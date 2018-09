Sport

Tennis

Nadal von Basilaschwili gefordert aber nicht geschlagen



US Open, Achtelfinals Männer:

Thiem (9) – Anderson (5) 7:5 6:2 7:6

Isner (11) – Raonic (25)

Nadal (1) – Basilaschwili 6:3 6:3 6:7 6:4

Del Potro (3) – Coric (20)

Frauen:

Barty (18) – Pliskova (8) 4:6 4:6

Kanepi – S. Williams (17)

Sevastowa (19) – Switolina (7)

Stephens (3) – Mertens (15)



Nadal von Basilaschwili gefordert aber nicht geschlagen – im Viertelfinal wartet Thiem

Rafael Nadal zog am US Open in New York als erster der Topfavoriten in die Viertelfinals ein. Der Titelverteidiger wurde im Achtelfinal erneut hart gefordert und setzte sich gegen Nikolos Basilaschwili erst nach 3:19 Stunden 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4 durch.

Wie der Russe Karen Chatschanow in der Runde zuvor bot auch Basilaschwili dem topgesetzten Nadal erbitterte Gegenwehr. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden am French Open 2017 hatte der Spanier dem Georgier nur ein Game überlassen, in New York begegnete der 26-Jährige aus Tiflis der Weltnummer 1 nun über weite Strecken auf Augenhöhe.

Dank einem überragenden Tiebreak entschied Basilaschwili (ATP 37) den dritten Satz für sich. Und im vierten Durchgang kämpfte er sich nach einem frühen Breakrückstand noch einmal zurück, ehe Nadal erneut ein Break schaffte und wenig später mit seinem siebten Ass die Partie beendete.

In Nadals achtem Viertelfinal in New York kommt es zur Neuauflage des French-Open-Finals gegen Dominic Thiem. Der Niederösterreicher zeigte am Tag vor seinem 25. Geburtstag gegen den Vorjahresfinalisten Kevin Anderson (ATP 5) eine beeindruckende Vorstellung und siegte 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

Thiem erreichte damit erstmals die Viertelfinals in Flushing Meadows, nachdem er 2014, 2016 und 2017 jeweils in den Achtelfinals gescheitert war. «Das war einer meiner besten Matches überhaupt», so der Österreicher, der keinen einzigen Breakball abzuwehren hatte. (zap/sda)

