Viktorija Golubic bleibt chancenlos am 30. August 2022. Bild: keystone

Bencic übersteht die Startrunde der US Open +++ Golubic bleibt ohne Sieg

Viktorija Golubic chancenlos

Viktorija Golubic schafft auch bei ihrem sechsten Anlauf keinen Sieg im Hauptfeld des US Open. Die 29-jährige Zürcherin, die sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld spielte, unterliegt in der 1. Runde der als Nummer 8 gesetzten Amerikanerin Jessica Pegula in nur gerade 65 Minuten 2:6, 2:6.

Golubic war der Milliardärstochter aus Buffalo auf dem drittgrössten Platz der Anlage in Flushing Meadows in allen Belangen unterlegen. Sie leistete sich doppelt so viele unerzwungene Fehler wie Winner (20:10) und konnte Pegula so nie unter Druck setzen. Auch brachte sie ihren Aufschlag nur gerade dreimal durch.

Damit endet für die letztjährige Wimbledon-Viertelfinalistin das Grand-Slam-Jahr enttäuschend. In Australien, Paris und New York verlor sie in der 1. Runde, nur gerade in Wimbledon gewann sie eine Partie. (sda)

Bencic übersteht als erste Schweizerin die Startrunde

Mit Belinda Bencic erreicht zumindest eine Schweizerin die 2. Runde des US Open.

Die als Nummer 13 gesetzte St. Gallerin kämpft sich gegen die routinierte Deutsche Andrea Petkovic (WTA 104) trotz einer durchzogenen Leistung zu einem 6:2, 4:6, 6:4-Sieg. Nächste Gegnerin am Donnerstag ist die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 37), gegen die sie in zwei Anläufen noch nie gewinnen konnte. Zuletzt verlor Bencic vor zwei Wochen in Cincinnati knapp in drei Sätzen.

Bencic ging im Spiel gegen Andrea Pektovic als Siegerin vom Platz. Bild: keystone

Die Viertelfinalistin des letzten Jahres und Halbfinalistin 2019 legte in der prallen Sonne bei über 30 Grad einen Blitzstart hin und gewann gleich die ersten acht Punkte. Erst danach gelang es der 34-jährigen Petkovic, die ihre Karriere in den nächsten Wochen beenden wird, die Partie ausgeglichener zu gestalten. Im zweiten Durchgang holte Bencic einen 1:4-Rückstand auf, gab ihn dann aber dennoch wieder aus der Hand.

Serena Williams zögert Rücktritt hinaus

Die Profikarriere von Serena Williams geht noch mindestens zwei Tage weiter. Sie hat auch mit 40 Jahren noch nicht genug.

Die wahrscheinlich grösste Tennisspielerin der Geschichte: Serena Williams. Bild: keystone

Die wahrscheinlich grösste Tennisspielerin der Geschichte gewann in der 1. Runde gegen die Montenegrinerin Danka Kovinic (WTA 80) ohne Probleme 6:3, 6:3. Standesgemäss im schwarzen Dress mit funkelnden Glitzereffekten enttäuschte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin nicht und bot unter den Augen ihres Ehemannes Alexis Ohanian und von Töchterchen Olympia eine gute Show ab – notabene 23 Jahre, nachdem sie gegen Martina Hingis im gleichen Stadion ihren ersten grossen Titel gewonnen hat.

In der 2. Runde wird die Aufgabe am Mittwoch gegen die Weltnummer 2 Anett Kontaveit aus Estland dann ein grosses Stück schwieriger. Sie dürfte auch dann in der Night Session die Massen elektrisieren. Die 29'402 Fans auf der Anlage vom Montagabend stellten einen Rekord auf.

Tsitsipas ausgeschieden

Aus dem Fünfkampf um die Weltranglistenspitze ist nur noch ein Quartett übrig. Als Erster verabschiedete sich Stefanos Tsitsipas aus dem Rennen um die Nummer 1. Der Grieche scheiterte in der Startrunde 0:6, 1:6, 6:3, 5:7 am kolumbianischen Qualifikanten Daniel Galan (ATP 94).

Stefanos Tsitsipas. Bild: keystone

Dabei musste sich Tsitsipas wiederholt am rechten Arm behandeln lassen. Er sei verkrampft gewesen, erklärte der Grieche, das sei der grössere Faktor gewesen.

Alcaraz nach hartem Kampf

Im Rennen um die Weltranglistenspitze bleibt Carlos Alcaraz, der die jüngste Nummer 1 der Geschichte werden könnte. Der 19-jährige Spanier hatte gegen den nur 1.70 m grossen Argentinier Sebastian Baez (WTA 37) hart zu kämpfen, ehe dieser beim Stand von 5:7, 5:7, 0:2 mit Krampferscheinungen aufgeben musste. (sda)