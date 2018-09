Sport

Tennis

Zverev weit entfernt von Höchstform



US Open, X. Runde Männer:

Federer (2) – Kyrgios 6:4 6:1 7:5

Millman – Kukuschkin 6:4 4:6 6:1 6:3 Zverev – Kohlschreiber 7:6 (7:1) 4:6 1:6 3:6

Frauen:

Cibulkova – Kerber (4) 3:6 6:3 6:3

Keys (14) – Krunic 4:6 6:1 6:2

Bild: EPA/EPA

Für Alexander Zverev endet am US Open ein weiteres Grand-Slam-Turnier mit einer Enttäuschung. Die Weltnummer 4 verliert in der 3. Runde das deutsche Duell gegen Philipp Kohlschreiber in vier Sätzen.

Mit einer Vorhand ins Netz beendete Zverev nach gut drei Stunden die Partie im Louis-Armstrong-Stadion. 7:6 (7:1), 4:6, 1:6, 3:6 verlor er das Duell gegen seinen Landsmann, der damit zum fünften Mal in Flushing Meadows in die Achtelfinals einzog.

Upset in Louis Armstrong Stadium:@Kohlscribbler defeats (4) A. Zverev 6-7, 6-4, 6-1, 6-3 to reach R4!#USOpen pic.twitter.com/ybfYER8YFY — US Open Tennis (@usopen) 1. September 2018

Kohlschreiber zeigte vor allem im dritten und im vierten Satz eine starke Leistung. Im vierten Durchgang lag er 0:3 zurück, ehe er die letzten sechs Games gewann. In der Runde der letzten 16 trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Kei Nishikori und Diego Schwartzman.

Für Zverev hingegen endete ein weiteres Major-Turnier und das erste unter dem neuen Coach Ivan Lendl frühzeitig. Erst einmal, im Frühjahr in Paris, schaffte der hoch talentierte 21-jährige Hamburger an einem Grand-Slam-Event den Sprung unter die letzten acht. (sda)

