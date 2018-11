Sport

Tennis

ATP Finals: Federer scheitert im Halbfinal an Zverev



ATP-Finals in London, Halbfinals Zverev – Federer 7:5 7:6 Djokovic – Anderson 21 Uhr

Federer scheitert im Masters-Halbfinal an Zverev – zu reden gab vor allem eine Szene

Roger Federer (ATP 3) ist im Halbfinal der ATP Finals in London gescheitert. Der 37-jährige Baselbieter unterlag dem Deutschen Alexander Zverev (ATP 5) trotz harter Gegenwehr mit 5:7, 6:7 (5:7).

Zverev trifft am Sonntag im Final auf den Sieger der Partie zwischen Novak Djokovic und Kevin Anderson. Rekordsieger Federer gewann den letzten seiner bislang sechs Titel an den ATP Finals 2011. Bereits im letzten Jahr war er im Halbfinal ausgeschieden, damals gegen den Belgier David Goffin.

Der Matchball: MATCH POINT: Sascha Zverev steps us in style against @rogerfederer to reach his first #NittoATPFinals title match 👊



🎥 @TennisTV #SuperSaturday pic.twitter.com/Pg9dCqPJT0 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 17. November 2018

Das Ende war reichlich kurios. Beim Stand von 4:3 für Federer im Tiebreak fiel einem Ballkind der Ball aus der Hand, so dass der Punkt, in dem Federer in einer guten Position war, wiederholt werden musste. Zverev erhielt reglementsgemäss nochmals einen ersten Aufschlag – und schlug ein Ass. Der Deutsche gewann auch die nächsten zwei Punkte und nutzte nach 1:35 Stunden seinen zweiten Matchball mit einem Volley.

Die Szene des Spiels

Das Drama nimmt seinen Lauf: Drama, drama everywhere 😳



An unforgettable moment at a crucial time in Federer vs Zverev...#NittoATPFinals pic.twitter.com/CzZqTIjszT — Tennis TV (@TennisTV) 17. November 2018

Zverev entschuldigt sich

In der Folge wurde Zverev, den keinerlei Schuld traf, immer wieder ausgebuht. Auch auf dem Weg zum Siegerinterview setzte es von einem Grossteil der 17'800 Fans in der O2 Arena ein Pfeifkonzert. Der Deutsche reagierte allerdings souverän und entschuldigte sich gleich mehrmals dafür. «Ich fühle mich gerade etwas verloren», sagte Zverev. «Nochmals möchte ich mich dafür entschuldigen.» Federer habe ihm am Netz gesagt, dass alles okay sei. Ich wollte niemanden verärgern. Aber ich weiss natürlich, dass es hier viele Roger-Fans gibt.»

Auch die Interviewerin Annabel Croft versuchte, das Publikum zu beruhigen: «Ich bin mir nicht ganz sicher, warum hier alle buhen. Ich glaube, ihr solltet etwas mehr Respekt zeigen. Es war korrekt, das Spiel zu unterbrechen», sagte sie.

Das sagte Federer zum Vorfall: «Natürlich hat mich die Szene beeinflusst, ich kassierte danach ein Ass. Es war heikel, ich hätte vielleicht weiter gespielt. Ausser der Ball wäre ins Feld gekullert. Ich stelle aber ich keinster Weise Saschas Fairness in Frage. Am Ende war es die Entscheidung des Schiedsrichters, wie es weitergeht. Ich fragte den Balljungen, ob er den Ball fallen gelassen hat. Er antwortete mit ‹Ja›. Also ist es okay. So ist das Leben, so ist der Sport.»

Bereits vor und während des Spiels hatte Federer den deutlich grösseren und lauteren Fansupport gehabt. Auf 106 Dezibel stieg der Lärmpegel bei seinem Einmarsch auf den Platz. Am Ende nützte ihm aber alle Unterstützung nichts. Zusätzlich zum Pech in der einen Szene, agierte er in den entscheidenden Ballwechseln zu unsicher und zögerlich.

Federer zu unkonstant

Bereits der erste Durchgang war knapp verlaufen. Bis zum Stand von 6:5 für Zverev kam kein Spieler zu einer Breakchance, ehe ein miserables Aufschlagspiel Federer den Satz kostete. Zu Beginn des zweiten Satzes gelang dem Schweizer das einzige Break zum 2:1, doch der 16 Jahre jüngere Hamburger konterte postwendend.

So sahen viele Ballwechsel aus: Sascha bringing his A game in the big moments 😮



Watch the #NittoATPFinals on @TennisTV 📺 pic.twitter.com/hqcR1gvR9W — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 17. November 2018

Für Federer ist die Saison nach der dritten Niederlage im sechsten Duell mit Zverev zu Ende. Die nächste beginnt für ihn am 30. Dezember im australischen Perth. Dort tritt er zusammen mit Belinda Bencic als Titelverteidiger beim Hopman Cup an. (pre/sda)

