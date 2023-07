Die 28-jährige Jelina Switolina (r.) gewann gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (l.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Bild: keystone

Weltranglisten-Erste Iga Swiatek in Wimbledon ausgeschieden

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen wird im Viertelfinal von Wimbledon von der Ukrainerin Jelina Switolina ausgeschaltet. Die Ukrainerin eilt in Wimbledon von Sieg zu Sieg. Nur noch zwei Erfolge fehlen ihr beim Rasenklassiker bis zum Titel.

Die 28-Jährige gewann gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek 7:5, 6:7 (5:7), 6:2 und zog zum zweiten Mal nach 2019 in die Vorschlussrunde ein. Jelina Switolina, die Nummer 76 der Weltrangliste steht nur dank einer Wildcard im Hauptfeld, verwandelte nach 2:50 Stunden ihren zweiten Matchball.

In den Halbfinals vom Donnerstag trifft sie auf die Tschechin Marketa Vondrousova. Die 24-Jährige setzte sich in ihrem Viertelfinal überraschend gegen die Amerikanerin Jessica Pegula 6:4, 2:6, 6:4 durch. Die Finalistin des French Open 2019, aktuell die Nummer 42 der Weltrangliste, ist im Tableau von Wimbledon noch nie so weit vorgestossen. (sda)