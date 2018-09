Sport

Tennis

Majesty Cup – oder Piqués nächster Angriff auf Federer



bild: Keystone

10 Millionen für den «Majesty Cup»-Sieger! Piqués nächster Angriff auf Federers Laver Cup

Nach dem Davis Cup lanciert Barcelona-Fussballer Gerard Piqué den Majesty Cup. 64 Teilnehmer spielen nach den US Open um die Rekordbörse von 10 Millionen Dollar. Und zwar nach dem Prinzip: «The Winner Takes It All». Es ist der nächste Angriff auf Roger Federers Laver Cup.

simon Häring / Aargauer Zeitung

Entspannt, adrett gekleidet, mit aufgeknüpftem, blütenweissem Hemd und akkurat zur Seite gescheiteltem Haar sitzt Roger Federer in Chicago vor der Weltpresse, als er seinen Laver Cup anpreist, der an diesem Wochenende zum zweiten Mal über die Bühne geht. Es ist ein nach dem Vorbild des im Golf populären Ryder Cups gestaltete Wettkampf zwischen Europa und der Restwelt. Es gehe darum, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Tennis zusammenzubringen, sagt Federer. Und damit das Tennis zu feiern

Es geht aber auch: um Geld. Viel Geld. Die Starspieler werden mit Millionengagen gelockt, die Spieler des Siegerteams erhalten eine Prämie von 250'000 Dollar. Hinter dem Wettbewerb steht das Team 8 Global, die Agentur von Federer-Manager Tony Godsick, Tennis Australia und der Bierbrauer Jorge Paulo Lemann, dessen Vermögen auf 25 Milliarden Dollar geschätzt wird. Alimentiert wird der Wettbewerb von Sponsoren wie Rolex, Mercedes-Benz, Barilla, Wilson oder Moët und Chandon. Es sind auch jene Unternehmen, die Roger Federer unterstützen.

Federer spielt mit Djokovic im Doppel Roger Federers Wunsch wird erfüllt. Beim Laver Cup in Chicago nominiert Europas Captain Björn Borg gleich für den Auftakttag Federer und Novak Djokovic für das Doppel. In der Nacht auf Samstag treffen der Schweizer und der Serbe auf Jack Sock, die Weltnummer 2 im Doppel, und den Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika.



Zuvor treffen in den ersten drei Einzeln der Bulgare Grigor Dimitrov auf Frances Tiafoe, der Brite Kyle Edmund auf Sock und der Belgier David Goffin auf den Argentinier Diego Schwartzman. (sda)

Federers Warnung vor Piqué

Doch der Laver Cup hat im zweiten Jahr seines Bestehens bereits ein grosses Problem. Das Konstrukt, das das Welttennis in Aufruhr versetzt, heisst Kosmos-Gruppe und sein Gesicht ist Barcelona-Fussballer Gerard Piqué. Im August revolutionierte er den Davis Cup, der 118 Jahre alte Teamwettbewerb wird im kommenden Jahr in neuem Format durchgeführt. Möglich machte dies das Versprechen, dass über die nächsten 25 Jahre die astronomische Summe von drei Milliarden Dollar an die Verbände und Spieler ausgeschüttet werden soll.

Everyone's favourite part of #LaverCup Opening Night - the player introductions. First up @DjokerNole great rival turned teammate, @rogerfederer. pic.twitter.com/Iy015nK8V2 — Laver Cup (@LaverCup) 21. September 2018

Kommt hinzu: Der Davis Cup dürfte künftig nicht nur mit Geld, sondern auch mit Punkten für die Weltrangliste locken. Piqué steht diesbezüglich mit der Profi-Vereinigung im Austausch. Federer sagte während der US Open dazu: «Für uns Tennis-Spieler ist es komisch, einen Fussballer in unserer Welt zu haben. Darum muss er vorsichtig sein, was er wie sagt.» Er erwarte spannende Wochen. «Jeder will sein Ding verteidigen. Und jeder weiss besser, was das beste für den Sport ist: der Davis Cup, der Laver Cup, die ATP, die Spieler.»

Piqués Ansinnen: Er will die Finalwoche im Davis Cup künftig im September durchführen. Das sei auch im Sinne der Spieler. Das Problem für Federer: Dann findet der Laver Cup statt. Und obschon er mit Geld lockt: So viel wie bei Piqué ist es nicht, und Punkte für die Weltrangliste wird es vorderhand sicher keine geben. Und Piqué lanciert bereits die nächste Idee, die zum Stachel für Federers Davis Cup werden könnte. Sie heisst Majesty Cup. Ein Format, das an Radikalität nicht zu überbieten ist. Nach dem Prinzip: «The Winner Takes It All».

Bild: EPA/EFE

64 Teilnehmer sollen in der Woche nach den US Open um die Rekordbörse von 10 Millionen Dollar spielen. Der Sieger erhält alles, der Rest geht leer aus. So viel Geld wird sonst nur bei den vier Grand-Slam-Turnieren ausgeschüttet, doch dort erhalten die Sieger nicht einmal halb so viel. Es entlarvt die wahren Absichten der Kosmos-Gruppe. Es geht nicht darum, den Tennis-Kalender zu entschlacken. Es geht darum, ihn zu filetieren: Eine Woche Davis Cup, eine Woche Majesty Cup. Piqué erstickt mit dem Geld seiner Kosmos-Gruppe die Tradition.

Spielt Federer im Davis Cup?

Es ist eine weitere Idee, welche die Ordnung im Welttennis fundamental verändern könnte. Seit Monaten laufen heisse Gespräche zwischen den Interessengruppen: dem internationalen Tennisverband ITF, der ATP, den einflussreichen Landesverbänden der Grand-Slam-Nationen (USA, Australien, Frankreich, Grossbritannien) und den Spielern. Bei diesen Partnern hat selbst einer wie Roger Federer für einmal eine schlechte Lobby. Sein grösster Trumpf ist, dass Piqué sich kaum leisten kann, ihn bei der Premiere des Davis Cups nicht dabei zu haben.

Noch ist offen, auf wen die Schweiz im Februar in der Qualifikations-Runde des Davis Cups trifft. Sicher ist aber, dass diese wohl ohne Federer und Stan Wawrinka stattfinden wird. Das marginalisiert die Chancen auf einen Erfolg. Die Schweiz könnte dann mit einer der beiden Wildcards als Teilnehmer der Final-Woche bestimmt werden. Vielleicht freut sich Federer aber auch über den Majesty Cup. Dieser soll zeitgleich wie der Laver Cup stattfinden, was die Terminierung des Davis Cups im September hinfällig machen würde.

Bild: EPA/EPA

Das erhöht die Aussichten, zumindest einen Teil der Weltelite nach Genf zu locken, wo die dritte Auflage des Laver Cups stattfindet. Denn dort sind Antrittsgagen garantiert und die Chancen auf einen Siegerbonus intakt. Beim Majesty Cup gibt es nur einen Sieger. Die 63 anderen Teilnehmer gehen hingegen leer aus. Vielleicht pokert Gerard Piqué mit diesem Format zu hoch. Denn das Geld alleine nicht reicht, beweist die indische Städteliga IPTL, die trotz wahnwitziger Summen nach drei Austragungen in der Versenkung verschwand.

Federers Sponsoren-Deals

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter