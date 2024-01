Australian Open: Titelverteidigerin Sabalenka gnadenlos

Sabalenka gewinnt gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko. Bild: keystone

Titelverteidigerin Sabalenka gewinnt politisch aufegladenes Spiel

Sabalenka gnadenlos

Die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka rauscht am Australian Open gnadenlos durch das Turnier. Im politisch aufgeladenen Duell zwischen der Belarussin und der Ukrainerin Lesia Zurenko fegte sie die Nummer 33 der Welt in nur 52 Minuten mit einem brutalen 6:0, 6:0 vom Platz. In ihren ersten drei Partien ist Sabalenka weniger als drei Stunden auf dem Platz gestanden.

Sabalenka ist in Melbourne als Titelverteidigerin angereist. Bild: keystone

(kat/sda)