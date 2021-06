Sport

Tennis

Wimbledon: Grosser Sieg für Golubic, Bencic «mental nicht auf dem Platz»



Ausgewählte Partien:

Bild: keystone

Grosser Sieg für Golubic – enttäuschende Bencic «mental nicht auf dem Platz»

Viktorija Golubic (WTA 66) hat den Tag der Schweizer Frauen in Wimbledon gerettet. Sie erreichte wie vor zwei Jahren bei der letzten Austragung die 3. Runde. Die 28-jährige Zürcherin gewann in der 2. Runde souverän 6:2, 6:0 gegen die 18 Positionen besser klassierte Amerikanerin Danielle Collins.

Im zweiten Satz musste sich Collins einen Verband am Knie anlegen lassen, doch die 28-jährige Zürcherin dominierte mit ihrem variablen Spiel schon zuvor klar. Ihre Chancen auf den erstmaligen Achtelfinaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier stehen durchaus gut. In der 3. Runde trifft sie am Freitag nicht auf die Weltnummer 6 Sofia Kenin, sondern auf Madison Brengle (WTA 82). Vergangene Woche in Eastbourne gewann Golubic gegen die Amerikanerin 6:0 im dritten Satz.

Bencic chancen- und ratlos

Eine Riesenenttäuschung setze es dagegen für Belinda Bencic ab: Die als Nummer 9 gesetzte Ostschweizerin scheiterte schon in der 1. Runde. Bencic, die erklärte Rasenliebhaberin und Juniorensiegerin von 2013, war mit grosser Vorfreude ins Turnier gestiegen und erlebte einen kleinen Albtraum. Die 24-Jährige war beim 3:6, 3:6 gegen die Slowenin Kaja Juvan, nur die Nummer 102 der Welt, praktisch chancenlos und danach ziemlich ratlos.

Bild: keystone

«Ich war mental wie nicht auf dem Platz», stellte Bencic tief enttäuscht fest. «Ich verpasste den Start und dachte dann zu viel nach.» Tatsächlich startete Bencic miserabel in die Partie und lag im ersten Satz bereits 0:5 im Rückstand, ehe sie wenigstens ein bisschen ins Spiel fan. Der zweite Durchgang war bis zum 3:3 ausgeglichen, ehe die von A bis Z stark aufspielende, vier Jahre jüngere Slowenin die letzten drei Games und nach 79 Minuten die Partie für sich entschied.

Video: SRF

Auch Teichmann gescheitert

«Sorry, ich weiss es auch nicht», antwortete Bencic auf die Frage nach den Gründen für die Enttäuschung. Besonders ärgerlich: Die Auslosung für Bencic war günstig. In der 2. Runde wartet die französische Qualifikantin Clara Burel (WTA 143) auf Juvan. Bencic plant nach ein paar Tagen Pause, Mitte Juli beim Hartplatz-Turnier in Prag anzutreten und dann zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu reisen.

Keine Überraschung war zuvor die Erstrunden-Niederlage von Jil Teichmann (WTA 55). Die Linkshänderin verlor gegen die sieben Positionen schlechter klassierte Italienerin Camila Giorgi klar 2:6, 2:6. Die 23-jährige Seeländerin war in Wimbledon erst zum zweiten Mal am Start, gewann noch nie einen Match und plagte sich in diesem Jahr mit einer Reihe von Verletzungen herum. (ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder von Wimbledon 2021 1 / 15 Die besten Bilder von Wimbledon 2021 quelle: keystone / ian walton Wawrinka beisst sich im Quiz über sich selbst die Zähne aus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter