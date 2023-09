Alcaraz bodigt Überraschungsmann +++ Titelverteidigerin Swiatek out

Bild: keystone

Alcaraz bodigt Überraschungsmann

Carlos Alcaraz macht einen weiteren Schritt zur angestrebten erfolgreichen Titelverteidigung beim US Open. Der 20-jährige Spanier setzte sich ohne grössere Mühe 6:3, 6:3, 6:4 gegen den italienischen Überraschungsmann Matteo Arnaldi durch. Dieser stand in New York bei seiner dritten Grand-Slam-Teilnahme überhaupt erstmals in den Achtelfinals. Nun kommen auf den Spanier heiklere Aufgaben zu. Alcaraz trifft in den Viertelfinals auf Alexander Zverev oder Jannik Sinner.

Titelverteidigerin Iga Swiatek out

Die topgesetzte Iga Swiatek muss ihren Traum vom zweiten Triumph in Folge am US Open begraben. Zwar gewann die 22-jährige Polin im Achtelfinal gegen Jelena Ostapenko (WTA 21) den ersten Satz 6:3 und verkürzte danach vom 1:4 zum 3:4, in der Folge holte sie aber nur noch ein Game - ein Break zum 1:5 im dritten Durchgang. Somit verlor sie auch das vierte Spiel gegen die Lettin, die French-Open-Siegerin von 2017.

Als Folge des Ausscheidens ist Swiatek ab Montag nach 75 Wochen an der Spitze nicht mehr die Nummer 1 der Welt, sie wird von der Belarussin Aryna Sabalenka abgelöst. «Normalerweise spiele ich am Anfang schlecht und finde dann einen Weg. Ich weiss nicht, was mit meinem Spiel passiert ist», sagte Swiatek. Ostapenko trifft im Viertelfinal auf die Amerikanerin Coco Gauff (WTA 6).

Novak Djokovic ohne Mühe

Novak Djokovic steht am US Open zum 13. Mal im Viertelfinal. Der 36-jährige Serbe bezwang den kroatischen Qualifikanten Borna Gojo im Achtelfinal 6:2, 7:5, 6:4 und verzeichnete nur gerade zwölf unerzwungene Fehler. Nächster Gegner ist Taylor Fritz, der den Berner Dominic Stricker in drei Sätzen eliminiert hat. Gegen den Amerikaner entschied Djokovic, der in New York seinen 24. Titel an einem Grand-Slam-Turnier anstrebt, alle sieben Direktduelle für sich.

Keys schaltet Pegula aus

Die Amerikanerin Madison Keys, Weltranglisten-17. und Finalistin von 2017, deklassierte die stärker eingestufte Landsfrau Jessica Pegula 6:1, 6:3. Keys, die seit ihrem Halbfinal-Einzug 2018 in Flushing Meadows nicht mehr über die Achtelfinals hinausgekommen war, trifft nun in den Viertelfinals auf die Tschechin Marketa Vondrousova, die Siegerin des diesjährigen Turniers in Wimbledon. (sda)