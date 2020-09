Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Schalke und Frankfurt tauschen Schubert und Rönnow



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Transferticker

Schalke und Frankfurt tauschen Goalies +++ Leipzigs Lookman zu Fulham

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Schliessung der Transferfenster:

5. Oktober: Spanien, Italien, Deutschland

12. Oktober: Schweiz

16. Oktober: England

Leipzigs Lookman zu Fulham

Für den Engländer Ademola Lookman geht es zurück auf die Insel. RB Leipzig leiht den Angreifer für eine Saison an Premier-League-Klub Fulham aus. (ram)

Ademola Lookman

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele, kein Tor



+++ Transfer-Info +++



Ademola #Lookman wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise für 1 Jahr zum englischen @premierleague-Club @FulhamFC.



Viel Erfolg in England, Looki!#DieRotenBullen 🔴⚪ pic.twitter.com/C1rSP7rn5k — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) September 30, 2020

Schalke und Frankfurt tauschen ihre Goalies

Der Bundesliga-Prügelknabe Schalke 04 und Eintracht Frankfurt haben in bester US-Sport-Manier einen Trade vollzogen. Schalke erhält Frederik Rönnow und schickt dafür mit Markus Schubert einen anderen Goalie nach Frankfurt. Während der Däne Rönnow mit Ralf Fährmann um den Posten als Nummer 1 kämpfen soll, dürfte Schubert bei der Eintracht hinter Kevin Trapp wohl die klare Nummer 2 sein. (ram)

Frederik Rönnow 🇩🇰

Position: Tor

Alter: 28

Marktwert: 2,4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele



Markus Schubert 🇩🇪

Position: Tor

Alter: 22

Marktwert: 1,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 10 Spiele



Transfer-Update: #S04 leiht Keeper Frederik #Rönnow von der @Eintracht bis zum Ende der laufenden Saison 2020/2021 aus.



Alle Details dazu gibt's hier ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) September 30, 2020

Barkley zu Aston Villa

Die Karriere des 33-fachen englischen Nationalspielers Ross Barkley geht in Birmingham weiter. Aston Villa leiht ihn für eine Saison von Chelsea aus. «Das ist ein Coup für einen Klub wie unseren», freute sich Trainer Dean Smith über die Verpflichtung. (ram)

Ross Barkley

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 21,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele, 5 Tore



🟣 #WelcomeRoss 🟣@RBarkley8 arrives at Villa Park on a season-long loan! 👊 — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 30, 2020

Union holt Pohjanpalo

Bundesligist Union Berlin ergänzt sein Kader mit dem Finnen Joel Pohjanpalo von Bayer Leverkusen. Der 26-jährige Stürmer kommt leihweise bis zum Ende der Saison. Zuletzt hatte Pohjanpalo ebenfalls auf Leihbasis in der zweiten Liga beim Hamburger SV gespielt. Der Vertrag des Nordländers mit Leverkusen ist bis im Sommer 2022 gültig, Union Berlin hat sich eine Kaufoption gesichert. (ram/sda)

Joel Pohjanpalo 🇫🇮

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 9 Tore



Baum neuer Schalke-Trainer

Nach der Entlassung von David Wagner hat Schalke 04 einen Nachfolger für die Position des Cheftrainers gefunden: Manuel Baum. Er war von 2016 bis 2019 als Cheftrainer beim FC Augsburg tätig und trainierte zuletzt die deutsche U18-Nationalmannschaft. Baum unterschrieb bis im Sommer 2022. (zap)

Bild: www.imago-images.de

Inler wechselt in die 2. türkische Liga

Gökhan Inler hat in der Türkei einen neuen Arbeitgeber. Der frühere Captain der Schweizer Nationalmannschaft wechselt nach drei Jahren vom Meister Basaksehir Istanbul in die zweithöchste Liga zu Demirspor Adana.

Der 36-jährige Inler spielt seit vier Jahren in der Türkei. Nach dem Transfer vom damaligen englischen Meister Leicester City hatte sich der Mittelfeldspieler für eine Saison Besiktas Istanbul angeschlossen, mit dem er ebenfalls den Titel holte.

Bei Besiktas spielte Inler ebenso eine marginale Rolle wie bei Leicester City und gegen Ende seines Engagements bei Basaksehir. In der letzten Saison kam er in der Meisterschaft bloss auf zwei Einsätze von Beginn weg. (zap/sda)

Fix: Ruben Dias zu Manchester City

Der Transfer von Ruben Dias ist offiziell! Der Innenverteidiger wechselt für 68 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Manchester City. Der Portugiese wird damit zum teuersten Verteidiger dieser Transferperiode und zum fünftteuersten Verteidiger der Fussballgeschichte. In Manchester hat Dias einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Den umgekehrten Weg geht Nicolas Otamendi, er wechselt von ManCity für 15 Millionen Euro zu Benica Lissabon, sein Arbeitspapier läuft bis 2023.

Ruben Dias 🇵🇹

Position: Innenverteidigung

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 3 Spiele, kein Tor

Nicolas Otamendi 🇦🇷

Position: Innenverteidigung:

Alter: 32

Martkwert: 14,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: keine Einsätze



Luzern holt spanischen Mittelfeldspieler

Der FC Luzern verstärkt sein Team mit einem beim FC Barcelona ausgebildeten Spieler. Alex Carbonell wechselt mit einem Zwei-Jahres-Vertrag zu den Innerschweizern. Zuletzt spielte er in Holland für Fortuna Sittard. «Er verfügt über eine gute Spielintelligenz und Technik», sagt FCL-Sportchef Remo Meyer über den Neuzugang. (ram)

Alex Carbonell 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 325'000 Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 1 Tor



Bild: www.imago-images.de

Union Berlin leiht Torhüter Karius vom FC Liverpool aus

Urs Fischer als Trainer von Union Berlin erhält prominenten Zuzug. Der Klub leiht von Liverpool den Keeper Loris Karius aus. Der 27-jährige Torhüter bleibt vorerst für ein Jahr. Beim Team von Trainer Jürgen Klopp in der Premier League hatte Karius keine Einsatzchance mehr – wohl wegen seinen folgenschweren Patzern im Champions-League-Final 2018 gegen Real Madrid (1:3). Zuletzt war er zwei Jahre an Besiktas Istanbul ausgeliehen worden. (sda/dpa)

Loris Karius🇩🇪

Position: Torhüter

Alter: 27

Marktwert: 3,2 Mio. Euro

.@LorisKarius has completed a loan move to @fcunion for the duration of the 2020-21 season.



All the best for the rest of the campaign 🙌 — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020

Neues Offensivtalent für St.Gallen

Der verlustpunktlose Super-League-Leader FC St.Gallen verstärkt seine Offensive. Die Ostschweizer haben bis Ende Saison den 18-jährigen Salifou Diarrassouba engagiert. FCSG-Sportchef Alain Sutter spricht von einem «sehr interessanten Spieler, in dem wir viel Entwicklungspotenzial sehen. Es freut uns sehr, dass wir ihn holen konnten.» Der Doppelbürger von Burkina Faso und der Elfenbeinküste soll behutsam an die 1. Mannschaft herangeführt werden. (ram)

Salifou Diarrassouba 🇧🇫🇨🇮

Position: Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: Nicht erfasst



ManUtd will Weltmeister Kanté

Kommt es zu einem spektakulären Transfer innerhalb der Premier League? Manchester United bemüht sich offenbar um N'Golo Kanté. Die «Red Devils» hätten die Berater des Weltmeisters kontaktiert, wird berichtet. Bei einem Abgang von Chelsea – Vertrag bis 2023 – müsste der Franzose jedoch eine Gehaltseinbusse in Kauf nehmen. (ram)

N'Golo Kanté 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 3 Spiele, kein Tor

Quelle: Mirror



Bild: keystone

Leeds: Cuisance im Anflug

Bayern München will seinen Offensivspieler Michael Cuisance abgeben. Der Franzose soll beim Premier-League-Klub Leeds United zu Spielpraxis kommen, die er beim deutschen Rekordmeister nicht erhält. Leeds soll angeblich eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro bezahlen, die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, heisst es. (ram)

Michael Cuisance 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 10 Spiele, 1 Tor

Quelle: L'Equipe



Bild: keystone

Nicolas Haas wird an Empoli ausgeliehen

Der Schweizer Nicolas Haas setzt seine Karriere in Italien in der Serie B fort. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wird von Atalanta Bergamo für ein Jahr an Empoli ausgeliehen. In der letzten Saison hatte Haas leihweise für Frosinone gespielt und mit den Süditalienern den Aufstieg in die Serie A knapp verpasst. Atalanta und Empoli haben vereinbart, dass der Unterklassige Haas im Falle eines Aufstiegs definitiv verpflichten muss. (sda)

Nicolas Haas 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 1.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 41 Spiele, 0 Tore

📣 Nicolas Haas è un nuovo calciatore azzurro!



Il centrocampista svizzero italiano classe 1996 arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione dall'@Atalanta_BC #BenvenutoNicolas pic.twitter.com/ZKIZYSUOwI — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 25, 2020

U21-Torhüter Racioppi wechselt zu Dijon

Der Schweizer U21-Nationaltorhüter Anthony Racioppi wechselt innerhalb von Frankreichs Ligue 1 von Olympique Lyon zu Dijon. Bei Lyon kam der 21-jährige Genfer im Fanionteam nie zum Einsatz - in den letzten zwei Saisons absolvierte er jeweils 13 Spiele mit der 2. Mannschaft in der viertklassigen Liga National 2. (pre/sda)

Anthony Racioppi 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 21

Marktwert: 450'000 Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele, 17 Gegentore



Inter gibt Males an Genoa ab

Nach seinem Wechsel vom FC Luzern zu Inter Mailand geht die Karriere von Darian Males erwartungsgemäss nicht im San Siro weiter. Inter leiht den Stürmer für eine Saison an den Serie-A-Konkurrenten Genoa aus.

Darian Males 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 2 Tore

Males könnte eine Fahrgemeinschaft mit Antonio Candreva bilden. Auch er verlässt Inter in Richtung Genua, schliesst sich indes Sampdoria an. Es leiht den Routinier aus. (ram)

Antonio Candreva 🇮🇹

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 7 Tore



OM schnappt Toptalent Luis Henrique

Der 18-jährige Brasilianer Luis Henrique wechselt zu Olympique Marseille. Die Franzosen überweisen für den Angreifer 12 Millionen Euro an Botafogo, das ihn zuletzt an Tres Passos ausgeliehen hatte. Die beiden Klubs teilen sich die Ablösesumme auf. (ram)

Luis Henrique 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 18

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, kein Tor



Nova nota na partitura do Olympique 🎶🇧🇷



Bienvenue 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 💙



💿 @las13official « 𝗕𝗹𝗲𝘂 𝗲𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 » pic.twitter.com/6NCrWAfk4C — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 25, 2020

ManUtd mit letztem Angebot für Sancho

Manchester United hat die Hoffnungen immer noch nicht begraben, den englischen Nationalspieler Jadon Sancho zu verpflichten. Borussia Dortmund wimmelte sämtliche Abwerbeversuche entschieden ab. Nun legen die «Red Devils» angeblich nach: 98 Millionen Euro wollen sie dem BVB offerieren. 82 Millionen gibt es sofort, 16 Millionen sollen als Bonuszahlungen später folgen. (ram)

Jadon Sancho

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 117 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 20 Tore

Quelle: Daily Star | Mirror



Bild: keystone

Godin von Inter zu Cagliari

Diego Godin wechselt innerhalb der Serie A den Klub. Der Uruguayer zieht nach einer Saison bei Inter Mailand weiter zu Cagliari. Beim Verein aus Sardinien hat sich der Abwehrspieler für drei Jahre verpflichtet. Vor seinem Engagement bei Inter verteidigte Godin während neun Saisons bei Atlético Madrid. (ram/sda)

Diego Godin 🇺🇾

Position: Innenverteidigung

Alter: 34

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 2 Tore



Leverkusen engagiert Arias

Für eine Saison leiht Bayer Leverkusen den Abwehrspieler Santiago Arias aus. Der Kolumbianer stösst von Atlético Madrid zum «Pillenklub». Sportdirektor Rudi Völler sagt, man habe mit Arias einen sehr erfahrenen Spieler verpflichtet, der dem Team schnell weiterhelfen könne. «Wegen der hohen Belastung in den vielen Englischen Wochen war dieser Transfer wichtig für die Statik unserer Mannschaft», so Völler. (ram)

Santiago Arias 🇨🇴

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 28

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, kein Tor



Luzern bestätigt Alabi-Transfer

Der FC Luzern hat die Verpflichtung des Offensivspielers Samuel Alabi offiziell gemacht. Der 20-jährige Ghanaer unterschrieb in der Zentralschweiz einen Vertrag über vier Jahre. Alabi stösst vom israelischen Erstligisten FC Ashdod zu Luzern. Dort muss man sich noch einige Tage auf ihn gedulden. Aufgrund behördlicher Richtlinien wegen des Coronavirus muss Alabi die nächsten acht Tage in häuslicher Isolation verbringen. (ram/sda)

Samuel Alabi 🇬🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 350'000 Euro

Bilanz 2019/20: 24 Spiele, 1 Tor



Llorente wechselt nach England

Aufsteiger Leeds United verstärkt seine Defensive mit einem spanischen Nationalspieler. Von Real Sociedad San Sebastian wechselt Diego Llorente in den Norden Englands. Er hat bis 2024 unterschrieben. (ram)

Diego Llorente 🇪🇸

Position: Innenverteidigung

Alter: 27

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 1 Tor



✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad — Leeds United (@LUFC) September 24, 2020

Boateng zu Berlusconis Monza

Der Deutsch-Ghanaer Kevin-Prince Boateng kehrt von Besiktas Istanbul nach Italien zurück und wechselt in die Serie B zu Aufsteiger Monza. Der Klub aus der Kleinstadt vor den Toren Mailands gehört seit zwei Jahren dem früheren Milan-Besitzer und ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Geführt wird Monza von Adriano Galliani, auch er eine Funktionärs-Legende von Milan

Der 33-jährige Boateng war in der letzten Saison von Fiorentina an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Die beste Zeit seiner Karriere erlebte Boateng zwischen 2010 und 2013 mit Milan (damals noch der Klub von Berlusconi). Mit den Mailändern wurde Boateng 2011 Meister und nahm drei Mal an der Champions League teil. (pre/sda)

Kevin-Prince Boateng 🇬🇭

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 26 Spiele, 4 Tore



Bild: EPA/ANSA

Junger Innenverteidiger für den FC Sion

Der FC Sion meldet den siebten Neuzugang in der laufenden Transferperiode. Die Walliser verpflichten den 19-jährigen, 190 cm grossen Innenverteidiger Nikita Vlasenko aus der U23 von Juventus Turin. Vlasenko wurde in Donezk in der Ukraine geboren. Ausgebildet wurde er im Team Ticino. Der FC Lugano lieh den Schweizer U19-Internationalen an Juventus aus, bevor die Turiner den Spieler definitiv übernahmen. (pre/sda)

Nikita Vlasenko 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 0.8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 16 Spiele, 0 Tore



🔴𝙉𝙄𝙆𝙄𝙏𝘼 𝙑𝙇𝘼𝙎𝙀𝙉𝙆𝙊 𝙍𝙀𝙅𝙊𝙄𝙉𝙏 𝙇𝙀 𝙁𝘾 𝙎𝙄𝙊𝙉 ⚪️



Le jeune espoir suisse de 19 ans est sédunois.



Le communiqué 👉🏻 https://t.co/rav2EwmM5r#FCSion #TousEnsemble pic.twitter.com/QRY5PC6EPO — FC Sion (@FCSion) September 24, 2020

Atlético verkündet Zuzug von Luis Suarez

Atlético Madrid hat am späten Mittwochabend die Verpflichtung des uruguayischen Stürmerstars Luis Suarez vom FC Barcelona verkündet. Zuletzt hatten Beobachter eher angenommen, dass Suarez zum italienischen Serienmeister Juventus Turin wechseln würde.

Die Transfersumme für den bereits 33-jährigen Suarez beträgt nach Angaben aus Barcelona sechs Millionen Euro. Suarez, der ein besonders freundschaftliches Verhältnis mit Lionel Messi pflegt, spielte in den Plänen von Barças neuem Trainer Ronald Koeman keine wichtige Rolle mehr. Zuletzt haben auch die weiteren namhaften Spieler Arturo Vidal und Ivan Rakitic den FC Barcelona verlassen.

In der Saison 2015/16 war Suarez, der im Sommer 2014 von Liverpool nach Barcelona gewechselt hatte, mit 40 Toren Torschützenkönig der spanischen Meisterschaft. Vergangene Saison traf er noch 16 Mal. (pre/sda)

Luis Suarez 🇺🇾

Position: Sturm

Alter: 33

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 21 Tore

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @LuisSuarez9.

ℹ️ https://t.co/9JeoSD7Omw pic.twitter.com/U2FB8ZSKdX — Atlético de Madrid (@Atleti) September 23, 2020

Tottenham an Inters Skriniar interessiert

Die Tottenham Hotspurs bekunden Interesse an Inter-Verteidiger Milan Skriniar. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, verlange Inter aber eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro, diesen Betrag möchten die Londoner noch runterhandeln. Kommt es zum Wechsel, würde Inter als Ersatz gerne Nikola Milenkovic von der AC Florenz verpflichten. (zap)

Milan Skriniar 🇸🇰

Position: Innenverteidigung

Alter: 25

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele

Quelle: Gianluca Di Marzio



Bild: AP/AP

Voca-Wechsel in die Türkei ist jetzt offiziell

Der FC Luzern muss ab sofort auf Idriz Voca (23) verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler hat auf eigenen Wunsch in die türkische Süper Lig zu Ankaragücü gewechselt.

Für die erste Mannschaft der Innerschweizer hatte Voca die letzten dreieinhalb Jahre gespielt. Über die Formalitäten des Transfers haben die Verantwortlichen der beiden Vereine Stillschweigen vereinbart. (zap/sda)

Idriz Voca 🇽🇰

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 3,2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 3 Tore

Fix: Barças Semedo zu den Wolves

Die Wolverhampton Wanderers stocken ihre portugiesische Kolonie auf. Vom FC Barcelona stösst Abwehrspieler Nélson Semedo zu den «Wolves». Die lassen sich den Transfer rund 30 Millionen Euro kosten. «Ich entschied mich für Wolverhampton, weil ich in ein sehr gutes Team komme, das sehr guten Fussball spielt», liess Semedo verlauten. «Ich hoffe, diese Saison wird so erfolgreich wie die letzte.» (ram)

Nélson Semedo 🇵🇹

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 26

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 1 Tor



Chelsea holt neuen Goalie

Die Tage von Weltrekord-Transfer Kepa Arrizabalaga im Tor von Chelsea sind gezählt. Trainer Frank Lampard bestätigte, dass die «Blues» von Stade Rennes den Senegalesen Edouard Mendy verpflichten wollen. Er befinde sich derzeit in London zu den medizinischen Untersuchungen. Lampard sagte weiter, er stütze sich auf eine Empfehlung von Petr Cech, dessen Einschätzung für ihn Gold wert sei. (ram)

Edouard Mendy 🇸🇳

Position: Tor

Alter: 28

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele

Quelle: Chelsea



Kehrt Götze zu den Bayern zurück?

Das wäre ein Sensationstransfer! Der vertragslose Mario Götze könnte wieder für Bayern München spielen. Trainer Hansi Flick habe vergangene Woche mit dem Angreifer telefoniert, wird berichtet. Allerdings seien die Bayern-Bosse von seinem Vorschlag einer Verpflichtung mässig begeistert. Flick war 2014 Assistenztrainer Deutschlands, als es in Brasilien den WM-Titel holte – dank Götzes Tor im Final. (ram)

Mario Götze 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 10,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sport Bild

bild: imago images

Martinez wohl nach Bilbao

Nach Thiago wird der nächste Spanier den FC Bayern München verlassen: Javi Martinez. Dessen Wechsel zu Athletic Bilbao sei fix, heisst es. Starkes Indiz: Martinez fehlte beim traditionellen Fotoshooting des deutschen Rekordmeisters in Lederhosen. (ram)

Javi Martinez 🇪🇸

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 24 Spiele

Quelle: Bild

Bild: keystone

Basel holt Zhegrova zurück

Edon Zhegrova kehrt zum FC Basel zurück. Der kosovarische Internationale unterzeichnete einen bis im Sommer 2023 laufenden Vertrag. Zhegrova hatte sich im Sommer wieder seinem Stammverein Genk angeschlossen, kam nun aber auf seinen Entscheid zurück.

Beim belgischen Klub hätte der 21-jährige Flügelspieler einen Vertrag besessen, der noch bis zum Ende der laufenden Saison Gültigkeit gehabt hätte. Zhegrovas erstes Engagement in Basel, das im Februar 2019 begonnen hatte, war auf Leihbasis erfolgt. Noch im März hatten die Verantwortlichen des FCB von einer Kaufoption abgesehen. Deshalb stand der Kosovare in der wegen der Corona-Pandemie verzögerten letzten Phase der Meisterschaft den Baslern nicht mehr zur Verfügung. (ram/sda)

Edon Zhegrova 🇽🇰

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Marktwert: 1,3 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 2 Tore



GC holt Stürmer Bonatini aus Wolverhampton

Challenge-Ligist GC verstärkt sich mit Mittelstürmer Léo Bonatini mit einen weiteren Spieler von den Wolverhampton Wanderers. Der 26-jährige Brasilianer wird von den «Wolves» für zwei Jahre ausgeliehen. Zuletzt spielte Bonatini in der höchsten portugiesischen Liga bei Vitoria Guimarães. Zur Rückkehr der Wolverhampton Wanderers in die Premier League vor zwei Jahren war der 1,84 Meter grosse Stürmer einer der Schlüsselspieler und trug mit seinen 12 Toren einen entscheidenden Teil bei. Bonatini spielte zudem einst im Nachwuchs von Juventus Turin und war brasilianischer Junioren-Nationalspieler. (pre)

Léo Bonatini 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 2.8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 6 Tore



Der Grasshopper Club Zürich verpflichtet Léo Bonatini. Der 26-jährige Brasilianer wird von den Wolverhampton Wanderers für zwei Jahre ausgeliehen. 📝🔵⚪️



Weitere Informationen: https://t.co/R6GuYZdNW9#gc #zürich #traditionsclub #NeuhopperLéo pic.twitter.com/SobGJ3vOfJ — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) September 22, 2020

Leipzig hat seinen Werner-Nachfolger beim Medizincheck

Bundesligist Leipzig verstärkt sein Kader mit dem norwegischen Internationalen Alexander Sörloth. Der 24-jährige Stürmer band sich mit einem Fünfjahresvertrag an den Champions-League-Halbfinalisten. Sörloth hatte zuletzt dem Premier-League-Klub Crystal Palace angehört, war aber an den türkischen Klub Trabzonspor ausgeliehen. (sda)

Alexander Sörloth 🇳🇴

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 49 Spiele, 33 Tore

Quelle: TV2

PSG an Khedira dran

Bei Juventus spielt Sami Khedira scheinbar keine Rolle mehr. Der Vertrag mit dem deutschen Mittelfeldspieler soll aufgelöst werden. Nun ist mit Paris Saint-Germain ein anderer Grossklub an Khedira dran. Gemäss «Sky Italia» könnte der deutsche Coach Thomas Tuchel entscheidender Faktor für eine Verpflichtung sein. (zap)

Sami Khedira 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele

Quelle: Sky Italia



Bild: AP/ANSA

Fix: Vidal zu Inter Mailand

Arturo Vidal verlässt wie erwartet den FC Barcelona und setzt seine Karriere bei Inter Mailand fort. Der 33-jährige Chilene bestritt in den vergangenen zwei Saisons 96 Partien für Barcelona und wurde mit den Katalanen 2019 spanischer Meister. Bei Inter trifft Vidal wieder auf Trainer Antonio Conte, unter dem er von 2011 bis 2014 mit Erfolg für Juventus Turin spielte. (ram/sda)

Arturo Vidal 🇨🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 8 Tore

Mourinho will Seferovic bei Tottenham

Wechselt Haris Seferovic in die Premier League? Bei Benfica hat der Schweizer Nati-Stürmer keinen Stammplatz mehr, da kommt das Interesse von Tottenham gerade recht. Wie die portugiesische Zeitung «Record» berichtet, möchte José Mourinho den Stürmer nach London holen. Seferovic soll ausgeliehen werden und die Rolle als Backup für Stürmerstar Harry Kane einnehmen. (zap)

Haris Seferovic 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 28

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 45 Spiele, 9 Tore



Jornal desportivo português, Record (Terça-F, dia 20/09)



SportingCP:

Jovane pode estar a caminho do Southampton (20M€)



SLBenfica:

Tottenham interessado em Seferovic (empréstimo)



FCPorto:

Soares a caminho da China. Aboubakar e Zé Luís rumam à Turquia (Basakhesir e Fenerbahce) pic.twitter.com/hN6LCCQG5D — ONúmero10 (@Numero10O) September 22, 2020

Morata in Turin zum Medizincheck

Die Liste des möglichen neuen Juventus-Stürmers war lang. Arkadiusz Milik, Edin Dzeko oder Luis Suarez wurden als Kandidaten gehandelt, nun wird es offenbar ein Altbekannter: Alvaro Morata. Der Spanier war von 2014 bis 2016 schon mal bei Juventus Turin und spielte damals unter anderem mit dem neuen Juve-Trainer Andrea Pirlo zusammen. Damals holte Real Madrid Morata per vertraglicher Rückkaufoption zurück. Nun leiht Juventus den Stürmer für zwei Jahre und eine Gebühr von 9 Millionen Euro von Atlético Madrid. Danach hat Juventus eine Kaufoption in Höhe von 45 Millionen Euro. Dies alles, sofern beim Medizincheck heute alles einwandfrei abläuft. (zap)

Alvaro Morata 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Marktwert: 36 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 16 Tore



Jovic möchte zurück nach Frankfurt

Im vergangenen Sommer wechselte Luka Jovic für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. Dort konnte sich der Serbe bisher aber nicht durchsetzen und drängt deshalb auf eine Leihe zurück nach Frankfurt. Gemäss der spanischen Nachrichtenagentur «EFE» habe Real-Trainer Zinédine Zidane keine Einwände, den Stürmer nach Deutschland zu verleihen, damit dieser Spielpraxis sammeln könne. (zap)

Luka Jovic 🇷🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 2 Tore



Bild: EPA/EPA

Luzern schnappt sich Aarau-Talent Alounga

Kurz nach Saisonstart verstärkt der FC Luzern seine Offensive. Vom Challenge-League-Klub Aarau stösst Yvan Alounga zu den Innerschweizern. FCL-Sportchef Remo Meyer hält den 18-jährigen Nachwuchs-Nationalspieler für «eines der in der Schweiz interessantesten Talente». (ram)

Yvan Alounga 🇨🇭 🇨🇲

Position: Sturm

Alter: 18

Marktwert: 550'000 Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 5 Tore



Yvan Alounga ✍🏻➡️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Da ist er! Der FCL verpflichtet Offensivspieler Yvan Alounga per sofort vom FC Aarau. Herzlich willkommen in Luzern, Yvan.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/ma5jPStrGt — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) September 21, 2020

Leicester holt Ünder

Das mit zwei Siegen in die Premier League gestartete Leicester City verstärkt seine Offensive. Von der AS Roma wird Cengiz Ünder ausgeliehen, die «Foxes» bezahlen für eine Saison 3 Millionen Euro und besitzen eine Kaufoption. (ram)

Cengiz Ünder 🇹🇷

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 23 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 3 Tore



#lcfc have agreed terms with A.S. Roma for the loan of Turkish international @CengizUnder until the end of the season, subject to Premier League and international clearance! 🦊📝#ÜnderTaken — Leicester City (@LCFC) September 20, 2020

Wechselt Dele Alli zu PSG?

Nach gut fünf Jahren im Norden Londons könnte die Zeit von Dele Alli bei den Tottenham Hotspur in diesem Sommer zu Ende gehen. Wie der «Telegraph» berichtet, soll Paris Saint-Germain deshalb nun Gespräche aufgenommen haben, um den Engländer nach Paris zu locken.

In dieser Saison scheint Alli bei den Spurs keine Rolle mehr zu spielen. Sowohl in der Europa-League-Quali gegen Plodwiw als auch in der Premier League gegen Southampton stand der Mittelfeldspieler nicht mehr im Kader. (dab)

Dele Alli 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 64 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 9 Tore

Quelle: Telegraph



Bild: keystone

Union holt Liverpool-Stürmer

Nur wenige Stunden nach dem verpatzten Saisonstart (1:3 gegen Augsburg) hat Union Berlin einen neuen Angreifer verpflichtet. Vom englischen Meister Liverpool wird für eine Saison Taiwo Awoniyi ausgeliehen. Für die «Reds» hat er allerdings nie gespielt, die Bundesliga kennt er besser: Vergangene Saison lief Awoniyi für Mainz 05 auf. (ram)

Taiwo Awoniyi 🇳🇬

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 3,2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 12 Spiele, 1 Tor



Herzlich willkommen bei den Eisernen, @taiwoawoniyi18 ✌️

Ihr wollt mehr über unserer neuen Nummer 14 wissen? - Dann hier entlang 👉 https://t.co/dLQOFVT8ZF#fcunion #unveu 🔴⚪ pic.twitter.com/ehVE7ZHZE7 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 19, 2020

Fix: Spurs holen Bale und Reguilon

Gareth Bale kehrt nach sieben Jahren bei Real Madrid zu Tottenham Hotspur zurück. Die Londoner melden den Transfer am Samstagabend als fix. Bale wird für eine Saison von den «Königlichen» ausgeliehen. Der Waliser lief schon von 2007 bis 2013 für die «Spurs» auf, erzielte 43 Tore in 146 Einsätzen. Bei seinem Wechsel zu Real Madrid war er der erste Fussballer der Welt, für den mehr als 100 Millionen Euro bezahlt wurden.

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 31

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 3 Tore

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

Ein Bestandteil des Deals ist wohl Sergio Reguilon. Tottenham bezahlt Real Madrid für den Abwehrspieler 30 Mio. Euro. In der vergangenen Saison war Reguilon an den FC Sevilla ausgeliehen, mit dem er die Europa League gewann. (ram)

Sergio Reguilon 🇪🇸

Position: Linksverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 3 Tore



✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

Liverpool holt Wolves-Star Jota

Die Wolverhampton Wanderers verlieren einen ihrer besten Spieler. Der Portugiese Diogo Jota wechselt zum Meister Liverpool. Die «Reds» blättern für den Offensivspieler angeblich 43 Millionen Euro hin. (ram)

Diogo Jota 🇵🇹

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 48 Spiele, 16 Tore



A̶n̶n̶o̶u̶n̶c̶e̶ ̶J̶o̶t̶a̶



JOTA ANNOUNCED 😉 — Liverpool FC (@LFC) September 19, 2020

Bua in die zweite spanische Liga

Flügelstürmer Kevin Bua wechselt in die zweite spanische Liga zu Absteiger Leganés. Der 27-jährige Genfer konnte sich nach vier Saisons beim FC Basel nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und unterschrieb nun beim Madrider Vorortsklub für ein Jahr. (ram/sda)

Kevin Bua 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 10 Tore



Muy feliz de vestir la camiseta del @CDLeganes para este nuevo reto. Con muchisimas ganas de empezar ya a trabajar para cumplir los objetivos ⚽ #SentimientoPepinero pic.twitter.com/jVv6RSFKEL — Bubu' (@kevinbua33) September 19, 2020

Genoa rüstet nochmals auf

Zwei Neue für Genoa: Marko Pjaca wird von Juventus ausgeliehen. Bereits im Frühling spielte er nicht in Turin, er verbrachte ihn beim RSC Anderlecht. Auch Davide Zappacosta wird leihweise geholt, er wechselt von Chelsea in die ligurische Hafenstadt. (ram)

Marko Pjaca 🇭🇷

Position: Linksaussen

Alter: 25

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 5 Spiele, 1 Tor

Davide Zappacosta 🇮🇹

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 9 Spiele

Villa holt Lyons Traoré

Von Olympique Lyon wechselt Bertrand Traoré in die Premier League. Der Angreifer aus Burkina Faso hat bei Aston Villa unterschrieben. Bei Lyons Vorstoss in die Halbfinals der Champions League spielte er nur eine Nebenrolle: Traoré war in der K.o.-Phase stets Ersatzspieler ohne Einsatz. (ram)

Bertrand Traoré 🇧🇫

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 9,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 4 Tore



«Schweizer» ManCity-Goalie nach Spanien

Der in Schlieren geborene Arijanet Muric wird von Manchester City erneut ausgeliehen. Der 8-fache Nationaltorhüter des Kosovo absolviert diese Saison bei Girona in der zweiten spanischen Liga. Muric wechselte 2015 als Junior von GC zu den «Citizens», wo er 2018/19 in fünf Partien des Liga-Cups eingesetzt wurde. Die letzte Saison verbrachte er bei Nottingham Forest in der zweiten englischen Liga, wo er aber nach den ersten vier Saisonspielen auf die Bank versetzt wurde. (ram)

Arijanet Muric 🇽🇰

Position: Tor

Alter: 21

Marktwert: 1,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 5 Spiele



Arijanet Muric es converteix en porter del Girona 🙌⚽️



➡️ El futbolista kosovar arriba cedit pel Manchester City.



+INFO https://t.co/QZwb34AzEU #GironaFC pic.twitter.com/MkCTTR1Syr — Girona FC 9️⃣0️⃣🎂 (@GironaFC) September 18, 2020

Subotic in die Türkei

Kurz vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison verlässt Neven Subotic den 1. FC Union Berlin. Der Innenverteidiger heuert in der Türkei bei Denizlispor an. Seine beste Zeit hatte Subotic bei Borussia Dortmund, wo er je zwei Mal Meister und Pokalsieger wurde. (ram)

Neven Subotic 🇷🇸

Position: Innenverteidigung

Alter: 31

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 1 Tor



Hoarau zu Sion

Guillaume Hoarau hat seine Zukunft geklärt. Der 36-Jährige Stürmer hat beim FC Sion einen neuen Vertrag unterschrieben. Der Kontrakt soll ein Jahr laufen und eine Leistungsbedingte Option für ein weiteres Jahr enthalten.

Gleichzeitig hat auch Matteo Tosetti (bei Thun nicht mehr erwünscht) einen Vertrag unterschrieben. Ausserdem soll Serie-A-Altstar Valter Birsa auf dem Wunschzettel von Präsident Christian Constantin stehen. (abu)

Guillaume Hoarau 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 36

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 4 Tore

Quelle: Blick

🔴𝙃𝙊𝘼𝙍𝘼𝙐 𝙀𝙏 𝙏𝙊𝙎𝙀𝙏𝙏𝙄 𝙎𝙊𝙉𝙏 𝙑𝘼𝙇𝘼𝙄𝙎𝘼𝙉𝙎 ⚪️



Guillaume Hoarau et Matteo Tosetti se sont engagés ce matin avec le FC Sion. 🔥



Le communiqué 👉🏻 https://t.co/oGRdRczTG0#FCSion #TousEnsemble pic.twitter.com/ITMX5WfHVj — FC Sion (@FCSion) September 18, 2020

ManUnited will nun Sarr statt Sancho

Eigentlich wollte Manchester United diesen Sommer BVB-Shootingstar Jadon Sancho verpflichten. Doch der bleibt vorerst weiterhin bei Dortmund. Nun haben die Red Devils offenbar eine Alternative ins Auge gefasst. Von Watford soll Ismaïla Sarr kommen. Der Premier-League-Absteiger verlangt aber mindestens 33 Millionen Euro – deshalb zögert United noch. (abu)

Ismaïla Sarr 🇸🇳

Position: Rechtsaussen

Alter: 22

Marktwert: 24,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 5 Tore

Quelle: transfermarkt.de



Bild: imago images/PA Images

Leverkusen ist noch nicht fertig

Bei Bayer Leverkusen fand dieser Sommer ein gewisser Aderlass statt. Kevin Volland und Kai Havertz haben den Klub verlassen. Als Ersatz hat Sportchef Simon Rolfes bislang nur Patrik Schick verpflichtet. Doch das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Trainer Peter Bosz sagt: «Das reicht logischerweise noch nicht, da sind wir uns alle einig. Da wird ja noch was passieren.» (abu)

Bild: keystone

Freiburg mit Rekordablöse

So viel hat der SC Freiburg noch nie für einen Spieler ausgegeben. Für 12 Millionen Euro stösst Baptiste Santamaria von SCO Angers aus der Ligue 1 ins Breisgau. (zap)

Baptiste #Santamaria wechselt zum Sport-Club! Der 25-Jährige kommt vom französischen Erstligisten SCO Angers.



Alle Infos: https://t.co/CtXuP6zIbN pic.twitter.com/9EbzxUX8r1 — SC Freiburg (@scfreiburg) September 17, 2020

Higuain verlässt Juventus Turin

Gonzalo Higuain verlässt Juventus Turin. Der argentinische Stürmer hat seinen Vertrag mit dem italienischen Serienmeister im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. In drei Saisons mit Juventus erzielte der 32-Jährige 66 Tore in 149 Partien.

Higuain dürfte demnächst seinen Wechsel zu Inter Miami, dem amerikanischen Klub von David Beckham, bekannt geben. (zap/sda/afp)

GRAZIE di tutto e in bocca al lupo, Pipita!



➡️ https://t.co/58UuE3FZKV — JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2020

Done deal: Thiago zu Liverpool

Nach wochenlangen Verhandlungen steht der Transfer von Thiago von Bayern München zum FC Liverpool kurz vor Abschluss. Die «Reds» bezahlen für den Spanier rund 30 Millionen Ablöse. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bestätigte den Wechsel: «Es war der grosse Wunsch von Thiago, nochmals etwas Neues zu machen.» (ram)

Thiago

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 3 Tore

Quellen: The Athletic | Bild

Bild: Fotoagentur SVEN SIMON

Toko in die 2. Bundesliga

Der Zürcher Nzuzi Toko setzt seine Karriere in Deutschland fort. Nachdem sich der Challenge-League-Klub FC Aarau Hoffnungen auf eine Verpflichtung gemacht hatte, entschied sich der Mittelfeldabräumer für einen Transfer zu den Würzburger Kickers. Toko, der zuletzt bei IFK Göteborg spielte, soll mithelfen, den Abstieg zu verhindern. (ram)

Nzuzi Toko 🇨🇩🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 400'00 Euro

Bilanz 2019/20: 8 Spiele



✍️ Erfahrung pur für unseren FWK! Herzlich willkommen am Dallenberg, Nzuzi Toko! 🇨🇩🇨🇭 Der 29-Jährige hat bereits 190 Spiele in der Schweizer Super League absolviert und verstärkt ab sofort das Mittelfeld unserer Rothosen: 👉 https://t.co/VWjVG4PVr9 🔴⚪ #WÜR2BURG pic.twitter.com/FOo0yClS2T — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) September 16, 2020

Oss von Xamax zu Lugano

Der lettische Nationalspieler Marcis Oss bleibt in der Super League. Nach dem Abstieg mit Neuchâtel Xamax wechselt er zum FC Lugano. Oss wird von Spartaks Jurmala bis Ende Saison ausgeliehen. (ram)

Marcis Oss 🇱🇻

Position: Innenverteidigung

Alter: 29

Marktwert: 650'000 Euro

Bilanz 2019/20: 25 Spiele, 4 Tore

Quelle: Sportacentrs



Bild: keystone

Luzern schnappt sich Kölns Schaub

Der FC Luzern verstärkt seine Offensive mit der Verpflichtung von Louis Schaub. Der österreichische Internationale stösst leihweise von Köln in die Zentralschweiz. Der Deal mit dem Bundesligisten beinhaltet eine Kaufoption des FCL für den offensiven Mittelfeldspieler.

Schaub hatte 2018 via Admira Wacker und Rapid Wien den Sprung nach Deutschland geschafft, wo er beim damaligen Zweitligist Köln anheuerte. In seinen zwei Jahren im nahen Ausland kam der 25-Jährige für den 1. FC Köln und den Hamburger SV auf 39 Zweitliga-Einsätze und neun Partien in der Bundesliga.

Seinen Einstand im Nationalteam feierte Schaub 2016 unter dem Zürcher Marcel Koller. Seither brachte er es für Österreich in 14 Spielen auf fünf Tore. Bei den Partien in der Nations League von Anfang Monat zählte Schaub allerdings nicht zum Aufgebot von Nationalcoach Franco Foda. (zap/sda)

Louis Schaub 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, 2 Tore



Louis Schaub✍🏻➡️2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣⁣

Der FCL leiht Louis Schaub eine Saison vom FC Köln aus (inkl. Kaufoption). Herzlich willkommen in Luzern, Louis! ➡️https://t.co/QJVT7wiiZH⁣ #FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/2wQwN43WRu — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) September 16, 2020

Bertone wechselt nach Belgien

Wie erwartet verlässt Leonardo Bertone nach nur einer halben Saison den in die Challenge League abgestiegenen FC Thun. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Berner Oberland nach Belgien, wo er sich dem Erstligisten Waasland-Beveren mit einem Vertrag über drei Jahre anschliesst.

Für Bertone, der den Schritt in den Profi-Fussball 2014 bei den Young Boys gemacht hat und mit den Bernern 2018 und 2019 Meister wurde, ist es die zweite Station im Ausland nach einem einjährigen Abstecher zum FC Cincinnati in die Major League Soccer (MLS). Nach seiner Rückkehr in die Schweiz diesen Winter kam Bertone in der Rückrunde auf 18 Einsätze mit Thun und erzielte dabei zwei Tore.

Der Abgang des defensiven Mittelfeldspielers hatte sich in Thun längst abgezeichnet. In der Cup-Partie vom Sonntag gegen Luzern (0:1) stand Bertone bereits nicht mehr Aufgebot. (zap/sda)

Leonardo Bertone 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 0,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, 2 Tore

Leonardo Bertone wechselt per sofort nach Belgien zu Waasland-Beveren.

👉 Medienmitteilung: https://t.co/fIxqatc0MX

Merci für aues, Leo! 🙏#wahriliebi pic.twitter.com/3krtcNGiFE — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) September 16, 2020

Arsenal-Keeper Martinez zu Aston Villa

Für vier Jahre hat Emiliano Martinez bei Aston Villa unterschrieben. Der Torhüter kommt von Arsenal, wo er auf insgesamt 38 Einsätze brachte. Unter anderem bestritt der Argentinier sämtliche Partien auf dem Weg zum Sieg im FA Cup in der vergangenen Saison. Den «Villans» ist Martinez angeblich rund 17 Millionen Euro wert. (ram)

Emiliano Martinez 🇦🇷

Position: Tor

Alter: 28

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele



🤩 𝗘 𝗠 𝗜 𝗠 𝗔 𝗥 𝗧 𝗜 𝗡 𝗘 𝗭 🤩#WelcomeEmi — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 16, 2020

Köln holt Herthas Duda

Der 1. FC Köln verstärkt seine Offensive. Von Hertha BSC übernehmen die «Geissböcke» Spielmacher Ondrej Duda. Der Slowake, der im vergangenen Halbjahr an Norwich City ausgeliehen war, unterschrieb bis 2024. (ram)

Ondrej Duda 🇸🇰

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 1 Tor

Der #effzeh verpflichtet Ondrej #Duda von @HerthaBSC. Der Slowake hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands! 🔴⚪ https://t.co/AnXHEe8pUA — 1. FC Köln (@fckoeln) September 16, 2020

Fix: Inter schnappt Luzern-Talent Males

Der junge Stürmer Darian Males setzt seine Karriere im Ausland fort. Das 19-jährige Eigengewächs des FC Luzern hat einen Fünfjahresvertrag bei Inter Mailand unterschrieben. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, im Raum steht der Betrag von 2,5 Millionen Euro. Males wird vom neuen Besitzer möglicherweise gleich an einen anderen Serie-A-Klub ausgeliehen. Laut der «Luzerner Zeitung» handelt es sich dabei aber eher nicht um Genoa, was zuletzt zu hören war. (ram)

Darian Males 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 2 Tore

Darian Males zu Inter Mailand. Das Luzerner Eigengewächs wechselt mit einem Mehrjahresvertrag nach Italien. Alles dazu auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/LvvhuaPEPW — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) September 16, 2020

Cordoba zu Hertha BSC – Köln holt Andersson als Ersatz

Der 1. FC Köln verliert seinen Torjäger Jhon Cordoba. Der Kolumbianer wechselt innerhalb der Bundesliga nach Berlin, wo er bei Hertha BSC unterschrieben hat. Den Ersatz meldeten die «Geissböcke» wenige Stunden später: Sebastian Andersson von Union Berlin wechselt nach Köln. (ram)

Jhon Cordoba 🇨🇴

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele, 14 Tore



Sebastian Andersson 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 29

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 13 Tore



Välkommen till den vackraste staden i Tyskland, Sebastian! 🔴⚪ #effzeh pic.twitter.com/xu0RvOvnUR — 1. FC Köln (@fckoeln) September 15, 2020

Aubameyang verlängert bei Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang bleibt Teamkollege von Granit Xhaka bei Arsenal. Der 31-jährige Angreifer unterschrieb bei den Gunners einen neuen Dreijahres-Vertrag. Der gabunische Internationale steht seit 2018 im Norden Londons unter Vertrag. Seit seiner Ankunft in London ist Aubameyang der wichtigste Torschütze von Arsenal. In den letzten beiden Saisons schoss er in 36 Liga-Einsätzen jeweils 22 Tore. (ram/sda)

Mainz-Goalie Müller nach Freiburg

Der SC Freiburg hat auf die Verletzung seines Stammgoalies Mark Flekken reagiert und kurzfristig Florian Müller von Mainz verpflichtet. Der 22-jährige Ersatzkeeper der Mainzer wechselt leihweise für ein Jahr nach Freiburg. Flekken hatte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Cupspiel beim SV Waldhof Mannheim eine Bänderverletzung am Ellenbogen zugezogen. Wie lange der Niederländer ausfällt, ist unklar. (ram/sda/dpa)

Florian Müller 🇩🇪

Position: Tor

Alter: 22

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele



ℍ𝕖𝕣𝕫𝕝𝕚𝕔𝕙 𝕨𝕚𝕝𝕝𝕜𝕠𝕞𝕞𝕖𝕟, 𝔽𝕝𝕠𝕣𝕚𝕒𝕟 #𝕄ü𝕝𝕝𝕖𝕣!



Der 22-Jährige kommt per Leihe für ein Jahr aus Mainz zum Sport-Club. Damit reagiert der #SCF auf den kurzfristigen Ausfall von Mark #Flekken.



Alle Infos: https://t.co/niarpG8P07 pic.twitter.com/1y2Wck2Jyr — SC Freiburg (@scfreiburg) September 15, 2020

Schalke holt Paciencia

Eintracht Frankfurt verleiht seinen Stürmer Gonçalo Paciencia für eine Saison an Ligakonkurrent Schalke 04. Die «Knappen» haben danach die Option, den Portugiesen zu kaufen. «Vor allem wird uns Goncalo im letzten Drittel noch torgefährlicher und unberechenbarer machen», kündigt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider an. (ram)

Gonçalo Paciencia 🇵🇹

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 10 Tore



Ivanovic zu West Brom

Verteidiger Branislav Ivanovic kehrt in die Premier League zurück. Der langjährige Abwehrspieler von Chelsea, der seit 2017 für Zenit St.Petersburg auflief, wechselt zu West Bromwich Albion. Der Serbe unterschrieb bis Ende Saison. (ram)

Branislav Ivanovic 🇷🇸

Position: Innenverteidigung

Alter: 36

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 4 Tore



Welcome to West Bromwich Albion, Branislav Ivanović ✍️🇷🇸 pic.twitter.com/kXDjQpbmdm — West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020

Sion verpflichtet Dennis Iapichino

Der FC Sion reiht sich unter den vielen Arbeitgebern von Dennis Iapichino ein. Der 30-jährige Aussenverteidiger stand zuletzt bei Aufsteiger Servette im Einsatz, wo sein Vertrag im August ausgelaufen war. Zuvor gehörten Biel, Lugano und Winterthur zu den Vereinen des Thurgauers, der auch schon in den USA und in seiner zweiten Heimat Italien Erfahrungen gesammelt hat. (ram/sda)

Dennis Iapichino 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, kein Tor



Bild: KEYSTONE

Stocker bleibt nun doch bei Basel

Der Captain bleibt an Bord! Valentin Stocker wechselt nicht wie bis vor kurzem berichtet zum FC Luzern, sondern verlängert beim FC Basel bis 2023. Die Parteien haben zudem die Option, das Arbeitspapier noch um ein weiteres Jahr zu verlängern. (abu)



Valentin Stocker 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 48 Spiele, 12 Tore

Depay-Wechsel zu Barcelona bald fix

Memphis Depay steht offenbar kurz vor der Vertragsunterschrift beim FC Barcelona, wie niederländische Medien berichten. Der Flügel von Olympique Lyon ist einer der Wunschtransfers des neuen Barça-Trainers Ronald Koeman. Der Transfer soll noch diese Woche vollzogen werden. (abu)

Memphis Depay 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 26

Marktwert: 44 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 15 Tore

Bild: keystone

Xamax engagiert Michael Kempter

Michael Kempter wechselt vom FC Zürich in die Challenge League zu Absteiger Neuchâtel Xamax. Der Linksverteidiger unterschrieb bei den Neuenburgern einen Vertrag für eine Saison.

Nach einem Kreuzbandriss im Sommer 2017 und einer neuerlichen Knieoperation im darauffolgenden Jahr kam der 25-jährige Zürcher mit philippinischen Wurzeln in der letzten Saison mit dem FCZ zu 13 Einsätzen in der Super League. (abu/sda)

Michael Kempter 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 0,1 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele, 1 Assist



Bild: keystone

Topskorer Turkes bleibt Lausanne erhalten

Aldin Turkes und Aufsteiger Lausanne-Sport verständigen sich auf eine weiterführende Zusammenarbeit. Der Topskorer der Challenge League der abgelaufenen Saison unterzeichnet einen bis 2023 gültigen Kontrakt bei den Waadtländern.

Der 24-jährige Angreifer war 2019 von Rapperswil-Jona zu Lausanne gestossen und avancierte in seiner ersten Saison zum produktivsten Offensivspieler im Team von Giorgio Contini. Mit 22 Toren in 34 Challenge-League-Spielen hatte der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale einen grossen Anteil an Lausannes Aufstieg in die Super League. (sda)

Aldin Turkes 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 24

Marktwet: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/2020: 38 Spiele, 25 Tore



Inter holt wohl FCL-Talent Males

Der FC Luzern hofft auf Millionen-Einnahmen. Sein junges Sturmtalent Darian Males soll am Dienstag den Medizintest bei Inter Mailand absolvieren. Besteht er ihn, wird er wohl gleich an Genoa ausgeliehen. Im Raum steht offenbar eine Ablöse zwischen drei und vier Millionen Euro. So wird es vielleicht doch noch etwas aus dem teuren Transfer von Basel-Star Valentin Stocker in die Innerschweiz. (ram)

Darian Males 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 2 Tore

Quelle: Alfredo Pedulla | Blick



Bild: KEYSTONE

Young Boys verpflichten französischen Stürmer

Schweizer Meister Young Boys hat vom Ligue-1-Verein Rennes den 24-jährigen Stürmer Jordan Siebatcheu bis Sommer 2021 ausgeliehen – mit Kaufoption für eine definitive Übernahme. Der ehemalige französische U21-Internationale, der auch den amerikanischen Pass besitzt, bestritt 55 Partien in der Ligue 1 und erzielte sechs Tore sowie fünf Assists. Mit Rennes gewann er 2019 den französischen Cup.

Siebatcheu ist 190 cm gross und vertritt den Typus des Stossstürmers. Er könnte bei YB die Lücke füllen, die durch den Abgang von Guillaume Hoarau entstanden ist. Er könnte auch wichtig werden, falls Torschützenkönig Jean-Pierre Nsame wegzieht. In den meisten Ligen enden die Transferperioden erst am 5. Oktober. (zap/sda)

Jordan Siebatcheu 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 1 Tor

Die Young Boys übernehmen den 24-jährigen Stürmer Jordan Siebatcheu vom französischen Ligue-1-Club Stade Rennes leihweise bis Sommer 2021 - mit Kaufoption zur anschliessenden definitiven Übernahme. https://t.co/Fdp7aYVRYm#BSCYB pic.twitter.com/RFatR1y0OK — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) September 13, 2020

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das sind die 48 teuersten Fussball-Transfers der Welt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter