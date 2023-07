Stricker gewinnt bei seinem Wimbledon-Debüt ++ Wawrinka-Match auf Donnerstag verschoben

Die Partie war am Dienstag beim Stand von 3:6, 3:3 wegen Regens abgebrochen worden. Die Fortsetzung am Mittwoch dauerte dann nur noch wenige Minuten.

Die Schweizer Qualifikantin Céline Naef (WTA 165) verliert bei ihrem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon in der 1. Runde. Die letzte Woche 18-jährig gewordene Schwyzerin unterliegt der als Nummer 22 gesetzten Russin Anastasia Potapova 3:6, 3:6.

Im ersten Game des Entscheidungssatzes vergab Stricker drei Breakchancen zur schnellen Führung, zwei davon durch äusserst vermeidbare Vorhandfehler. Stattdessen gab der Linkshänder gleich darauf seinen Aufschlag ab. Am Ende zeigte er aber noch einmal, welch grosses Talent in ihm steckt. Erst machte er das erste Break zum 3:4, dann das entscheidende zum 6:5 auf sehr überzeugende Art.

Nach einem nervösen Beginn steigerte er sich nach einer ersten Pause beträchtlich und hatte den Australier, der ausser dem guten Service kaum etwas zu bieten hat, in den Sätzen 2 und 3 völlig im Griff. Am Ende des vierten Durchgangs kassierte er jedoch aus heiterem Himmel das entscheidende Break zum 4:6.

Am Ende war es ein nicht mehr erwarteter Sieg, nachdem Stricker im fünften Satz gegen den aufschlagstarken Australier einen 1:4-Rückstand wettmachen musste. Allerdings hätte der Juniorensieger des French Open 2020 gar nie in diese brenzlige Situation geraten müssen.

Der Schweizer Dominic Stricker (ATP 117) siegt bei seinem Debüt in Wimbledon. In der 1. Runde gewinnt der 20-jährige Qualifikant aus dem Kanton Bern nach zwei Regenunterbrechungen 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 7:5 gegen den Australier Alexei Popyrin (ATP 93).

Die Zweitrunden-Partie von Stan Wawrinka gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry in Wimbledon wurde wegen des grossen Rückstands im Programm am Mittwoch annulliert. Die beiden werden erst am Donnerstag spielen können.

