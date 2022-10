Setzt seine Siegesserie fort: Felix Auger-Aliassime steht in Basel im Viertelfinal. Bild: keystone

Auger-Aliassime dominiert in Basel – Murray scheitert an Bautista-Agut

Félix Auger-Aliassime ist auf der ATP Tour derzeit der Mann der Stunde. Der Kanadier zieht mit einem sehr überzeugenden 6:1, 6:0-Sieg gegen Miomir Kecmanovic in die Viertelfinals der Swiss Indoors ein.

In der 1. Runde gegen die Schweizer Nummer 1 Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) hatte Auger-Aliassime noch drei Sätze hart kämpfen müssen, einen Tag später fühlte er sich in der St. Jakobshalle aber schon pudelwohl. Der 22-Jährige aus Montreal brauchte gegen die Weltnummer 28 Kecmanovic nur gerade 49 Minuten für eine wahre Machtdemonstration. «Das war wohl der beste Match seit ich ein kleiner Bub war», stellte der Kanadier freudestrahlend fest. «So macht es echt Spass.»

Auger-Aliassime gewann in den letzten beiden Wochen bereits die Hallenturniere in Florenz und Antwerpen und ist nun in Basel ein ganz heisser Anwärter auf einen Titel-Hattrick. Er belegt im Rennen um einen Platz an den ATP Finals aktuell den achten und letzten zur Teilnahme berechtigenden Platz. Im Viertelfinal trifft er auf den Kasachen Alexander Bublik (ATP 38).

Für Andy Murray ist das Turnier vorbei. Bild: keystone

Zu Ende ist hingegen das Turnier von Andy Murray. Der dreifache Grand-Slam-Champion war gegen den als Nummer 6 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut chancenlos. Bautista Agut wäre der Viertelfinal-Gegner von Stan Wawrinka, falls dieser gegen Brandon Nakashima gewinnt. (nih/sda)