French Open, 1. Runde Männer:

A. Rublev – T. Daniel 6:2, 6:7, 6:3, 7:5

G. Dimitrov – A. Kovacevic 6:4, 6:3, 6:4

H. Hurkacz – S. Mochizuki 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3

C. Alcaraz – J.J. Wolf 6:1, 6:2, 6:1 Frauen:

N. Osaka – L. Bronzetti 6:1, 4:6, 7:5

J. Ostapenko – J. Cristian 6:4, 7.5

V. Golubic – B. Krejvikova 7:6, 6:4

Viktorija Golubic qualifiziert sich am French Open in Paris für die 2. Runde, 26. Mai 2024. Bild: keystone

Ein Sieg gegen Tschechien: Golubic erreicht 2. Runde +++ Alcaraz lässt Zweifel verstummen

Am French Open in Paris siegt die Zürcherin Viktorija Golubic und qualifiziert sich damit für die 2. Runde.

Golubic erreicht am French Open die 2. Runde

Viktorija Golubic erreicht erst zum zweiten Mal die 2. Runde des French Open. Zum Auftakt überrascht die 30-jährige Zürcherin mit einem Sieg gegen Barbora Krejcikova.

Ein starker Start und am Ende die Nerven behalten - Viktorija Golubic feierte in Paris einen seltenen Sieg. Sie führte gegen die Roland-Garros-Championne von 2021 schnell 4:1, musste die als Nummer 24 gesetzte Tschechin aber wieder herankommen lassen. In den entscheidenden Momenten blieb Golubic (WTA 74) aber ruhig und verdiente sich so den 7:6 (7:3), 6:4-Sieg.

In knapp eindreiviertel Stunden auf dem zweitgrössten Court des Stade Roland-Garros unterliefen der Schweizerin deutlich weniger Fehler als der Tschechin (22:51) mit dem unberechenbaren Spiel.

In der 2. Runde trifft Golubic auf eine Russin, Anastasia Potapowa (WTA 41) oder Kamila Rachimowa (WTA 87). Die beiden spielen erst am Montag ihre Erstrundenpartie. Bei zuvor sechs Teilnahmen in Paris hatte die Schweizer Teamweltmeisterin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Doppel (mit Belinda Bencic) nur bei ihrer Premiere vor acht Jahren eine Partie gewonnen. Nun ist auf jeden Fall noch mehr möglich.

Alcaraz lässt Verletzungssorgen hinter sich

Trotz eingepacktem Arm: Carlos Alcaraz überzeugt am French Open in der 1. Runde. Bild: keystone

Carlos Alcaraz setzt zum Start ein Ausrufezeichen, dass er seine Verletzungssorgen hinter sich gelassen hat. Wegen einer Verletzung am Vorderarm hatte er nur gerade ein Sandplatzturnier – zuhause in Madrid – gespielt und war mit einigen Fragezeichen nach Paris gereist.

Der Lucky Loser J.J. Wolf (ATP 107) erwies sich jedoch als idealer Aufbaugegner. In weniger als zwei Stunden gab der Weltranglistendritte nur gerade vier Games ab und zeigte sich danach sehr zufrieden mit seiner Fitness.

(hah/abu/sda)