Sport

Tennis

Nadal spielt sich mühelos durch drei Sätze und schlägt Australier Millman



Bild: EPA

Nadal spielt sich mühelos durch drei Sätze und schlägt Australier Millman

Rafael Nadal überzeugte in seiner Auftaktpartie auf der ganzen Linie. In 2:10 Stunden gewann der French-Open-Sieger gegen den Australier John Millman (ATP 80), der im letzten Jahr nach einem Sieg gegen Roger Federer die Viertelfinals erreicht hatte, locker 6:3, 6:2, 6:2 und hinterliess dabei von den grossen drei den stärksten Eindruck.

It's primetime in Arthur Ashe Stadium, with 🇦🇺 John Millman taking on No. 2 seed 🇪🇸 Rafael Nadal.



Catch all the action on @espn. #USOpen pic.twitter.com/pshrWA0RMy — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

Auch sonst verlief der Dienstag ganz nach dem Geschmack Nadals. Mit Dominic Thiem (Nummer 4), Stefanos Tsitsipas (8) und Roberto Bautista Agut (10) scheiterten gleich drei Top-Ten-Spieler aus der Tableauhälfte des Spaniers bereits in der 1. Runde. Zudem musste die Nummer 6 Alexander Zverev gegen den Moldawier Radu Albot fünf Sätze lang kämpfen.

Nadal und Zverev würden gemäss Papierform im Viertelfinal aufeinander treffen. Deshalb ist jetzt schon klar, dass aus dem anderen Viertel ein Spieler von ausserhalb der Top Ten die Halbfinals erreichen wird. Nach nur einem Tag verbleibt dort Gaël Monfils, die Nummer 13, als Bestklassierter. (sda)

Laaksonen, der Tiebreak-König

Bild: EPA

Schöner Erfolg für Henri Laaksonen (ATP 119): Der 27-jährige Schaffhauser erreichte dank eines Fünfsatz-Erfolges gegen den Italiener Marco Cecchinato (ATP 66) erstmals die 2. Runde des US Open. Laaksonen liess einen 2:0-Satzvorsprung entgleiten, setzte sich aber schliesslich nach einem fast vierstündigen Marathon 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 2:6, 3:6, 7:6 (7:2) durch.

In der 2. Runde trifft er am Donnerstag auf den Kanadier Denis Shapovalov (ATP 33).Es war nichts für schwache Nerven, was Laaksonen und Cecchinato auf dem Aussenplatz 14 bis spät in den Dienstagabend hinein zeigten. Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrte der schweizerisch-finnische Doppelbürger einen Satzball ab und gleich zu Beginn des dritten Durchgangs hatte er die Chance auf ein frühes Break und damit vielleicht auf eine Vorentscheidung. Der Schweizer Davis-Cup-Spieler konnte sie aber nicht nützen, danach kippte die Partie.

Im fünften Satz führte der Italiener sogar noch 3:1, ehe sich das Blatt noch einmal wendete. Am Ende behielt Laaksonen, der bereits am Australian Open und bei Roland Garros erstmals die 2. Runde erreicht hatte, wie in den ersten beiden Tiebreaks die Nerven.

Er nutzte damit auch die Gunst einer guten Auslosung. Cecchinato ist zum einen ein ausgeprägter Sandplatz-Spezialist und befindet sich zum andern gerade in einer tiefen Schaffenskrise. Der Sizilianer, der nach der sensationellen Halbfinal-Qualifikation am French Open 2018 in die Top 20 vorgestossen war, verlor bei seinen letzten zehn Turnieren neunmal in der 1. Runde – beim zehnten Mal profitierte er von der Aufgabe des Gegners und schied eine Runde später aus. Laaksonen wird sich hingegen nun wieder etwas den Top 100 annähern. (sda)

Teichmann gegen Mertens ohne Chance

Nach Timea Bacsinszky und Viktorija Golubic gelang am US Open auch Jil Teichmann (WTA 60) keine Überraschung. Die 22-jährige Bieler Linkshänderin unterlag der als Nummer 25 gesetzten Belgierin Elise Mertens in der 1. Runde klar 2:6, 2:6. Damit erreichte von vier gestarteten Schweizer Frauen einzig Belinda Bencic die 2. Runde.

Bild: EPA

Teichmann geriet in beiden Sätzen sofort mit einem Break in Rückstand. Da sie sich selber keine einzige Chance erarbeitete, der in allen Belangen solideren und spielstärkeren Belgierin den Aufschlag abzunehmen, war damit bereits eine Vorentscheidung gefallen. Nach nur 67 Minuten zog die Siegerin des Ladies Open von 2017 in Lugano in die nächste Runde ein. (sda)

Abonniere unseren Newsletter