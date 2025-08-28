Ausgewählte Spiele der Männer Alle Resultate in der Übersicht.



Viktorija Golubic scheitert am US Open in der 2. Runde. Bild: keystone

Haddad Maia zu stark für Golubic

Mit Viktorija Golubic scheidet am US Open auch die letzte von vier Schweizerinnen aus. Die Zürcherin verliert in der 2. Runde gegen die als Nummer 18 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia 1:6, 4:6.

Golubic hatte am Grand-Slam-Turnier in New York im achten Anlauf erstmals überhaupt eine Partie gewonnen. Gegen die letztjährige Viertelfinalistin Haddad Maia stand die 32-Jährige jedoch klar auf verlorenem Posten.

Das lag nicht primär an Golubic, die auf dem viertgrössten Platz auf der Anlage in Flushing Meadows keinen schlechten Auftritt zeigte, sondern an ihrer über weite Strecken stark aufspielenden Gegnerin. Die drei Jahre jüngere Linkshänderin verlangte Golubic viel ab, um zu punkten. Erst gegen Ende des zweiten Durchgangs zeigte die Südamerikanerin Schwächen, die sie zuletzt durch die Saison begleitet haben.

Vor dem US Open schied Haddad Maia bei den Turnieren in Montreal, Cincinnati und Monterrey jeweils bei erster Gelegenheit aus. Anfang Jahr reihte sie über drei Monate verteilt neun Niederlagen aneinander.

Doch Golubics Aufbäumen kam zu spät. Die Schweizerin musste bis zum letzten Aufschlagspiel ihrer Gegnerin warten, um sich ihre ersten beiden Breakbälle zu erspielen. Wenig später verwertete Haddad Maia nach gut eineinhalb Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball. (abu/sda)