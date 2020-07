Sport

Super League

Super League: St.Gallens Boris Babic ist mit Coronavirus infiziert



Bild: KEYSTONE

Erster Corona-Fall in der Super League – St.Gallens Boris Babic ist infiziert

Der FC St.Gallen verzeichnet einen Coronavirus-Fall. Offensivspieler Boris Babic wurde am Montag positiv getestet. Dies ergab die Auswertung einer Labor-Untersuchung, wie der Klub in einem Communiqué mitteilt.

Babic, der sich nach einem Kreuzbandriss zurzeit im Aufbautraining befindet und damit nicht zum Trainings- und Spielkader gehört, reiste Mitte Juni in Absprache mit der sportlichen Leitung aus familiären Gründen nach Serbien – zu einem Zeitpunkt, als das Land noch nicht von steigenden Fallzahlen betroffen war. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde Babic, den Vereinsvorgaben entsprechend, auf das Virus getestet. Der Test fiel positiv aus.

Der FC St.Gallen 1879 hat einen Covid-Fall in seinen Reihen zu verzeichnen. Boris Babić wurde am Montag positiv auf das Corona-Virus getestet.

Zur Meldung: 👉 https://t.co/gvG84cl7my pic.twitter.com/50eWUHEWKo — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 1, 2020

Der Spieler ist symptomfrei und befindet sich in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne. Weitere Tests sollen in den kommenden Tagen Aufschlüsse über den Gesundheitszustand geben. Babic wird von den Mannschaftsärzten betreut. Er hatte seit seiner Heimkehr keinen Kontakt zu Mitspielern, Trainern oder Staff, was ebenfalls den Vorgaben der Vereinsleitung entspricht. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

So kam das Coronavirus in die Schweiz – eine Chronologie Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter