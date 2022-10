Seine starke Leistung wurde am Ende nicht belohnt: Marc-Andrea Hüsler scheidet in Basel in der ersten Runde aus. Bild: keystone

«War nah dran»: Hüsler unterliegt Auger-Aliassime in Basel – Alcaraz im Viertelfinal

Im Gegensatz zu Dominic Stricker und Stan Wawrinka scheidet Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) an den Swiss Indoors in Basel in der Startrunde aus. Aber auch der 26-jährige Zürcher gab in der St. Jakobshalle eine gute Figur ab. Er musste gegen Felix Auger-Aliassime, die Nummer 9 der Welt, erst nach 2:21 Stunden mit 7:6 (7:3), 4:6, 4:6 kapitulieren.

«Die Enttäuschung ist ziemlich gross.» Marc-Andrea Hüsler

Dementsprechend gross war nach dem Spiel auch die Enttäuschung bei Hüsler: «Vor allem, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr nah dran war, ihn zu schlagen. Es hat nur wenig gefehlt.» Der Kanadier gewann in den letzten zwei Wochen Hallenturniere in Florenz und Antwerpen und feierte den neunten Sieg hintereinander. Hüsler spielte in seiner Karriere erstmals gegen einen Top-10-Spieler.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Trotz des knappen Ausgangs befand sich Marc-Andrea Hüsler in diesem letzten Erstrundenspiel selten im Vorteil. Den ersten Satz sicherte sich der Schweizer nach zwei abgewehrten Satzbällen. Im zweiten Durchgang verlor Hüsler gleich sein erstes Aufschlagspiel. «Direkt nach dem Satzgewinn, unnötig das Break zu kassieren, tut immer weh – auf dem Centre Court in Basel noch ein bisschen mehr», sagt Hüsler danach.

Dazu kam, dass Auger-Aliassime hervorragend aufschlug. In den Sätzen zwei und drei gewann Hüsler gegen den Aufschlag des Kanadier bloss einmal zwei Ballwechsel. «Ich habe, glaube ich, noch nie gegen jemanden gespielt, der über das ganze Spiel so gut aufgeschlagen hat.» Im Vergleich dazu hätte der Gegner zu wenig machen müssen, um Hüsler den Aufschlag abzunehmen.

Zeigte eine hervorragende Serviceleistung: Felix Auger-Aliassime. Bild: keystone

Seit seinem ersten Turniersieg auf der ATP-Tour in Sofia kassierte Hüsler hintereinander Startniederlagen in Astana (gegen Emil Ruusuvuori), Antwerpen (gegen Francisco Cerundolo) und Basel. An den Swiss Indoors gewann Hüsler noch nie eine Partie (drei Startniederlagen in der Qualifikation von 2017 bis 2019).

Dennoch überwogen für Hüsler die positiven Aspekte: «Ich habe in dieser Saison alle meine Ziele übertroffen. Dass ein Top-Ten-Spieler, der nach Turniersiegen in Florenz und Antwerpen vor Selbstvertrauen strotzt, gegen mich mit dem Aufschlag absolut ans Limit gehen muss, gibt mir Selbstvertrauen für alle künftigen Duelle gegen ähnlich starke Spieler.»

Die aktuelle Saison beendet Hüsler in Paris-Bercy. Dort startet er am Samstag ins Qualifikationsturnier.

Alcaraz im Viertelfinal

Carlos Alcaraz, die jüngste Weltnummer 1 der Tennis-Geschichte, erreichte derweil bereits die Viertelfinals vom Freitag, in denen er auf Pablo Carreño Busta (ATP 15) oder den Schweizer Dominic Stricker (ATP 129) treffen wird. Diese Partie findet am Donnerstag erst am späten Abend statt.

Setzte sich souverän durch und steht im Viertelfinal: Carlos Alcaraz. Bild: keystone

Nach 53 gewonnenen Einzeln und 5 Turniersiegen in dieser Saison (inklusive zwei Masters-1000-Turnieren und dem US Open) feierte Alcaraz diese Woche in Basel auch seine ersten Erfolge «indoor». Und erstmals steht er als Weltranglisten-Erster in den Viertelfinals eines Turniers.

Dass Alcaraz auch in der Halle gut spielen kann, überrascht gewiss niemanden. Vor genau einem Jahr in Wien feierte er indoor seine ersten Siege und stürmte in der österreichischen Metropole mit Siegen über Andy Murray und Matteo Berrettini in die Halbfinals. (nih/sda)