Sport

Super League

YB sucht den Gegner für die Champions-League-Playoffs



YB in CL-Playoffs gegen Astana oder Zagreb – auch die Hürden von Basel und Luzern bekannt

Die Young Boys treffen in den Playoffs der Champions League entweder auf den kasachischen oder den kroatischen Meister. Den Bernern wurde in der einzigen Qualifikationsrunde, die sie vor der Gruppenphase bestreiten müssen, in Nyon der Sieger des Duells zwischen dem FC Astana und Dinamo Zagreb zugelost. Die beiden Teams spielen am Dienstag in Astana und eine Woche später in Zagreb gegeneinander.

Die Young Boys werden am 21./22. August zunächst daheim antreten und am 28./29. August auswärts spielen. Sowohl Dinamo Zagreb als auch Astana haben sich im Gegensatz zu YB in der Vergangenheit schon für die Champions-League-Gruppenphase qualifiziert.

Bild: KEYSTONE

Dinamo Zagreb hat in den letzten zwölf Jahren den Meistertitel in der Heimat bloss einmal verpasst, als 2017 Rijeka mit Mario Gavranovic für die Überraschung sorgte. Mittlerweile spielt der Schweizer Stürmer für Dinamo Zagreb. Astana gewann in Kasachstan die letzten vier Meisterschaften und befindet sich in der diesjährigen Saison, die von März bis November ausgetragen wird, als Leader erneut auf Kurs.

Henrique in Astana, Hajrovic in Zagreb

Die letzten und einzigen Duelle von YB mit Astana liegen erst zwei Jahre zurück. In der Gruppenphase der Europa League spielten die Berner auswärts 0:0 und gewannen daheim mit 3:0. Wie bereits damals besteht das Team aus zahlreichen kasachischen Internationalen, die bekanntesten Namen im Kader sind der Ungar Laszlo Kleinheisler und der Brasilianer Pedro Henrique, der zweieinhalb Jahre beim FCZ spielte. Bei Zagreb steht neben Gavranovic auch der für Bosnien spielende Aargauer Izet Hajrovic unter Vertrag. Am WM-Höhenflug der Kroaten war von Dinamo nur Goalie Danijel Zagorac als Ersatz beteiligt.

Basel und Luzern kennen die Hürden

Der FC Basel trifft in der letzten Qualifikationsrunde für die Gruppenphase der Europa League - sofern er sich dafür qualifiziert - entweder auf Apollon Limassol aus Zypern oder Dinamo Brest aus Weissrussland. Zunächst müssen sich die Basler gegen die Niederländer von Vitesse Arnhem durchsetzen.

Bild: KEYSTONE

Der andere in der Europa-League-Qualifikation vertretene Schweizer Klub, der FC Luzern, würde in den Playoffs entweder auf die Engländer von Burnley oder die Türken von Basaksehir treffen. Zunächst müssen sich die Innerschweizer in der 3. Qualifikationsrunde aber gegen die Griechen von Olympiakos Piräus durchsetzen.

Die 3. Qualifikationsrunde wird am Donnerstag und am Donnerstag in einer Woche ausgespielt, die Playoffs sind für den 23. und 30. August terminiert. (zap/sda)

Ticker: 06.08.18: Champions League Auslosung

Die wichtigsten Rekordmarken in der Königsklasse

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare