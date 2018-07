Schweizer Sensation! Marc-Andrea Hüsler wins his first match ever in an ATP main draw in a spectacular fight against @NicoAlmagro 6:7(8) 6:3 7:6(4)@swiss_tennis #ATP #Gstaad #Gstaad2018 #JSSSOG

(Robert Hradil/RvS.Media) pic.twitter.com/maxooshcUK