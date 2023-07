Ausgewählte Partien:

Mirra Andrejewa spielt sich in Wimbledon in die Herzen der Zuschauer bild: Keystone

Mit 16 bereits im Achtelfinal – Andrejewa sorgt für Wimbledon-Märchen

Die 16-jährige Russin Mirra Andrejewa erobert die Tenniswelt weiterhin in grossen Schritten. Bei ihrem Grand-Slam-Debüt vor einem Monat in Paris erreichte sie als Qualifikantin die 3. Runde, nun schaffte sie es in Wimbledon bereits eine Stufe weiter. In der letzten Partie der 3. Runde, die am Samstag dem Regen zum Opfer gefallen war, bezwang sie ihre Landsfrau Anastasia Potapowa klar 6:2, 7:5.

«Ich habe mit meinen Trainern und meinen Eltern hart gearbeitet, wir haben viel gesprochen. Ich habe gelernt, meine Emotionen auf dem Platz zu kontrollieren. Aber selbst wenn ich heute Emotionen hätte zeigen wollen, wäre es nicht gegangen, weil ich nach jedem Punkt ausser Puste war», erklärte Andreeva mit einem Lächeln.

Nun trifft sie auf die als Nummer 25 gesetzte Madison Keys, die das Vorbereitungsturnier in Eastbourne gewonnen und diese Woche die Schweizerin Viktorija Golubic ausgeschaltet hatte. Andrejewa wird im Ranking einen Sprung von Platz 102 mindestens in die Top 70 machen. Sie ist in Wimbledon die jüngste Achtelfinalistin seit Coco Gauff bei ihrem Debüt 2019 mit 15 Jahren.

Dimitrov bleibt ohne Satzverlust

Grigor Dimitrov ist ohne Satzverlust in den Achtelfinal vorgestossen. Gegen Stricker-Bezwinger Frances Tiafoe zeigte der 32-Jährige über zwei Tage einen dominanten Auftritt. Die Partie musste gestern im 3. Satz beim Stand von 2:1 für Tiafoe wegen Regens unterbrochen werden und konnte erst heute zu Ende gespielt werden. Bei der Fortsetzung machte Dimitrov kurzen Prozess: Innert rund 20 Minuten gewann er fünf Games in Serie und entschied den 3. Durchgang mit 6:2 für sich. In der 4. Runde wartet nun der Däne Holger Rune (ATP 6). (pre/sda)