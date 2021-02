Sport

Australian Open 2021 im Liveticker: Nadal scheitert an Tsitsipas



Australian Open, Viertelfinals Männer:

Medwedew (4) – Rublew (7) 7:5, 6:3, 6:2

Tsitsipas (5) – Nadal (2) 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5 Frauen:

Muchova (25) – Barty (1) 1:6, 6:3, 6:2

Brady (22) – Pegula 4:6, 6:2, 6:1

Bild: keystone

Nadal scheitert trotz 2:0-Satzführung an Tsitsipas – Medwedew weiter, Barty draussen

Rafael Nadal schafft seinen 21. Grand-Slam-Triumph nicht an diesem Australian Open. Der Spanier scheitert an Stefanos Tsitsipas. Der Grieche fordert nun mit Daniil Medwedew einen weiteren Favoriten heraus.

Rafael Nadal unterlag im Viertelfinal der Weltnummer 6 nach klarer Führung 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7. Die Affiche gegen Tsitsipas hielt am Ende doch noch, was sie versprochen hatte. Der 22-jährige Grieche war vor zwei Jahren im Halbfinal des Australian Open gegen Nadal chancenlos – und zwei Sätze lang sah es diesmal ähnlich aus. Ab dem dritten Durchgang war er dem zwölf Jahre älteren Spanier aber absolut ebenbürtig. Der Aufschlag funktionierte plötzlich besser, und selbst in den langen Grundlinienduellen hielt Tsitsipas mehr als nur mit.

Nadal erst zum dritten Mal nach 2:0-Satzführung noch Verlierer

Am Ende hatte er nach 4:08 Stunden den längeren Schnauf. Das entscheidende Break zum 6:5 im fünften Satz schenkte ihm Nadal geradezu, anschliessend wehrte Tsitsipas nochmals einen Breakball ab, ehe er seinen dritten Matchball mit einem Rückhand-Winner nützte.

MASSIVE COMEBACK STEF



Stefanos Tsitsipas becomes the second player to beat Rafael Nadal from 0-2 down at Slams with a 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5! Tremendous battle... 👏👏 #Ausopen pic.twitter.com/9avGqwvhmd — くれふぁ@暫定垢 (@umbre_sports532) February 17, 2021

Nadal verlor erst zum dritten Mal in seiner langen Karriere – nach dem Miami-Final 2005 gegen Roger Federer und dem US Open 2015 gegen Fabio Fognini – eine Partie nach einer 2:0-Satzführung. Und er muss mindestens bis zum French Open warten, ehe er den Schweizer mit einem 21. Grand-Slam-Triumph überholen kann. Tsitsipas hingegen steht zum dritten Mal in seiner noch jungen Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinal, nach dem Australian Open 2019 und dem French Open im letzten Herbst.

Medwedew teilt Rublew ein

Im anderen Viertelfinal des Mittwochs wahrte Daniil Medwedew, der am Montag neu die Nummer 3 der Welt sein wird, die russische Hierarchie mit einem 7:5, 6:3, 6:2-Sieg im Duell gegen Andrej Rublew (ATP 8). Nach einem hart umkämpften ersten Satz war der 25-jährige Medwedew bei hochsommerlichen Temperaturen vor allem physisch deutlich stärker als sein zwei Jahre jüngerer Landsmann.

Video: SRF

Nun steht der Masters-Champion vom letzten November zum dritten Mal nach dem US Open 2019 und 2020 in einem Grand-Slam-Halbfinal. Seit dem Australian-Open-Triumph von Marat Safin 2005 (der im Halbfinal gegen Roger Federer einen Matchball abwehrte) hatte kein Russe mehr in Melbourne die Halbfinals erreicht – nun sind es mit Medwedew und dem überraschenden Qualifikanten Aslan Karazew (am Donnerstag gegen Novak Djokovic) gleich deren zwei.

Medwedew ist der Mann der letzten Monate. Seit einer Viertelfinal-Niederlage in Wien hat er die Turniere in Paris-Bercy, bei den ATP Finals in London und, zusammen mit Rublew, den ATP Cup gewonnen und ist seit 19 Spielen ungeschlagen. Er ist deshalb auch gegen Tsitsipas keinesfalls der Aussenseiter.

Die besten Bilder des Australian Open 2021

Weltnummer 1 Barty out

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty ist gescheitert. Die Einheimische unterlag der Tschechin Karolina Muchova (WTA 27) mit 6:1, 3:6, 2:6. Ein Medical Timeout brachte sie aus dem Tritt, rund zehn Minuten lang liess sich Muchova pflegen. Sie habe sich schlecht gefühlt und unter Schwindel gelitten, erklärte die Aussenseiterin.

Bild: keystone

Barty verlor während der Pause den Faden und trug mit 19 unerzwungenen Fehlern entscheidend zum Satzausgleich bei. Später spielte sie zwar wieder besser, war aber zu wenig effizient. Über die diskutable Verletzungspause Muchovas war Barty nicht verärgert: «Es ist regelkonform. Das sollte kein Wendepunkt in einem Match sein. Ich bin enttäuscht, dass ich es zu einem Wendepunkt gemacht habe.»

Muchova trifft in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal auf die Amerikanerin Jennifer Brady (WTA 24), die sich gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula (WTA 61) mit 4:6, 6:2, 6:1 durchsetzte. (ram/sda)

Das war der Tag im Ticker:

Liveticker: 17.02.2021 Australian Open Tagesticker Schicke uns deinen Input Nadal scheitert trotz 2:0-Satzführung an Tsitsipas Incredible.



2019 Australian Open QF:

Nadal def. Tsitsipas 6-2 6-4 6-0



2021 Australian Open QF:

Tsitsipas def. Nadal 3-6 2-6 7-6(4) 6-4 7-5#AusOpen | @steftsitsipas pic.twitter.com/irR6aSkusQ — ITF (@ITFTennis) February 17, 2021 Rafael Nadal scheitert im Australian-Open-Viertelfinal trotz einer 2:0-Satzführung an Stefanos Tsitsipas (ATP 6) und verpasst wegen der 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7-Niederlage die Chance, sich in Melbourne seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen. Zweieinhalb Sätze lang sah es nicht so aus, als würde die spanische Weltnummer 2 hier noch in Schwierigkeiten geraten. Nadal dominierte nach Belieben und hatte das Geschehen jederzeit im Griff. Doch Tsitsipas drehte im dritten Durchgang plötzlich auf und kämpfte sich zurück in die Partie. Das entscheidende Break realisierte er im fünften Satz beim Stand von 6:5, wenig später verwandelte er nach knapp über vier Stunden seinen dritten Matchball. Im Halbfinal wartet nun der Russe Daniil Medwedew. Nadal mit dem Rücken zur Wand Tsitsipas holt sich das Break zum 6:5 und zwar zu null. Jetzt muss Nadal zurückbreaken, sonst ist dieser Viertelfinal gegen den plötzlich entfesselt aufspielenden Griechen für ihn Endstation. Die Spannung steigt ins Unermessliche 5:5 steht es zwischen Nadal und Tsitsipas im fünften Satz. Bei 6:6 wird der Viertelfinal in einem Match-Tiebreak auf 10 Punkte entschieden. Tsitsipas mit weniger Problemen beim Aufschlag Ok this was insane from Tsitsipas 🤯 pic.twitter.com/1zkBh8iHxC — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) February 17, 2021 3:3 steht es nach sechs Games im fünften Satz: Nadal muss bei eigenem Aufschlag aber immer wieder kämpfen, während Tsitsipas bis jetzt keine Probleme hatte. Zum 3:3 servierte er gar vier Asse in Serie. Einen Breakball haben wir noch keinen gesehen. Alles noch in der Reihe im 5. Satz Nadal und Tsitsipas halten ihren Aufschlag zu Beginn souverän, es bleibt unglaublich spannend. Nadal muss gegen Tsitsipas in den 5. Satz

Strap yourself in, we are going 🖐 @steftsitsipas consolidates the break to claim the fourth set against Rafael Nadal, 6-4.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/pIFTuJq85r — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 Wer hätte gedacht, dass dieses Match noch in den Entscheidungssatz geht?! Nadal hatte alles im Griff, doch mit dem Rücken zur Wand drehte Tsitsipas plötzlich auf und hielt dagegen. Den vierten Durchgang holt sich der Grieche dank eines Breaks beim Stand von 4:4. Tsitsipas holt sich den 3. Satz im Tiebreak Eigentlich war alles angerichtet für den schnellen Sieg, doch dann spielt Nadal ein schreckliches Tiebreak. Gleich mehrere Punkte schenkt der Spanier ab. Tsitsipas sagt danke und holt sich den dritten Satz. Leise Hoffnung keimt beim Griechen auf. Tsitsipas hält jetzt besser mit

🇪🇸🥷@RafaelNadal | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/hjabqVbvJl — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 Alles in der Reihe im dritten Satz: Tsitsipas kanns ich weitern steigern, ein Break liegt beim Stand von 4:4 aber nicht in der Luft. Der zweite Durchgang ist im Trockenen One set from another #AusOpen semifinal 👀@RafaelNadal clinches the second set against Stefanos Tsitsipas, 6-2, having taken the first 6-3.#AO2021 pic.twitter.com/dYl8K83nY3 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 Nach nur etwas mehr als 40 Minuten ist auch der zweite Satz vorbei. Nadal zeigt weiterhin keine Schwäche und holt ihn sich mit 6:2. Nadal zieht davon Good evening,



Thank you for your interest in applying. At this time, we've decided to go in another direction.



Regards,@RafaelNadal

CEO of Rafa Nadal Tennis Wizardry Services#AusOpen pic.twitter.com/IwyChPl8p4 — TENNIS (@Tennis) February 17, 2021 Äusserst bitter für Tsitsipas: Eigentlich zeigt der Grieche im Vergleich zum ersten Satz eine Leistungssteigerung. Dennoch zieht Nadal davon, der Spanier schafft schon das zweite Break. Der zweite Satzgewinn dürfte nur noch Formsache sein. Nadal holt gleich das nächste Break Der Nadal-Express rollt weiter. Er nimmt Tsitispas gleich zu Beginn des zweiten Satzes erneut den Aufschlag ab und holt sich so früh den Vorteil des Vorsprungs. Der erste Satz geht an Nadal Hop, skip and a break of serve 💪@RafaelNadal draws first blood against Stefanos Tsitsipas, edging ahead to a 5-3 lead in the opening set.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/rIOBzTxvGs — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 Mit 6:3 holt sich Nadal den ersten Satz gegen Stefanos Tsitsipas. Vom Griechen kommen in diesem ersten Durchgang etwas zu viele Fehler. Das nützt die Weltnummer 2 aus und legt vor. Break Nadal Mittlerweile haben auch Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas ihre Partie augenommen. Dem Spanier gelingt beim Stand von 4:3 im ersten Satz das erste Break des Spiels. Und schlägt nun zum Gewinn des ersten Satzes auf. Medwedew steht im Halbfinal ⚠️ WARNING ⚠️@DaniilMedwed is through to the final 4⃣ and looking dangerous 😤🇷🇺#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/qpcZ15jMTr — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 Dann ist das russische Duell auch schon vorbei. Daniil Medwedew schlägt seinen Landsmann Andrey Rublew glatt in drei Sätzen mit 7:5, 6:3 und 6:2. Im Halbfinal trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas. Morgen kehren die Fans zurück Am Australian Open in Melbourne dürfen ab Donnerstag wieder Zuschauer auf die Anlage im Melbourne Park. Der fünftägige Lockdown ende wie geplant um Mitternacht, teilte der Premierminister des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, mit. In der australischen Metropole sei in den vergangenen Tagen kein neuer Corona-Fall aufgetreten, weshalb die strengen Massnahmen wieder gelockert werden könnten, erklärte Andrews.



Wie viele Zuschauer ab Donnerstag auf die Anlage dürfen, steht australischen Medienberichten zufolge noch nicht fest. Die Obergrenze war für die ersten Turniertage auf 30'000 Besucher pro Tag festgesetzt worden. (sda/dpa) Jil Teichmann ausgeschieden Jil Teichmann (WTA 58) ist beim WTA-Turnier von Melbourne, das parallel zum Major-Event läuft, im Viertelfinal ausgeschieden. Die Bielerin unterlag der in der Weltrangliste 8 Plätze besser klassierten Tschechin Marie Bouzkova mit 3:6, 6:4, 2:6. (sda) Medwedew rollt weiter Daniil Medwedew scheint weiterhin unaufhaltsam. Der Russe holt sich auch den zweiten Satz gegen seinen Landsmann Rublew auf überzeugende Art und Weise mit 6:3. Medwedew holt sich den ersten Satz im Russen-Duell Critical break secured for @DaniilMedwed 💪



The fourth seed takes the first set 7-5 in a tense opening to the quarterfinal 🇷🇺#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/MYorymUwE6 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021 Im ersten Viertelfinal der Männer am heutigen Tag duellieren sich die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrey Rublew. Dabei geht der erste Satz mit 7:5 an den ein Jahr älteren und leicht favorisierten Medwedew. Ashleigh Barty verliert den Tritt und scheidet aus Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty scheitert am Australian Open im Viertelfinal. Die Einheimische unterliegt der Tschechin Karolina Muchova mit 6:1, 3:6, 2:6.



Muchova, die Nummer 27 der Weltrangliste, lag im zweiten Satz mit einem Break 1:2 zurück, ehe ihr die nicht erwartete Wende gelang. Nach einem zehnminütigen Medical Timeout wegen eines Schwindelgefühls profitiere sie von den danach vielen Fehlern von Barty.



Muchova trifft in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal auf die Amerikanerin Jennifer Brady (WTA 24), die ihre Landsfrau Jessica Pegula (WTA 61) mit 4:6, 6:2, 6:1 schlug. (sda) Novak Djokovic schlägt Alexander Zverev in vier Sätzen



In den Halbfinals hat Djokovic in Melbourne noch nie verloren. Er erreichte zum neunten Mal die Runde der letzten vier, bei den ersten acht Mal gewann er dann jeweils auch das Turnier. Auch diesmal scheint der nächste Gegner kaum dazu geeignet, den Serben zu stoppen. Er trifft auf den russischen Qualifikanten Aslan Karazew.



Der 27-jährige Russe, die Nummer 114 der Welt, schreibt Down Under ein wahres Tennismärchen. Im Viertelfinal gewann er 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 gegen den als Nummer 18 gesetzten Grigor Dimitrov und profitierte dabei auch von einer Rückenverletzung, die den Bulgaren ab dem dritten Satz deutlich beeinträchtigte. Karazew ist der erste Spieler in der Profiära (seit 1968), der gleich bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld in die Halbfinals einzog. (zap/sda)

Chasing No.9️⃣🏆#AO2021 @Kia_Worldwide | #Kia | #MovementThatInspires | #KiaTennis pic.twitter.com/L1VAtmO9jG — #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021 Der Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic steht beim Australian Open erneut im Halbfinal. Der Weltranglistenerste wurde auch vom als Nummer 6 gesetzten Alexander Zverev hart gefordert, setzte sich aber in gut dreieinhalb Stunden 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6) durch. Zverev hatte dabei allen Grund, sich über verpasste Chancen zu ärgern. So führte er im dritten Satz 4:1 und hatte im vierten bei 6:5 eine Chance, einen entscheidenden fünften Satz zu erzwingen, die der Serbe aber mit einem Ass abwehrte.In den Halbfinals hat Djokovic in Melbourne noch nie verloren. Er erreichte zum neunten Mal die Runde der letzten vier, bei den ersten acht Mal gewann er dann jeweils auch das Turnier. Auch diesmal scheint der nächste Gegner kaum dazu geeignet, den Serben zu stoppen. Er trifft auf den russischen Qualifikanten Aslan Karazew.Der 27-jährige Russe, die Nummer 114 der Welt, schreibt Down Under ein wahres Tennismärchen. Im Viertelfinal gewann er 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 gegen den als Nummer 18 gesetzten Grigor Dimitrov und profitierte dabei auch von einer Rückenverletzung, die den Bulgaren ab dem dritten Satz deutlich beeinträchtigte. Karazew ist der erste Spieler in der Profiära (seit 1968), der gleich bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld in die Halbfinals einzog. (zap/sda) Djokovic erzwingt das Tiebreak Bei eigenem Aufschlag muss Djokovic einen Satzball abwehren, was er mit dem Aufschlag souverän löst. Mit 6:6 geht es im vierten Satz ins Tiebreak. Djokovic holt sich das Break wieder zurück Wieder kann Zverev einen Break-Vorsprung nicht halten. Der Deutsche kassiert wie im dritten Durchgang das Reabreak und Djokovic danach seinen eigenen Aufschlag durch. 3:3, alles wieder ausgeglichen im 4. Satz.

Das Wichtigste in Kürze:

Trotz der Corona-Pandemie findet das Australian Open in Melbourne statt. Es dauert bis am 21. Februar, dann findet der Männer-Final statt. Derjenige der Frauen ist am Tag davor.

statt. Es dauert bis am 21. Februar, dann findet der Männer-Final statt. Derjenige der Frauen ist am Tag davor. Schweizer Vertreter sind nicht mehr dabei. Jil Teichmann und Henri Laaksonen verloren in der 1. Runde, Stan Wawrinka scheiterte in Runde 2 und als letzte Vertreterin war für Belinda Bencic nach der 3. Runde Schluss.

und verloren in der 1. Runde, scheiterte in Runde 2 und als letzte Vertreterin war für nach der 3. Runde Schluss. Am Australian Open 2021 zählt besonders Novak Djokovic zu den Favoriten. Daneben gilt Daniil Medwedew als meistgenannter Titelanwärter. Rafael Nadal ist im Viertelfinal gegen Stefanos Tsitsipas ausgeschieden.

