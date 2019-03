Sport

Indian Wells: Nadal gibt forfait – Federer kampflos im Final



Masters-1000-Turnier in Indian Wells, Halbfinals Federer – Nadal w.o. Thiem – Raonic

Nadal muss mit Knieverletzung forfait geben – Federer kampflos im Final

Roger Federer steht am Tennisturnier in Indian Wells kampflos im Final. Rafael Nadal trat am Samstagabend zum Halbfinal gegen Federer wegen Knieproblemen nicht an. Dass das Duell der beiden erfolgreichsten Akteure der Grand-Slam-Geschichte platzen könnte, zeichnete sich bereits am Freitagabend ab. Der Spanier liess sich während des hart erkämpften 7:6, 7:6-Viertelfinalsiegs über den Russen Karen Chatschanow wiederholt am rechten Knie behandeln.

.@RafaelNadal has withdrawn from the tournament due to a right knee injury. We wish Rafa a speedy recovery.



Roger Federer advances to the final by walkover.#BNPPO19 pic.twitter.com/XXahjOyOXn — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 16. März 2019

Nadal kündigte bereits gestern an, dass er nächste Woche in Miami nicht an den Start gehen wird. Heute begab sich Nadal am Vormittag eine Viertelstunde lang auf den Trainings-Court. Dann kehrte er ins Klubhaus zurück und erklärte sein Forfait: «Beim Aufwärmen heute morgen spürte ich, dass es wegen meines Knie nicht möglich sein wird, auf dem nötigen Level spielen zu können. Das ist für mich schwer zu akzeptieren.»

Im Final trifft Roger Federer am Sonntagabend Schweizer Zeit entweder auf den Österreicher Dominic Thiem oder den Kanadier Milos Raonic. (pre/sda)

