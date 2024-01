Australian Open: Coco Gauff steht im Halbfina.

«Ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute alles auf dem Platz gelassen habe. Gegen Marta ist es immer schwer», sagte Gauff nach der intensiven Partie bei mal wieder sehr hohen Temperaturen in Melbourne.

Die US-Open-Siegerin von 2023 und in diesem Jahr noch ungeschlagene Nummer 4 der Welt bekommt es als Nächstes mit der Titelverteidigerin Aryna Sabalenka oder der Tschechin Barbora Krejcikova zu tun.Gegen Kostjuk hatte Gauff nicht ihren besten Tag, sie behielt aber die Ruhe. Den ersten Satz gewann sie nach 1:5-Rückstand und zwei abgewehrten Satzbällen noch, im zweiten gab sie ein 5:3 aus den Händen. Erst der entscheidende Durchgang war eine klare Angelegenheit.

Coco Gauff steht am Australian Open als erste Spielerin in den Halbfinal. Die 19-jährige Amerikanerin setzte sich gegen die ungesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 37) nach mehr als dreistündigem Kampf 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2 durch.

Coco Gauff spielt sich in den Halbfinal

Am heutigen Spieltag kämpfen je vier Männer und vier Frauen um den Einzug in den Halbfinal des Australian Open. Coco Gauff steht nach ihrem Sieg über Marta Kostjuk als erste Halbfinalistin fest.

