Der Deutsche Alexander Zverev hat sich während des Spiels am rechten Fuss verletzt und musste den Kampf abbrechen. Bild: keystone

Zverev musste im Rollstuhl vom Platz: Nadal nach Abbruch-Sieg im French-Open-Final

Rafael Nadal steht zum 14. Mal im Final des French Open. Nach einem wahnsinnigen Abnützungskampf, der bereits über drei Stunden gedauert hatte, übertrat sich sein Gegner Alexander Zverev beim Stand von 7:6 (10:8), 6:6 den rechten Fuss und musste den Platz im Rollstuhl verlassen.

Am Sonntag strebt Nadal, der am Freitag seinen 36. Geburtstag feierte, seinen 14. Titel in Roland Garros an. Gegner ist entweder der als Nummer 8 gesetzte Norweger Casper Ruud oder der als Nummer 20 gesetzte Kroate Marin Cilic. (sda)