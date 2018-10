Sport

Super League, 10. Runde Grasshoppers – Lugano 2:1 (2:1) Thun – Zürich 2:2 (0:1) Xamax – Sion 1:1 (1:1)

GC gibt Rote Laterne an Xamax ab – Kololli-Doppelpack reicht dem FCZ nicht zum Sieg

Der FC Zürich verpasst es, den Patzer von Leader YB ausnützen. Im Verfolgerduell mit Thun müssen sich die Zürcher trotz 2:0-Führung noch mit einem Remis zufrieden geben. GC feiert gegen Lugano einen erlösenden dritten Saisonsieg.

Grasshoppers – Lugano 2:1

Die Grasshoppers geben den letzten Platz dank eines 2:1-Sieges gegen Lugano ab. Eine gute erste Hälfte reicht zu drei Punkten, die Tessiner konnten bei Fabio Celestinis Debüt nicht überzeugen.

Eine Halbzeit lang spielt GC so, wie sich das Coach Thorsten Fink wohl in etwa vorstellt. Geweckt vom frühen 0:1 entwickeln sie viel Zug auf das Tor. Und bereits nach gut 20 Minuten hatten sie die Partie gewendet. Zunächst verleitet Jeffren mit einer raffinierten Flanke Luganos Miroslav Covilo zu einem Eigentor (11.), wenig später verwertet Raphael Holzhauser einen Foulpenalty, den er selber herausgeholt hatte, zur Führung.

Lugano bekundet im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Fabio Celestini grosse Mühe. Das 1:0 ist ein Antrittsgeschenk von GC-Goalie Heinz Lindner , der einen Rückpass durch die Hände gleiten lässt und Mattia Bottani auf dem Präsentierteller serviert. Mehr gibt es von den Tessinern in der ersten Hälfte nicht zu sehen.

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison bauen die Grasshoppers aber nach der Pause deutlich ab. Ganze zwei Torschüsse erarbeiten sich die Zürcher; einer davon ist ein Foulpenalty, den Captain Runar Sigurjonsson an den Pfosten setzt (66.). Damit leitet er die beste Phase Luganos ein. Die Tessiner, die GC nach Punkten aufschliessen lassen müssen, agieren aber zu wenig präzise und druckvoll, um den nun wieder wankenden Rekordmeister zu bestrafen. Richtig nahe am Ausgleich sind sie einzig bei einem Pfostenschuss des kurz zuvor eingewechselten Valon Fazliu zwölf Minuten vor Schluss.

So reicht es GC nach zuletzt zwei Niederlagen zum dritten Saisonsieg und zum Platztausch mit dem neuen Schlusslicht Xamax.

Thun – Zürich 2:2

Nach dem Erfolg in der Europa League gegen Ludogorez Rasgrad scheint der FCZ die gute Stimmung für einen Sieg in der Meisterschaft nutzen zu können. Zuletzt jedoch ist das Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften, die der breiten Gruppe der distanzierten Verfolger von Leader YB angehören, gerecht.

Neuzugang Benjamin Kololli gehört in den letzten Spielen des FCZ meistens zu den Besten. Der frühere Lausanner trifft in Thun erstmals für seinen neuen Klub in der Super League – sogar zweimal. Der Effort wird jedoch nur mit einem Punkt belohnt. Die Thuner zeigen nach dem 0:2 eine rasche und prächtige Reaktion mit sehenswerten Toren des eingewechselten Dennis Salanovic und von Goalgetter Dejan Sorgic, der beim 1:4 gegen die Young Boys wegen einer Verletzung gefehlt hatte.

Abseits der vier Tore haben die Zürcher die beste Chance aus dem Spiel heraus. Aber Stürmer Assan Ceesay verpasst nach 34 Minuten allein vor Goalie Guillaume Faivre das sicher scheinende 2:0. Andererseits haben die Zürcher Glück, als Innenverteidiger Umaru Bangura nach einer Freistoss-Flanke von Matteo Tosetti mit einem Kopfball den Innenpfosten des eigenen Tores trifft. In der Nachspielzeit vergibt Sorgic mit einem verzogenen Schuss aus guter Position das Thuner Siegestor.

Eine wichtige Szene ereignet sich nach knapp 20 Minuten. Bangura stoppt Marvin Spielmann vor der Strafraumecke mit einem rüden Foul. Spielmann war in vollem Lauf und hätte einen freien Korridor zum Tor gehabt. Bangura wiederum hatte keine Möglichkeit, an den Ball zu kommen. Für dieses Notbremse-Foul, bei dem sich der Thuner leicht hätte verletzen können, hätte Schiedsrichter Lionel Tschudi die Rote Karte ziehen können.

Für den FCZ ist das Schlussresultat für diese Saison atypisch. Zuvor sind erst einmal – beim 4:0 zwischen YB und Zürich – in einem Match mit dem FCZ mehr als drei Tore gefallen. Die Zürcher selber haben nun zum vierten Mal zwei Tore erzielt. Zwei Tore reichen der Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin zuvor immer zum Sieg – ausser gegen Thun.

Xamax – Sion 1:1

Murat Yakin kommt mit seinem FC Sion beim Xamax nicht über ein 1:1 hinaus. Ermir Lenjani bringt die Walliser in der 29. Minute zwar in Führung, doch Raphael Nuzzolo gleicht acht Minuten später aus.

Xamax rutscht mit diesem Remis auf den letzten Rang ab. Der Rückstand auf das Trio Sion, Lugano und GC beträgt allerdings nur einen Punkt. Mut machen dürfte Xamax zudem, dass man von den letzten drei Spielen keines verloren hat.

Die Telegramme

Grasshoppers - Lugano 2:1 (2:1)

3600 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 6. Bottani (Gerndt) 0:1. 11. Covilo (Eigentor/Flanke Jeffren) 1:1. 21. Holzhauser (Foulpenalty/Foul an Holzhauser) 2:1.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Ajeti, Cvetkovic, Doumbia; Sigurjonsson, Holzhauser (92. Zesiger); Jeffren (83. Taipi), Bajrami, Ngoy (90. Pinga); Djuricin.

Lugano: Da Costa; Yao, Sulmoni, Daprelà; Carlinhos, Covilo (69. Brlek), Masciangelo (76. Crnigoj); Sabbatini, Vecsei; Bottani (72. Fazliu), Gerndt.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Rhyner, Nathan, Bahoui, Basic und Tarashaj, Lugano ohne Mihajlovic, Piccinocchi, Kecskes, Maric und Baumann (alle verletzt). 66. Sigurjonsson schiesst Foulpenalty an den Pfosten. 79. Pfostenschuss Fazliu. Verwarnungen: 15. Djuricin (Foul) und Da Costa (Unsportlichkeit). 20. Yao (Foul). 26. Bottani (Foul). 82. Sabbatini (Foul).

Thun - Zürich 2:2 (0:1)

5526 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 28. Kololli (Rüegg) 0:1. 57. Kololli (Odey) 0:2. 59. Salanovic (Kablan) 1:2. 62. Sorgic (Fatkic) 2:2.

Thun: Faivre; Kablan, Gelmi, Sutter, Facchinetti; Fatkic (83. Hunziker), Hediger, Stillhart (34. Bigler); Tosetti (56. Salanovic), Sorgic, Spielmann.

Zürich: Brecher; Rüegg, Bangura, Maxsö, Pa Modou; Palsson, Hekuran Kryeziu; Rodriguez (83. Winter), Domgjoni, Kololli; Ceesay (53. Odey).

Bemerkungen: Thun ohne Glarner (gesperrt), Karlen, Costanzo, Joss und Righetti (alle verletzt). Zürich ohne Marchesano, Khelifi, Aliu, Kempter, Rohner, Sauter (alle verletzt) und Sarr (krank). 32. Kopfball von Bangura an den Pfosten des eigenen Tores. Verwarnungen: 20. Bangura (Foul), 43. Bigler (Foul), 50. Kololli (Foul), 52. Kablan (Foul), 81. Pa Modou (Foul).

Neuchâtel Xamax - Sion 1:1 (1:1)

6336 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 29. Lenjani (Toma) 0:1. 37. Nuzzolo (Veloso) 1:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Huyghebaert; Fejzulahi (40. Tréand), Pickel, Doudin, Kamber; Veloso (78. Di Nardo), Nuzzolo (92. Karlen), Ramizi.

Sion: Fickentscher; Ndoye, Nietzke, Raphael (46. Song); Maçeiras, Kouassi, Toma, Lenjani; Fortune (75. Adryan), Itaitinga (61. Kasami), Djitté.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Ademi, Djuric, Kone, Le Pogam, Santana, Sejmenovic und Xhemajli (alle verletzt). Sion ohne Abdellaoui, Acquafresca, Angha, Carlitos, Grgic, Kukeli und Mitryushkin (alle verletzt). Verwarnungen: 91. Di Nardo (Foul), 91. Kasami (Foul). (pre/sda)

Die Tabelle

