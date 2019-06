Was Fedi nach dem Tennis macht? Das weiss er noch nicht so genau🤷‍♂️

Sport

Was Fedi nach dem Tennis macht? Das weiss er noch nicht so genauđŸ€·â€â™‚ïž

Roger Federer hat noch keine genauen PlĂ€ne fĂŒr die Zeit nach der Tennis-Karriere.

«Ich will es mir eigentlich wirklich offen lassen, will mir nicht Dinge zu sehr verbauen», sagte der 37-jÀhrige Baselbieter im westfÀlischen Halle, «weil ich habe einfach Angst davor, dass ich jetzt irgendwie alles schon aufgleise und dann habe ich gar keine Lust auf all die Sachen.»

Seine Ehefrau und seine vier Kinder sowie seine Stiftung zĂ€hlte der Weltranglisten-Dritte als PrioritĂ€ten fĂŒr die Zeit nach der Karriere auf. «Klar will ich noch irgendwo gerne im Tennis tĂ€tig sein oder auch irgendwie auch noch Exhibition-Matches oder Charity-Matches spielen», sagte Federer, «aber das wird sich dann zeigen, wie fit kann ich bleiben, will ich bleiben, habe ich noch Lust auf einem schlechten Niveau noch Exhibitions zu spielen.»

Seit Jahren wird darĂŒber spekuliert, wann Federer aufhört. Er habe noch keinen Zeitpunkt festgelegt, bekrĂ€ftigte der 20-fache Grand-Slam-Sieger erneut und bedauerte, dass das Ende nĂ€her rĂŒcke: «Ich finde es fast eher ein bisschen schade, wenn ich jetzt da ein bisschen in die Nostalgie reingehe, dass ich eigentlich schon fast praktisch am Ende bin von meiner Karriere», sagte er. «Denn die ist wirklich sehr, sehr schnell vorbeigegangen». (sda/dpa)