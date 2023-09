Carlos Alcaraz steht am US Open im Viertelfinal. Bild: keystone

Alcaraz bodigt Überraschungsmann +++ Keys gewinnt amerikanisches Duell

Alcaraz bodigt Überraschungsmann

Carlos Alcaraz macht einen weiteren Schritt zur angestrebten erfolgreichen Titelverteidigung beim US Open. Der 20-jährige Spanier setzte sich ohne grössere Mühe 6:3, 6:3, 6:4 gegen den italienischen Überraschungsmann Matteo Arnaldi durch. Dieser stand in New York bei seiner dritten Grand-Slam-Teilnahme überhaupt erstmals in den Achtelfinals. Nun kommen auf den Spanier heiklere Aufgaben zu. Alcaraz trifft in den Viertelfinals auf Alexander Zverev oder Jannik Sinner.

Keys schaltet Pegula aus

Die Amerikanerin Madison Keys, Weltranglisten-17. und Finalistin von 2017, deklassierte die stärker eingestufte Landsfrau Jessica Pegula 6:1, 6:3. Keys, die seit ihrem Halbfinal-Einzug 2018 in Flushing Meadows nicht mehr über die Achtelfinals hinausgekommen war, trifft nun in den Viertelfinals auf die Tschechin Marketa Vondrousova, die Siegerin des diesjährigen Turniers in Wimbledon. (rbu/lak/sda)