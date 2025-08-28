wechselnd bewölkt18°
Sport
Tennis

US Open: Haddad Maia zu stark für Golubic

Ausgewählte Spiele der Männer

Alle Resultate in der Übersicht.

Ausgewählte Spiele der Frauen

Alle Resultate in der Übersicht.
Viktorija Golubic, of Switzerland, returns a shot to Beatriz Haddad Maia, of Brazil, during the second round of the U.S. Open tennis championships, Thursday, Aug. 28, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki ...
Viktorija Golubic scheitert am US Open in der 2. Runde.Bild: keystone

Haddad Maia zu stark für Golubic

28.08.2025, 19:10
Mehr «Sport»

Haddad Maia zu stark für Golubic

Mit Viktorija Golubic scheidet am US Open auch die letzte von vier Schweizerinnen aus. Die Zürcherin verliert in der 2. Runde gegen die als Nummer 18 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia 1:6, 4:6.

Golubic hatte am Grand-Slam-Turnier in New York im achten Anlauf erstmals überhaupt eine Partie gewonnen. Gegen die letztjährige Viertelfinalistin Haddad Maia stand die 32-Jährige jedoch klar auf verlorenem Posten.

Das lag nicht primär an Golubic, die auf dem viertgrössten Platz auf der Anlage in Flushing Meadows keinen schlechten Auftritt zeigte, sondern an ihrer über weite Strecken stark aufspielenden Gegnerin. Die drei Jahre jüngere Linkshänderin verlangte Golubic viel ab, um zu punkten. Erst gegen Ende des zweiten Durchgangs zeigte die Südamerikanerin Schwächen, die sie zuletzt durch die Saison begleitet haben.

Vor dem US Open schied Haddad Maia bei den Turnieren in Montreal, Cincinnati und Monterrey jeweils bei erster Gelegenheit aus. Anfang Jahr reihte sie über drei Monate verteilt neun Niederlagen aneinander.

Doch Golubics Aufbäumen kam zu spät. Die Schweizerin musste bis zum letzten Aufschlagspiel ihrer Gegnerin warten, um sich ihre ersten beiden Breakbälle zu erspielen. Wenig später verwertete Haddad Maia nach gut eineinhalb Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball. (abu/sda)

Zu viele Fehler: Bencic in der 2. Runde überraschend chancenlos
Das US Open ist für Belinda Bencic bereits nach der 2. Runde zu Ende. Die als Nummer 16 gesetzte Ostschweizerin ist beim 3:6, 3:6 gegen die Amerikanerin Ann Li (WTA 58) chancenlos.
Bencic fand gegen die druckvoll, jedoch meist auch unkonstant spielende Li nie ein Mittel und verlor beim achten Mal, da sie in New York die 2. Runde erreicht hatte, zum ersten Mal. Nach nur 74 Minuten war die einseitige Partie zu Ende.
Zur Story