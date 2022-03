Swiss League, Playoff-Viertelfinals Kloten – GCK Lions 5:4 – Serie 3:0

Thurgau – Langenthal 4:3nV – Serie 3:0

Olten – Sierre 8:2 – Serie 3:0

La Chaux-de-Fonds – Visp 3:4nV – Serie 2:1



Klotens Niki Altorfer entscheidet die Partie mit einem Hattrickö Bild: IMAGO / Sergio Brunetti

Kloten, Olten und Thurgau bauen Vorsprung aus – Visp kann verkürzen

Kloten, Olten und Langenthal gewinnen in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League auch das dritte Spiel, während Visp gegen Langenthal auf 1:2 verkürzte.

Qualifikationssieger Kloten bekundete gegen die GCK Lions (8.) einige Mühe, den Siegtreffer zum 5:4 erzielte Niki Altorfer 54 Sekunden vor Schluss. Der 31-jährige Stürmer hatte schon das 1:1 (8.) und 4:2 (47.) erzielt. Das 4:4 der Gäste schoss Victor Backman 34 Sekunden vor dem 4:5.

Kurzen Prozess machte Olten (2.) mit Sierre (7.) Nach 26 Minuten führten die Solothurner 5:0. Am Ende hiess es 8:2. Der Kanadier Garry Nunn steuerte zwei Tore und einen Assist zum Sieg bei.

In der vermeintlich ausgeglichensten Serie zwischen Thurgau (4.) und Langenthal (5.) behielten die Ostschweizer mit 4:3 nach Verlängerung erneut die Oberhand. Für den entscheidenden Treffer zeichnete in der 77. Minute Daniel Woger verantwortlich.

Auch in der Partie zwischen La Chaux-de-Fonds (3.) und Visp (6.) brachte erst die Overtime die Entscheidung - wie schon zwei Tage zuvor im zweiten Duell. Die Walliser machten in den letzten sechs Minuten des dritten Abschnitts ein 1:3 wett - das 3:3 gelang Linus Klasen im Powerplay 74 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. In der 67. Minute war es dann Raphael Kuonen, der den ersten Sieg der Gäste in dieser Serie perfekt machte.

Die Telegramme

Olten - Sierre 8:2Olten - Sierre 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

3030 Zuschauer. - SR Müller/Wiegand, Nater/Bichsel.

Tore: 5. Forget (Sterchi, Antonietti) 1:0. 9. Joggi (Langenegger, Elsener) 2:0. 16. Scheidegger (Sterchi, Nunn/bei 5 gegen 3) 3:0. 22. Weder (Lüthi, Joggi) 4:0. 26. Nunn (Horansky, Eigenmann) 5:0. 37. Volejnicek (Dolana, Castonguay) 5:1. 39. Nunn (Hüsler, Lüthi) 6:1. 47. Wyss 7:1. 52. Bernazzi (Bonvin) 7:2. 60. (59:59) Langenegger (Forget, Elsener/Powerplaytor) 8:2.

Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Scheidegger) plus Spieldauer (Scheidegger) gegen Olten, 7mal 2 Minuten gegen Sierre.

Kloten - GCK Lions 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)

4867 Zuschauer. - SR Staudenmann/Jordi, Wermeille/Gurtner.

Tore: 3. Graf (Küng, Backman/Powerplaytor) 0:1. 8. Altorfer (Marchon) 1:1. 10. Capaul (Truog, Burger) 1:2. 14. Kindschi (Figren/Powerplaytor) 2:2. 35. Obrist (Figren/Powerplaytor) 3:2. 47. Altorfer (Marchon) 4:2. 54. Braun (Noah Meier) 4:3. 59. (58:32) Backman (Aeschlimann) 4:4 (ohne Torhüter). 60. (59:06) Altorfer (Marchon) 5:4.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

La Chaux-de-Fonds - Visp 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) n.V.

3125 Zuschauer. - SR Castelli/Ruprecht, Pitton/Urfer.

Tore: 22. Chiriaev (Furrer, Olausson) 0:1. 24. Carbis 1:1. 28. Huntebrinker (In-Albon, Petrini) 2:1. 41. (40:49) Andersons 3:1. 55. Andy Ritz (Furrer, Pilet) 3:2. 59. Klasen (Olausson, Chiriaev/Powerplaytor) 3:3 (ohne Torhüter). 67. Kuonen (Haberstich) 3:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 5mal 2 Minuten gegen Visp.

Thurgau - Langenthal 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) n.V.

1652 Zuschauer. - SR Hürlimann/Hungerbühler, Micheli/Meusy.

Tore: 9. Derungs (Binias, Pelletier) 1:0. 22. Kläy (Elo, Christen/Powerplaytor) 1:1. 28. Derungs (Pelletier) 2:1. 30. Kämpf (Elo, Coffman/Powerplaytor) 2:2. 41. (40:15) Elo (Coffman, Tschannen/bei 5 gegen 3) 2:3. 49. Hobi (Derungs, Pelletier/Powerplaytor) 3:3. 77. Woger (Kühni) 4:3.

Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Spannring) gegen Thurgau, 2mal 2 Minuten gegen Langenthal. (abu/sda)