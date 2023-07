Ausgewählte Spiele:

Golubic scheitert in Wimbledon in der 2. Runde

Die Schweizer Tennisspielerin Viktorija Golubic (WTA 139) scheidet am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wie im letzten Jahr in der 2. Runde aus. Die 30-jährige Zürcherin unterliegt der als Nummer 25 gesetzten Amerikanerin Madison Keys 5:7, 3:6.

Golubic kann damit ihr kleines Märchen von vor zwei Jahren nicht wiederholen, als sie unter anderem dank eines Sieges gegen Keys die Viertelfinals erreicht hatte. Diesmal gelang es ihr nicht, die Favoritin bei deren Aufschlag in Bedrängnis zu bringen.

Ein erstes Break zum 1:3 hatte die Schweizerin postwendend noch wettmachen können, danach kam sie aber nur noch einmal in die Nähe eines Aufschlagdurchbruchs und befand sich stets in der Defensive. Bei 4:5 konnte sie noch zwei Satzbälle abwehren, bei 5:6 nicht mehr.

Im zweiten Satz bot sich Golubic früh die Chance auf ein Break, die sie aber nicht nutzen konnte. So war dann das verlorene Aufschlagspiel zum 2:4 bereits eine Vorentscheidung. Nach 1:20 Stunden verwertete die US-Open-Finalistin von 2017 ihren zweiten Matchball zum Einzug in die 3. Runde. (abu/sda)