmal in der zweiten Halbzeit zur Dominanz zurück. Diese konkretisierte sich nach einer Stunde mit dem prächtig herausgespielten 2:0.

In der Zeit der personellen Not hat Michel Aebischer eine hervorragende Rolle übernommen. Der Freiburger erweist sich als mehr als nur eine Ersatzlösung für den weggezogenen Djibril Sow im Mittelfeldzentrum. Er ist wohl auch der YB-Spieler mit den grössten Fortschritten in den letzten zwei Jahren.

Die Luganesi waren trotz ihres beachtlichen Offensivpotential nicht in der Lage, den Meister in echte Bedrängnis zu bringen. Dennoch hätte Mattia Bottani nach einem bösen Schnitzer des noch nicht sattelfesten Innenverteidigers Cedric Zesiger beinahe ausgeglichen.

Servette – Luzern 1:0

Aufsteiger Servette feiert den ersten Sieg seit der Rückkehr in die Super League. Die Genfer schlagen zuhause ein müde wirkendes Luzern knapp.

Beide Teams nehmen es zu Beginn der Partie eher gemütluch. Servette hat mehr Ballbesitz, Luzern aber die Chancen. Jérémy Frick lenkt nach rund einer halben Stunde einen gefährlichen Schlenzer von Blessing Eleke um den Pfosten. Vor der Pause fallen aber keine Tore.

Doch auch Servette zeigt, dass es nicht aufgestiegen ist, um sich zu verstecken. In der 52. treffen die Genfer per Freistoss das Lattenkreuz. Wenig später scheitert Da Silva an Goalie Marius Müller. Beim folgenden Eckball ist es dann aber geschehen. Miroslav Stevanovic schiesst die Gastgeber zum Sieg.

Xamax – St.Gallen 1:1

Xamax kann sich weiterhin auf Routinier Raphaël Nuzzolo verlassen. Der 36-jährige Stürmer rettet den Neuenburger zuhause gegen St.Gallen einen Punkt.

Fussballgeniesser kommen in Neuenburg lange nicht auf ihre Kosten. Auf dem Kunstrasen der Maladière gelingen beiden Teams wenige zusammenhängende Aktionen. So fällt das erste Tor denn auch nach einer Standardsituation: Ein Eckball der Gäste aus St.Gallen schein schon geklärt, als sich Victor Ruiz ein Herz fasst und den Ball Volley ins Netz zimmert.

Nach der Pause geht es deutlich fixer zur Sache: In der 47. Minute geht Nuzzolo vergessen und kann völlig frei zum Ausgleich einköpfen. Danach flacht das Spiel aber schnell wieder ab. Keine Mannschaft kann sich wirkliche Vorteile erarbeiten. Das Remis ist die logische Folge.

Die Tabelle

Die Telegramme

Young Boys - Lugano 2:0 (1:0)

24'091 Zuschauer. - SR San.

Tore: 15. Nsame (Garcia) 1:0. 60. Nsame (Aebischer) 2:0.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Lustenberger, Zesiger, Garcia (84. Lotomba); Martins, Aebischer, Sierro; Spielmann (45. Assalé), Nsame, Moumi Ngamaleu (78. Bürgy).

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Custodio; Lavanchy, Sabbatini, Rodriguez (63. Carlinhos), Aratore; Bottani (78. Covilo), Gerndt (63. Holender).

Bemerkungen: Young Boys ohne Fassnacht, Hoarau, Lauper, Sulejmani und Camara (alle verletzt). Spielmann verletzt ausgeschieden (Verdacht auf Hirnerschütterung). Lugano ohne Macek und Crnigoj (beide verletzt).

Verwarnungen: 27. Garcia (Foul), 40. Custodio (Foul), 54. Bottani (Foul), 70. Sabbatini (Foul), 74. Moumi Ngamaleu (Foul).

Servette - Luzern 1:0 (0:0)

6159 Zuschauer. - SR Schärer.

Tor: 62. Stevanovic (Corner Wüthrich) 1:0.

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Severin; Cespedes, Cognat (83. Routis); Stevanovic, Wüthrich, Tasar (57. Chagas); Koné (74. Imeri).

Luzern: Müller; Kakabadse, Lucas (79. Demhasaj), Cirkovic, Sidler; Arnold, Ndenge; Schürpf (69. Schwegler), Schulz (52. Tia), Eleke; Margiotta.

Bemerkungen: Servette ohne Busset, Iapichino, Kiassumbua, Lang, Mfuyi und Ondoua (alle verletzt), Luzern ohne Burch (verletzt), Ndiaye (nicht qualifiziert) und Voca (angeschlagen). 52. Freistoss von Stevanovic an die Latte. 92. Tor von Chagas wegen Offside aberkannt.

Verwarnungen: 45. Kakabadse (Reklamieren). 51. Arnold (Foul). 60. Tia (Foul). 82. Cespedes (Foul). 93. Chagas (Spielverzögerung). 94. Routis (Foul).

Neuchâtel Xamax - St. Gallen 1:1 (0:1)

5484 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 33. Ruiz 0:1. 46. Nuzzolo (Seydoux) 1:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Sylvestre (46. Corbaz), Neitzke, Oss, Djuric, Seydoux; Mveng, Doudin (79. Haile-Selassie), Di Nardo; Seferi (68. Ramizi), Nuzzolo.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard, Muheim; Görtler (84. Costanzo), Quintilla, Ruiz; Bakayoko (61. Guillemenot), Itten, Kutesa (82. Campos).

Bemerkungen: Xamax ohne Dugourd, Gomes und Kamber (alle verletzt), St. Gallen ohne Lüchinger, Nuhu, Vilotic (alle verletzt) und Wiss (rekonvaleszent).

Verwarnungen: 56. Djuric (Foul). 62. Corbaz (Foul). 90. Walthert (Spielverzögerung). (abu/sda)

