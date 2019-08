Milliardär Jeffrey Epstein begeht nach Missbrauchsvorwürfen Suizid in Gefängniszelle

Jeffrey Epstein ist des vielfachen Missbrauchs von Teenagern angeklagt. Nun wurde der US-Milliardär in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden.

Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein hat sich in seiner Gefängniszelle in New York offenbar umgebracht. Er wurde am Samstagmorgen gegen 6:30 Uhr von Mitarbeitern der Einrichtung gefunden und in ein Spital gebracht.Das teilte das Gefängnis in Manhattan mit. Dort sei er schliesslich für tot erklärt worden. Die Bundespolizei FBI untersuche den Fall. Eine Reihe von US-Medien, darunter die Nachrichtenagentur AP, berichtete unter Berufung auf …