Ja, es gibt auch Good News im Sport – die Schweiz holt 3 Medaillen an der Pony-WM

Drei WM-Medaillen für Schweizer Ponyfahrer

Die Schweizer Ponyfahrer haben an der WM in Kisber-Aszar in Ungarn gleich drei Medaillen geholt. Cédric Scherrer errang Silber bei den Einspännern, Yannik Scherrer gewann Bronze bei den Vierspännern, und Bronze holte auch das Schweizer Team.



Die Medaillen hatten sich bereits am Samstag angedeutet, als die Schweizer Fahrer im Marathon auftrumpften. Cédric Scherrer startete mit Rang 10 in der Dressur und gewann darauf den Marathon. Im Kegelfahren blieb der Thurgauer mit Donovan's Dusty dann makellos. Mit einer Punktzahl von 152,61 musste er sich nur der Deutschen Katja Berlange geschlagen geben. Bronze gewann Gilles Pirotte aus Belgien.



Der Zürcher Unterländer Christof König konnte bei den Zweispännern den Marathon gewinnen. Mit 7,72 Punkten im Kegelfahren beendete er die WM im 6. Rang, direkt vor Lea Schmidlin. Gold ging an die Niederländerin Rodinde Rujtens vor Landsfrau Melanie van de Bunt. Bronze eroberte der Deutsche Christof Weihe.



Bei den Vierspännern profitierte Yannik Scherrer vom verpatzten Töggele der Niederländerin Edith Chardon. Diese fiel von Platz 2 auf 7 zurück. Damit war der Weg zur Medaille für den Weinfelder frei. Gold holte der Deutsche Steffen Brauchle vor der Niederländerin Marijke Hammink. Dominic Falk fuhr auf Rang 9.



Im Teamwettbewerb gewannen Doris Schmid und Cédric Scherrer (Einspänner), Christof König und Lea Schmidlin (Zweispänner) sowie Yannik Scherrer und Dominic Falk (Vierspänner) die Bronzemedaille. Gold und Silber ging an Deutschland und die Niederlande. (sda)