Bencic mit souveränem Auftaktsieg am Australian Open

Belinda Bencic gelingt der Einstieg ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres optimal. Die als Nummer 22 gesetzte Olympiasiegerin gewinnt in der 1. Runde des Australian Open gegen die Französin Kristina Mladenovic (WTA 91) in genau eineinhalb Stunden 6:4, 6:3. In der 2. Runde trifft die 24-jährige Ostschweizerin auf die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 61).

Belinda Bencic hat die erste Hürde gemeistert. Bild: keystone

Bencic meisterte die knifflige Start-Aufgabe souverän. Sie begann mit einem Ass, verlor dennoch ihr erstes Aufschlagsspiel, konterte aber gleich wieder. Ihr zweites Break zum 6:4 bedeutete dann gleich die Entscheidung im ersten Durchgang. Im zweiten lag sie immer in Front. Bei 4:2 hatte sie nochmals eine heikle Phase zu überstehen, wehrte aber zwei Breakchancen der grossgewachsenen Französin ab. Es blieben deren letzte.

Bencic gewann im achten Duell mit der einstigen Top-Ten-Spielerin und guten Freundin erst zum vierten Mal. Zudem war sie kurz vor Weihnachten mit relativ starken Symptomen an Covid-19 erkrankt. «Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent», hatte sie vor Turnierbeginn zugegeben. Letzte Woche in Sydney hatte sie sich mit zwei Siegen und einer knappen Niederlage aber durchaus in guter Verfassung gezeigt.

Nun ist sie am Mittwoch gegen Amanda Anisimova klare Favoritin. Die drei Jahre jüngere Amerikanerin bekundete gegen die niederländische Qualifikantin Arianne Hartono grosse Mühe. Auch die bisher einzige Begegnung entschied Bencic vor zweieinhalb Jahren beim Rasenturnier auf Mallorca klar für sich. (saw/sda)