Federer mach kurzen Prozess mit Edmund und steht im Viertelfinal



Masters-1000 Turnier in Indian Wells Männer, Achtelfinals: Philipp Kohlschreiber – Gaël Monfils

Ivo Karlovic – Dominic Thiem

Milos Raonic – Jan-Lennard Struff 6:4, 6:3

Miomir Kecmanovic – Yoshihito Nishioka 6:4, 0:0*

Hubert Hurkacz – Denis Shapovalov 7:6, 2:6, 6:3

Roger Federer – Kyle Edmund 6:1, 6:4 John Isner – Karen Chatschanow 4:6, 5:5* Rafael Nadal – Filip Krajinovic 6:3, 6:4

Keine Chance für Kyle Edmund: Roger Federer mach kurzen Prozess und steht im Viertelfinal

Roger Federer steht in Indian Wells in den Viertelfinals. Nur 18 Stunden nach dem 6:3, 6:4 gegen Stan Wawrinka in der 3. Runde machte Federer (ATP 4) auch mit dem Briten Kyle Edmund (ATP 23) kurzen Prozess und setzte sich in 64 Minuten 6:1, 6:4 durch.

R3: 59 mins v Wawrinka

R4: 63 mins v Edmund@rogerfederer races into the quarter-finals with a 6-1 6-4 victory ⚡️#BNPPO19 pic.twitter.com/7JFINGvaYD — Tennis TV (@TennisTV) 13. März 2019

In den Viertelfinals trifft Federer am Freitag auf den überraschenden 22-jährigen Polen Hubert Hurkacz (ATP 67), der in den letzten drei Wochen zweimal gegen Kei Nishikori gewonnen hat. Hurkacz besiegte in den Viertelfinals den Kanadier Denis Shapovalov 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Federer und Hurkacz treffen erstmals aufeinander.

Auch gegen Achtelfinalgegner Kyle Edmund spielte Federer am Mittwochabend zum ersten Mal. Der 24-jährige Edmund - in Südafrika geboren und auf den Bahamas sesshaft – wurde dabei von der Affiche, der Tennis-Ikone Federer auf einem der grössten Centre Courts der Welt gegenüber zu stehen, überwältigt. Edmund fand den Tritt erst nach 20 Minuten, als Federer schon 5:0 führte. Edmund unterliefen bei den ersten sieben Punkten bei eigenem Aufschlag gleich drei Doppelfehler. Ausserdem wurde Edmund von seinem stärksten Schlag, der Vorhand, im Stich gelassen.

Allerdings lag es natürlich nicht nur an Edmunds nicht berauschendem Auftritt, dass Federer zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden den Court als Sieger verliess, ohne dass er richtig gefordert worden wäre. Federer spielte wie schon gegen Wawrinka äusserst solide. Fehler unterliefen ihm in beiden Partien kaum. Und der Aufschlag verhalf Federer meist zu problemlosen Spielgewinnen, auch wenn sich Edmund zu Beginn des Spiels (bei 0:1) und in der Schlussphase (bei 3:4 und 4:5) insgesamt sieben Breakmöglichkeiten boten. Gegen Wawrinka am Vortag hatte Federer keinen Breakball abwehren müssen.

Drei Siege trennen Roger Federer noch von Titel Nummer 101 und einem sechsten Triumph in Indian Wells, der Oase mitten in der Llano-Estacado-Wüste. Der Weg zum Turniersieg führt nach einem allfälligen Erfolg über Hurkacz wohl über Rafael Nadal (ATP 2), auf den Federer in den Halbfinals vom Samstag treffen könnte. In der oberen Tableauhälfte befinden sich nach dem Ausscheiden von Novak Djokovic der Österreicher Dominic Thiem (ATP 7) und der Kanadier Milos Raonic (ATP 14) als bestklassierte Akteure noch im Rennen. (sda)

