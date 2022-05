Boris Becker in neue Zelle verlegt – Trakt ist als «Wohlfühlort» bekannt

Beckers temporäre Heimat: Das Wandsworth-Gefängnis. Bild: imago images

Becker in neue Zelle verlegt – Trakt ist als «Wohlfühlort» bekannt

Derzeit sitzt Boris Becker seine Haftstrafe in einem Londoner Gefängnis ab. Berichten zufolge hat er in seiner Zelle immer wieder einen Alarmknopf gedrückt. Nun wurde er offenbar in einen anderen Trakt verlegt.

Ein Artikel von

Boris Becker wurde wohl innerhalb des Wandsworth-Gefängnisses in London verlegt und bewohnt nun eine Einzelzelle, wie «Bild» erfahren haben will. Dem Bericht zufolge befinde sich die Tennislegende damit in einem sehr viel angenehmeren Trakt, dem sogenannten «Trinity Wing».

Der Trakt sei auch als «Wohlfühlort» innerhalb der britischen Haftanstalt bekannt, denn dort soll es lockerer zugehen und angenehmer für die Inhaftierten sein, da es «eine etwas entspanntere Aufsicht» gebe. Man könne dort arbeiten – etwa in der Essensausgabe, der Bibliothek oder der Wäscherei –, sich weiterbilden und Sport machen, zudem könne man besser Kontakt zu anderen Gefangenen aufnehmen.

Sonst dauert es länger, in diesen Trakt zu kommen

Normalerweise werde man aber nicht so einfach in diesen Teil des Gefängnisses verlegt. Wie «Bild» unter Berufung auf einen ehemaligen Häftling berichtet, dauere es sonst «Monate und sogar Jahre, um in diesen Teil zu kommen».

Der 54-jährige Becker soll jetzt nicht mehr standardmässig als Neuankömmling in Wandsworth eingestuft sein, sondern sich bereits auf einer höheren Stufe befinden. Man kann den Status durch gutes Verhalten oder auch durch Befolgen der Regeln verändern.

Der dreimalige Wimbledonsieger Becker war am 29. April 2022 von einem Londoner Gericht wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Direkt nach der Urteilsverkündung wurde in das Gefängnis gebracht.

Zuletzt hiess es, dass er aufgrund von Platzangst mehrfach den Notruf aus seiner Zelle abgesetzt habe. Über Wandsworth sagte der ehemalige Inhaftierte Chris Atkins zu t-online: «Dieser Ort ist der blanke Horror. Alles daran ist schrecklich.» (mbo/t-online)