Viktorija Golubic bleibt chancenlos am 30. August 2022. Bild: keystone

Golubic bleibt am US Open ohne Sieg

Viktorija Golubic schafft auch bei ihrem sechsten Anlauf keinen Sieg im Hauptfeld des US Open. Die 29-jährige Zürcherin, die sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld spielte, unterliegt in der 1. Runde der als Nummer 8 gesetzten Amerikanerin Jessica Pegula in nur gerade 65 Minuten 2:6, 2:6.

Golubic war der Milliardärstochter aus Buffalo auf dem drittgrössten Platz der Anlage in Flushing Meadows in allen Belangen unterlegen. Sie leistete sich doppelt so viele unerzwungene Fehler wie Winner (20:10) und konnte Pegula so nie unter Druck setzen. Auch brachte sie ihren Aufschlag nur gerade dreimal durch.

Damit endet für die letztjährige Wimbledon-Viertelfinalistin das Grand-Slam-Jahr enttäuschend. In Australien, Paris und New York verlor sie in der 1. Runde, nur gerade in Wimbledon gewann sie eine Partie. (sda)