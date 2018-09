Sport

Tennis

Laver Cup: Federer wehrt drei Matchbälle ab und gewinnt



Laver Cup, 3. und letzter Tag Isner/Sock s. Federer/A.Zverev 4:6,7:6,11:9 Federer s. Isner 6:7,7:6,10:7 A.Zverev – Anderson Djokovic – Kyrgios

Bild: EPA

Federer wehrt drei Matchbälle ab und bringt das Team Europa wieder in Front

Das Team Europa ging mit einer 7:5-Führung in den dritten und letzten Tag des Laver Cups. Doch an diesem zählt in Chicago jeder Matchsieg drei Punkte, weshalb noch alles offen war.

Zunächst kam's am Sonntagabend (Schweizer Zeit) zu einer packenden Doppel-Partie zwischen Roger Federer/Alex Zverev und John Isner/Jack Sock. Der Schweizer und der Deutsche gewannen den ersten Durchgang, verloren im Tiebreak den zweiten, so dass es zu einem entscheidenden Tiebreak kam. In diesem hatten die Europäer zwei Matchbälle, welche das US-Duo aber abwehrte und sich den Sieg letztlich mit einem 11:9 in der Entscheidung sicherte.

Erkämpfter Sieg gegen Isner

Federer und Isner standen anschliessend gleich noch einmal im Einzel auf dem Court. Der «Maestro» hatte dabei gegen den Aufschlaghünen mehr zu kämpfen, als ihm lieb war. Isner war sehr nahe dran, Federer die zweite Niederlage an einem Abend zuzufügen. Doch der Basler zog den Kopf aus der Schlinge: Er wehrte drei Matchbälle ab, gewann den zweiten Satz im Tiebreak und das Champions Tiebreak schliesslich mit 10:7. Damit brachte Federer das Team Europa wieder mit 10:8 Punkten in Führung.

Match point Federer, who leads Isner 9-6 in the Match10 match tiebreak.#LaverCup pic.twitter.com/4OJoP71js7 — Laver Cup (@LaverCup) 23. September 2018

Die abschliessenden Einzel heissen Alexander Zverev gegen Kevin Anderson und Novak Djokovic gegen Nick Kyrgios. Wenn einer der beiden Europäer siegt, haben sie ihren Erfolg von der Premieren-Veranstaltung wiederholt. (ram)

