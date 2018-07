Kambundji erstmals unter 11 Sekunden +++ Groenewegen sprintet zum Sieg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der FC Basel bestritt am Freitag gleich zwei Testspiele und kassierte dabei neun Treffer. Am Vormittag unterlag ein junges Basler Team dem FC Aarau aus der Challenge League mit 1:4 und am Abend am Uhrencup in Biel gingen die Stammkräfte des FCB gegen Feyenoord Rotterdam mit 0:5 unter.

Es waren die letzten zwei Tests vor dem Beginn der Super League am nächsten Wochenende. Der FCB beginnt die Meisterschaft am Samstag zuhause gegen den FC St.Gallen. (ram/sda)

Mujinga Kambundji ist an den …