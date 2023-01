Enttäuschung für Marc-Andrea Hüsler: Der Zürcher scheitert in der 1. Runde. Er unterliegt dem Australier John Millmann nach über vier Stunden mit 7:6, 5:7, 7:6, 2:6, 3:6.

Bild: keystone

Für Hüsler ist dies keine neue Situation: Schon in Wimbledon (gegen Hugo Grenier) und an den US Open (Denis Shapovalov) schied er in der Startrunde in fünf Sätzen aus.