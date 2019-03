Sport

Super League

Super League: Lugano erkämpft Remis gegen Basel – FCZ gegen Thun endet 2:2



Super League, 24. Runde Lugano – Basel 1:1 (1:1)

Luzern – St.Gallen 3:0 (1:0)

Thun – Zürich 2:2 (2:1)

Lugano erkämpft Remis gegen Basel – Kololli rettet dem FCZ einen späten Punkt in Thun

Lugano – Basel 1:1

– Lugano holt im Kampf gegen den Abstieg einen verdienten Punkt und trennt sich zuhause vom FC Basel 1:1. Am Schluss stehen die Tessiner im Cornaredo dem Sieg näher. Während Basel bei frühlingshaftem Wetter im Tessin besser in die Partie fand, nach sieben Minuten und dem elften Saisontreffer von Albian Ajeti in Führung lag und in der 50. Minute einen Lattenkopfball von Ricky van Wolfswinkel zu beklagen hatte, musste das Team von Marcel Koller am Ende froh sein, dass die Serie der Ungeschlagenheit von nun acht Spielen eine Fortsetzung fand.

– In der Schlussphase riskierte der Gastgeber mehr und kam dank der Hereinnahme von Armando Sadiku auch zu einigen guten Abschlüssen. Das Szenario der ersten Halbzeit wiederholte sich allerdings nicht, als der Gastgeber kurz vor Abpfiff durch Jonathan Sabbatini zum 1:1 getroffen hatte.

– Mit dem Remis konnten am Ende beide leben. Basel wahrte am Tag vor Beginn der Fasnacht seinen Vorsprung auf das drittklassierte Thun, der Rückstand auf der enteilte Leader Young Boys beträgt vor dem Duell der beiden Top-Teams in einer Woche im St.-Jakob-Park 21 Punkte. Lugano baute seinen Vorsprung auf den Tabellenletzten Grasshoppers auf neun Punkte aus, Neuchâtel Xamax liegt fünf Punkte hinter den Tessinern zurück.

Luzern – St.Gallen 3:0

– Der FC Luzern setzt den Höhenflug unter seinem neuen Coach Thomas Häberli fort. Nach dem 3:0-Sieg über St. Gallen grüssen die Innerschweizer nach der 24. Runde sogar vom 4. Platz. Häberli hat die Luzerner seit seiner Übernahme vor zweieinhalb Wochen wieder auf Vordermann gebracht. Beim 3:0-Heimsieg gegen St. Gallen fuhr der FCL im vierten Spiel unter Häberli den dritten Sieg ein - was sich in der Tabelle der Super League in einem Sprung von Tabellenplatz 7 auf 4 manifestiert hat.

– Pascal Schürpf (44.), der am Mittwoch im Cup-Viertelfinal gegen die Young Boys mit seiner Doublette am Ursprung der grossen Überraschung gestanden hatte, Christian Schneuwly (56.) und Blessing Eleke (86.) führten Luzern im Kampf um den 4. Platz gegen St. Gallen zum Erfolg.

Bild: KEYSTONE

Thun – Zürich 2:2

– Nach Schlusslicht GC findet auch der zweite Zürcher Klub nicht so richtig aus seiner Schaffenskrise. Benjamin Kololli rettete die Zürcher im Duell mit dem FC Thun in der Nachspielzeit. Zuvor hatte der Westschweizer für den FCZ bereits zum 1:1 getroffen. Auch der FC Thun stellte in Person von Basil Stillhart (38./42.) einen Doppeltorschützen. Die drei Tore zum 2:1-Pausenstand für Thun fielen innerhalb von vier Minuten.

Die Tabelle

Die Telegramme

Luzern - St. Gallen 3:0 (1:0)

8991 Zuschauer. - SR Hänni. -

Tore: 44. Schürpf (Schwegler) 1:0. 56. Schneuwly (Schürpf) 2:0. 85. Eleke 3:0.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Cirkovic (83. Custodio), Sidler; Voca, Schulz; Schneuwly, Vargas (60. Ndenge), Schürpf (72. Demhasaj); Eleke.

St. Gallen: Lopar; Koch (59. Barnetta), Hefti, Stergiou, Wittwer; Quintilla (82. Ruiz); Sierro, Ashimeru; Bakayoko, Guillemenot (59. Rapp), Kutesa.

Bemerkungen: Luzern ohne Kakabadse, Juric, Knezevic und Schmid (alle verletzt). St. Gallen ohne Stojanovic (gesperrt), Itten, Lüchinger und Wiss (alle verletzt). 12. Schuss von Ashimeru streift den Pfosten. 79. Lattenschuss Eleke. Verwarnungen: 40. Schneuwly (Foul), 49. Sidler (Foul), 53. Stergiou (Foul), 85. Eleke (Unsportlichkeit). (sda)

Thun - Zürich 2:2 (2:1)

5116 Zuschauer. - SR Bieri. -

Tore: 39. Stillhart (Sorgic) 1:0. 41. Kololli (Dixon) 1:1. 42. Stillhart (Spielmann) 2:1. 92. Kololli (Foulpenalty) 2:2.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Joss; Karlen, Gelmi, Stillhart; Spielmann (89. Da Silva), Sorgic, Schwizer (71. Salanovic).

Zürich: Brecher; Dixon, Maxsö, Bangura, Charabadse; Hekuran Kryeziu, Sohm; Khelifi, Marchesano (40. Winter, 69. Ceesay)), Kololli; Odey (80. Zumberi).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti, Righetti, Bigler (alle verletzt) und Hunziker (krank). Zürich ohne Rüegg (gesperrt), Nef, Pa Modou, Untersee, Sauter, Aliu, Andereggen, Omeragic (alle verletzt), Domgjoni (krank) und Schönbächler (nicht im Aufgebot). Marchesano verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 26. Dixon (Foul), 45. Glarner (Foul), 50. Winter (Foul), 81. Ceesay (Foul). (sda)

Lugano - Basel 1:1 (1:1)

4188 Zuschauer. - SR San. -

Tore: 7. Ajeti (Widmer) 0:1. 44. Sabbatini (Crnigoj) 1:1.

Lugano: Baumann; Yao (55. Bottani), Sulmoni, Daprelà; Lavanchy; Sabbatini, Piccinocchi, Vecsei (74. Sadiku), Crnigoj; Carlinhos, Gerndt.

Basel: Omlin; Widmer, Kaiser, Suchy, Petretta; Stocker (66. Zhegrova), Zuffi, Xhaka, Okafor (46. Campo); Van Wolfswinkel, Ajeti.

Bemerkungen: Lugano ohne Macek (verletzt), Covilo, Kecskes, Maric, Mihajlovic (alle gesperrt), Basel ohne Balanta, Frei (beide gesperrt), Bua, Kuzmanovic, Zambrano (alle verletzt). 49. Kopfball von Van Wolfswinkel an die Latte. Verwarnungen: 52. Stocker (Foul). 77. Crnigoj (Foul). 86. Petretta (Foul). (sda)

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

Abonniere unseren Newsletter