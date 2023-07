Anders als im Final vom letzten Jahr setzte sich Ons Jabeur dieses Mal gegen Jelena Rybakina durch. Bild: keystone

Jabeur gelingt Final-Revanche in Wimbledon – im Halbfinal trifft sie auf Sabalenka

Vorjahressiegerin ausgeschieden

Jelena Rybakina, die 2022 in Wimbledon triumphiert hatte, schied in den Viertelfinals aus. Die 24-jährige Kasachin verlor gegen die Tunesierin Ons Jabeur 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. Im vergangenen Jahr hatten sich beide Spielerinnen in London im Final gegenübergestanden. Damals gewann Jelena Rybakina in drei Sätzen und feierte ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Der Matchball für Ons Jabeur. Video: SRF

Sabalenka siegt souverän

Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka steht in den Halbfinals. Die 25-Jährige aus Belarus gewann gegen Madison Keys aus den USA 6:2, 6:4 und steht damit in London wie vor zwei Jahren in der Runde der letzten vier. Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in Wimbledon nicht spielen dürfen.

(nih/sda)