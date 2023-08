Rachimowa bereitete Bencic keine Probleme. Bild: keystone

Souveräner Auftakt von Bencic – der erste Tag des US Open

Belinda Bencic steht am US Open in der 2. Runde. Die als Nummer 15 gesetzte Olympiasiegerin setzt sich ohne Probleme 6:2, 6:4 gegen die Russin Kamilla Rachimowa (WTA 72) durch.

Die wichtigste Erkenntnis für Bencic nach dem nie gefährdeten Sieg: Der linke Fuss, mit dem sie in Montreal heftig umgeknickt war, beeinträchtigte sie in ihren Bewegungen nicht, so dass sie die Partie jederzeit im Griff hatte.

Einzig am Ende tat sie sich etwas schwer, als sie die Russin im zweiten Satz von 5:1 noch einmal auf 5:4 herankommen liess. Nach 1:42 Stunden nutzte Bencic aber ihren zweiten Matchball. Lediglich mit dem Aufschlag konnte die 26-jährige Ostschweizerin nicht ganz zufrieden sein. Dafür stimmte die Effizienz. Sie wehrte neun von elf Breakchancen ab und verwertete ihrerseits fünf von sieben Möglichkeiten, der Gegnerin den Service abzunehmen.

In der 2. Runde ist Bencic am Mittwoch auch gegen die britische Qualifikantin Yuriko Miyazaki (WTA 198) oder die von einer Mutterschaftspause zurückkehrende Russin Margarita Betowa (WTA 1022) klare Favoritin. Gegen beide hat sie noch nie gespielt.

Weitere Partien der 1. Runde

Masarova sorgte am US Open für die erste Überraschung des Turniers. Die Weltranglisten-71. setzte sich 6:4, 6:4 gegen die als Nummer 8 gesetzte Griechin Maria Sakkari durch. Die 24-jährige Masarova gewann 2016 das Juniorenturnier in Paris, ein Jahr später entschied sich die Tochter einer Spanierin und eines Slowaken zum Nationenwechsel von der Schweiz zur Heimat ihrer Mutter. Beim Schweizer Verband sorgte dies für einigen Unmut.

Der Österreicher Dominic Thiem gewann erstmals seit dem Australian Open 2021 und seiner folgenden Handgelenk-Operation wieder eine Partie bei einem Grand-Slam-Turnier. Der US-Open-Champion von 2020 liess dem als Nummer 25 gesetzten Kasachen Alexander Bublik in drei Sätzen keine Chance.

Die Polin Iga Swiatek startete mit einem ihrer bekannten Siege im Expresstempo zur Titelverteidigung. Die Weltranglistenerste deklassierte die Schwedin Rebecca Petersson (WTA 86) in weniger als einer Stunde 6:0, 6:1. (rbu/sda)