Hopman Cup: Das Duell zwischen der Schweiz und den USA



Hopman Cup in Perth, Gruppenspiel Schweiz – USA Federer – Tiafoe 6:4 6:1 Bencic – S.Williams 6:4 4:6 3:6 Bencic/Federer – S.Williams/Tiafoe

Federer siegt, Bencic verliert – «Benderer» müssen's im Doppel richten



Nach den beiden Einzelpartien steht es im Gruppenspiel des Hopman Cup zwischen der Schweiz und den USA 1:1. Nach Roger Federers Sieg über Frances Tiafoe unterlag Belinda Bencic ihrer hochdekorierten Konkurrentin Serena Williams.

Bloss 57 Minuten benötigte Federer, um in Perth auch sein zweites Einzel zu gewinnen. Der «Maestro» schlug Frances Tiafoe klar 6:4, 6:1. «Vielleicht war der Amerikaner mit den Gedanken noch bei der Silvesterparty», urteilte SRF-Experte Heinz Günthardt nach dem sehr einseitigen Spiel.

Federers grösster Trumpf war gegen Tiafoe einmal mehr der Aufschlag. Der 37-Jährige schlug insgesamt 13 Asse und musste seinem Gegenüber keinen einzigen Breakball zugestehen. Noch klappte zwar nicht alles in Federers Spiel. Bei der Rückhand fehlte gelegentlich das richtige Timing und auch sonst schlich sich der eine oder andere Fehler in das Spiel der Weltnummer 3 ein. Da sein Gegner aber nicht den besten Tag erwischte, geriet der vierte Sieg Federers im vierten Duell der beiden nie in Gefahr.

Bencics Auf und Ab

Belinda Bencic misslang der Start ins Spiel gegen Serena Williams. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin lag rasch mit 3:0 und 4:1 vorne, ehe die Ostschweizerin das Blatt wendete. Bencic gewann fünf Games in Folge und holte sich den Auftaktsatz mit 6:4. Die Sätze zwei und drei musste sie dann jedoch abgeben, womit nun das Doppel über den Sieg entscheiden muss.

Eine Schwächephase Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Satzes kostete Bencic die Partie. Dank fünf Games in Serie schaffte Williams den Satzausgleich und zog im dritten Durchgang gleich auf 3:0 davon. (ram/sda)

