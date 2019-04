Sport

Super League

Super League: Meister YB siegt beim FCZ mit viel Glück



Super League, 29. Runde Zürich – Young Boys 0:1 (0:0) Thun – St.Gallen 0:0 Lugano – Sion 1:1 (0:0)

Kein Meisterblues, aber YB siegt nur mit viel Glück – die grosse Titelparty kann beginnen

Gestern wurden die Young Boys vor dem TV wieder Meister, weil Basel gegen GC nicht gewann. 21 Stunden später glänzen die Berner in Zürich nicht, gewinnen aber trotzdem 1:0. Die Meisterfeierlichkeiten können losgehen.

Zürich – Young Boys 0:1

Von wegen Katerstimmung: Einen Tag nach dem Titelgewinn auf dem Sofa hält sich YB gegen den FC Zürich keineswegs vornehm zurück. Zwar starten beide Teams ziemlich engagiert, die besseren Chancen hat aber der frisch gebackene Meister aus Bern. Djibril Sow, Roger Assalé und Christian Fassnacht vergeben aber beste Chancen. Auf Zürcher Seite verpassen Assan Ceesay und Toni Domgjoni das 1:0.

Pause im Letzigrund, bislang keine Tore. YB hatte etliche gute Chancen, etwa durch Sow (unser Clip), vor allem aber Assalé und Fassnacht. 🏆#ybmeister2019 pic.twitter.com/kGyWorGiSg — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 14. April 2019

Nach der Pause sorgen zunächst die YB-Fans für das Feuer im Spiel. Wegen dem Abfeuern von zahlreichen Feuerwerkskörpern entwickelt so viel Rauch, dass die Partie kurz unterbrochen werden muss.

Rauchschwaden über dem Letzigrund: Pyro ohne Ende im Letzigrund. pic.twitter.com/H9658Wg9R7 — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) 14. April 2019

Bisschen Apokalypse im Letzi bei @fc_zuerich vs. @BSC_YB. Die Berner feiern mit schwarzer Wand. Unterbruch. pic.twitter.com/7jY2X26jNP — Alain Kunz (@AlainKunz) 14. April 2019

Nach Wiederbeginn sieht es dann lange nach einer einvernehmlichen Punkteverteilung aus, doch in der 80. Minute fällt doch noch ein Tor, das aber nicht hätte zählen dürfen. Aber der Reihe nach: Ceesey stürmt mit viel Zug in den YB-Strafraum, wird von Mohamed Camara aber unsanft von den Beinen gecheckt. Schiedsrichter Lukas Fähndrich gibt aber keinen Penalty und lässt die Partie weiterlaufen.

Den direkten Gegenzug schliesst Jean-Pierre Nsamé dann zum 1:0 für YB ab. Dumm für den FCZ, gibt's den VAR erst ab nächster Saison. Die YB-Fans feiern den 60. Treffer in Serie in einem Meistschaftsspiel mit der nächsten Pyro-Show.

1., 2., 3. und 4. August. Die @BSC_YB-Fans feiern Nsames 1:0... und der Stadionspeaker sagt zum 100. Mal: kein Feuerwerk bitte. Und der Security-Mann von der @News_SFL macht für jede Rakete oder Pyro einen Strich. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mal 100... pic.twitter.com/QAiiGwnvix — Alain Kunz (@AlainKunz) 14. April 2019

Der FCZ kann auf das 0:1 nicht mehr reagieren und bleibt damit zum vierten Mal in Serie sieglos. YB holt drei weitere Punkte und kann sich so mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck zurück nach Bern aufmachen, wo die Meisterfeierlichkeiten unentwegt weitergehen werden.

Thun – St.Gallen 0:0

Die Partie zwischen Thun und St. Gallen endet torlos, womit die Thuner zwar zum achten Mal in Serie nicht gewinnen, aber den 3. Platz in der Tabelle mit Erfolg verteidigen. Erst nach der Pause nimmt die zuvor ereignislose Partie etwas Schwung auf. In der Schlussviertelstunde kommt es dann zu Chancen hüben wie drüben. Die Torhüter Guillaume Faivre und Dejan Stojanovic lassen sich jedoch nicht bezwingen und halten die Null.

Lugano – Sion 1:1

Bei Lugano gegen Sion fallen die zwei Tore erst in den letzten 16 Minuten. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit ist es Adryan, der in der 74. Minute einen Ausrutscher von Verteidiger Akos Kecskes ausnutzt und zum 1:0 für die Walliser trifft. Nur drei Minuten später gleicht Carlinhos mit einem herrlichen Weitschusstor wieder aus.

Lugano hätte danach noch gewinnen können, doch Alexander Gerndt vergibt alleine in den letzten zehn Spielminuten drei glasklare Torchancen und ist am Ende der Grund, warum Lugano nur einen statt drei Punkte holt.

In der Tabelle kommt es nach dem Remis in Lugano zum grossen Zusammenschluss im Mittelfeld. Zwischen Thun auf Rang 3 und dem achtplatzierten Luzern liegen nur gerade fünf Punkte.

Die Telegramme

Zürich - Young Boys 0:1 (0:0)

16'372 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tor: 79. Nsame (Hoarau) 0:1.

Zürich: Brecher; Untersee, Mirlind Kryeziu, Maxsö, Pa Modou; Rüegg, Hekuran Kryeziu; Domgjoni (90. Nef), Marchesano (76. Odey), Charabadse; Ceesay (84. Schönbächler).

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Von Bergen, Camara, Benito; Fassnacht (58. Nsame), Sow, Aebischer (80. Lauper), Moumi Ngamaleu; Assalé (80. Schick), Hoarau.

Bemerkungen: Zürich ohne Khelifi (gesperrt), Kololli, Winter, Aliu, Guenouche und Sertic (alle verletzt). Young Boys ohne Garcia (gesperrt) und Sulejmani (verletzt). Verwarnungen: 14. Charabadse (Foul), 28. Ceesay (Foul), 62. Moumi Ngamaleu (Schwalbe), 72. Maxsö (Foul), 82. Nsame (Foul).

Thun - St. Gallen 0:0

5340 Zuschauer. - SR Klossner.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter, Kablan; Bigler; Karlen, Stillhart (75.) Costanzo); Spielmann (87. Hunziker), Sorgic, Schwizer (85. Nelson Ferreira).

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Nuhu, Stergiou, Lüchinger; Quintilla; Sierro, Ashimeru; Kutesa, Tafer (59. Rapp), Bakayoko (71. Barnetta).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Righetti, Tosetti (alle verletzt), St. Gallen ohne Mosevich, Vilotic (beide gesperrt), Itten, Wiss (beide verletzt) und Ben Khalifa (nicht im Aufgebot). - Verwarnungen: Schwizer (25./Foul), Karlen (71./Foul, gesperrt in der nächsten Runde), Spielmann (76./Foul), Bigler (87./Foul); Sierro (58./Taktisches Foul).

Lugano - Sion 1:1 (0:0)

2812 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 74. Adryan 0:1. 77. Carlinhos (Mihajlovic) 1:1.

Lugano: Da Costa; Daprelà, Kecskes, Sulmoni; Lavanchy, Vécsei (67. Covilo), Sabbatini, Crnigoj (64. Mihajlovic); Carlinhos, Sadiku (80. Brlek), Gerndt.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Neitzke, Ndoye, Morgado (24. Adryan); Grgic, Zock (57. Mveng); Toma, Kasami, Lenjani; Uldrikis (84. Fortune).

Bemerkungen: Lugano ohne Baumann, Bottani, Macek, Maric und Piccinocchi (alle verletzt). Sion ohne Kouassi (gesperrt), Carlitos, Djitté, Mitrjuschkin und Raphael (alle verletzt). Verwarnungen: 52. Kecskes (Foul). 63. Daprelà (Foul). 67. Gerndt (Foul). 70. Kasami (Foul). 81. Adryan (Foul). (pre/sda)

Die Tabelle

