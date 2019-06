Sport

Federer in Wimbledon als Nr. 2 gesetzt, da bleibt Nadal nur das meckern



Nadal nervt's, dass Federer in Wimbledon die Nr. 2 ist: «Turnier respektiert Status nicht»

Am 1. Juli beginnt Wimbledon 2019 so richtig, die Qualifikation dafür läuft bereits seit Beginn dieser Woche. Und auch die Setzliste wurde bereits gestern veröffentlicht. Obwohl Rafael Nadal die Weltnummer zwei ist, wird er nur an dritter Position gelistet.

So wird die Setzliste in Wimbledon ermittelt: – 100 Prozent der Weltrangliste eine Woche vor Wimbledon.



– 100 Prozent aller auf Rasen erzielten Punkte in den zwölf Monaten bis zum 25. Juni 2018.



– Plus 75 Prozent der auf Rasen erzielten Punkte in den zwölf Monaten davor.



Das hängt mit der eigenen Formel in Wimbledon zusammen, die Setzliste wertet Rasenturniere stärker als die auf anderen Unterlagen eingefahrenen Punkte. Für Roger Federer ist das ein Segen, denn er liegt dank dieser Wertung mit 8980 Punkten knapp vor Nadal mit seinen 8800 Punkten.

Durch seinen Status als Nummer zwei kann Federer erst im Finale auf die Weltnummer eins Novak Djokovic treffen und hat sogar die Möglichkeit, dass Nadal in die Tableauhälfte des Serben gelost wird.

Weniger Freude hat Rafael Nadal, der sich über die Setzliste in Wimbledon ärgert. «Es ist immer das Gleiche. Ich finde es einfach nicht richtig, dass Wimbledon das einzige Turnier ist, an welchem die Setzliste so bestimmt wird. Das Turnier respektiert nicht den Status, den sich die Spieler die Saison hindurch erarbeitet haben.» (zap)

