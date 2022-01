Bild: keystone

Ausnahme genehmigt: Novak Djokovic darf ohne Corona-Impfung ans Australian Open

Nach langem Hin und Her ist nun offiziell bestätigt: Novak Djokovic nimmt bei den Australian Open 2022 teil. Dies gab der Serbe am Dienstag auf Instagram bekannt. Djokovic schreibt, er habe eine Sondergenehmigung erhalten, weshalb er am Dienstag nach Melbourne reisen darf.

Damit ist auch klar, dass die Weltnummer 1 nicht oder zumindest nicht vollständig geimpft ist. Djokovic hatte davor lange Zeit nichts über seinen Impfstatus sagen wollen.

Grundsätzlich ist es auch allen Profis vorgeschrieben, für eine Einreise nach Australien vollständig geimpft zu sein. Eine medizinische Ausnahme ist nur dann möglich, wenn sie durch zwei Experten-Teams genehmigt wird.

Bei den Australian Open wird der Serbe um seinen 21. Major-Titel kämpfen, womit er alleiniger Rekordhalter wäre. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres hat der 34-Jährige in seiner Karriere schon zehn Mal gewinnen können. (dab)