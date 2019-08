Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Wayne Rooney kehrt nach England zurück



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Transferticker

Rooney kehrt nach England zurück +++ Koscielny für Spottpreis zu Bordeaux

Transferschluss in den europäischen Topligen:

England: 8. August

Deutschland: 2. September

Italien: 2. September

Spanien: 2. September

Frankreich: 2. September

Schweiz: 2. September

Rooney kehrt nach England zurück

Wayne Rooney (33) kehrt aus der amerikanischen Major League Soccer in seine Heimat zurück. Der frühere englische Internationale schliesst sich ab Januar als «Spieler-Co-Trainer» dem Zweitligisten Derby County an. Gemäss den Verantwortlichen der «Rams» hat Rooney einen für anderthalb Jahre gültigen Vertrag mit Option unterzeichnet. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft hatte erst vor einem Jahr von Everton zu DC United gewechselt. Die laufende Saison in den USA will er noch zu Ende spielen. (pre/sda)

Wayne Rooney 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 13 Tore

⚽ 359 career goals

🦁 120 England caps

🏆 Premier League x5

🏆 League Cup x3

🏆 FA Cup x1

🏆 UEFA Champions League x1

🏆 UEFA Europa League x1

🏆 FIFA Club World Cup x1 — Derby County (@dcfcofficial) August 6, 2019

Koscielny für Spottpreis zu Bordeaux

Laurent Koscielny wechselt von Arsenal zu Girondins Bordeaux. Der französische Nationalspieler kostet den Ligue-1-Vertreter nur fünf Millionen Euro, die «Gunners» lassen ihren einstigen Abwehrchef also deutlich unter Wert ziehen. Koscielny bestritt für Arsenal seit seinem Wechsel 2010 vom FC Lorient insgesamt 353 Pflichtspiele und erzielte dabei 27 Treffer. (pre)

Laurent Koscielny 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 31 Spiele, 3 Tore



Laurent Koscielny is leaving us to join Ligue 1 side Bordeaux — Arsenal (@Arsenal) August 6, 2019

Bale-Berater schliesst Wechsel in die Bundesliga aus

In den letzten Tagen kamen vermehrt Gerüchte auf, wonach Gareth Bale leihweise zu den Bayern wechseln könnte. Doch da widerspricht sein Berater Jonathan Barnett nun vehement. Er schliesst einen Wechsel nach Deutschland kategorisch aus. (abu)

Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: Sky



Bild: AP

Augsburg holt Tschechen Koubek als Ersatz für Kobel

Der Bundesligist Augsburg verpflichtete den Tschechen Tomas Koubek als Ersatz für den zum VfB Stuttgart gewechselten Schweizer Goalie Gregor Kobel. Der 26-Jährige wechselt mit einem bis 2024 gültigen Vertrag vom französischen Cupsieger Rennes nach Deutschland. Dem Vernehmen nach sollen bei Augsburg auch die Schweizer Yvon Mvogo (Leipzig) und Jonas Omlin (Basel) ein Thema gewesen sein. (abu/sda)

Tomas Koubek 🇨🇿

Position: Torhüter

Alter: 26

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 9x ohne Gegentor

Griezmann könnte für Barça noch teurer werden

Ungemach für den FC Barcelona? Der Zuzug Antoine Griezmanns von Atlético Madrid könnte die Katalanen noch teurer zu stehen kommen. 120 Millionen Euro hat der spanische Meister bereits für den Offensivstar bezahlt. Nun könnten noch weitere 80 Millionen dazukommen.

Denn Atlético hat nach eigenen Angaben den Beweis, dass Barça bereits vor dem 1. Juli mit Griezmann verhandelt haben soll: Eine Mail von Berater Sevan Karian an Griezmanns Vater Alain und Schwester Maud. Das ist deshalb brisant, weil die Ausstiegsklausel des Franzosen erst nach dem 1. Juli von 200 Millionen Euro auf 120 Millionen sank.

Atlético sagt schon länger, dass die bezahlte Summe unzureichend sei und forderte die Liga gar dazu auf, Barcelona die Spielberechtigung zu verweigern. Die Katalanen erwidern, dass sie sich erst nach dem 1. Juli mit Griezmann auf einen Vertrag geeinigt hätten. (abu)

Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 28

Marktwert: 130 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 37 Spiele, 15 Tore

Quelle: Bild



Bild: AP

Ante Rebic nach Italien?

Nach Sébastien Haller (West Ham) und Luka Jovic (Real Madrid) droht nun auch Ante Rebic die Eintracht Frankfurt definitiv zu verlassen. Inter Mailand bereite ein konkretes Angebot für den Kroaten vor. (abu)



Ante Rebic 🇭🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 9 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA/EPA

ManUnited zieht bei Dybala zurück, kommt PSG zum Handkuss?

Manchester United hat sich offenbar aus den Verhandlungen um Juventus-Stürmer Paulo Dybala zurückgezogen. Mit Ablösesumme, Agentengebühr und Lohnzahlungen hätten die «Red Devils» rund 120 Millionen Euro für den Argentinier zahlen müssen. Eine Summe, die sie offenbar nicht stemmen wollen.

Stattdessen habe nun Paris Saint-Germain Dybala ins Auge gefasst. Der 25-Jährige wäre der designierte Ersatz, falls Neymar den Klub tatsächlich noch verlassen sollte. (abu)

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA

Kalulu leihweise zu Swansea

Der FC Basel leiht Aldo Kalulu für die kommende Saison an Swansea City aus. Der englische Zweitligist besitzt eine Kaufoption für die definitive Übernahme des 23-jährigen Offensivspielers ab Sommer 2020.Im Sommer 2018 hatte Aldo Kalulu vom französischen Ligue 1-Verein Olympique Lyonnais zum FCB gewechselt. In der letzten Saison kam er wettbewerbsübergreifend zu 26 Einsätzen für den Cupsieger. (pre)

Aldo Kalulu 🇫🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 23

Marktwert: 0,75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 1 Tor



🚨 BREAKING NEWS 🚨



🤝 The #Swans have completed the signing of @FCBasel1893 forward Aldo Kalulu on a season-long loan. 🤝



📰 Full story 👉 https://t.co/VUnYv3deMH#WelcomeKalulu pic.twitter.com/NMn72S5TTf — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 5, 2019

Marseille holt argentinischen Torjäger

Der argentinische Stürmer Dario Benedetto wechselt für 14 Millionen Euro von den Boca Juniors zu Olympique Marseille. Der 29-jährige Torjäger erhält einen Vertrag bis 2023 und ist der fünftteuerste Abgang aus der Superliga. Der fünffache Nationalspieler kam 2016 für 4,4 Millionen Euro von América aus Mexiko zu Boca – in 63 Partien für die Blau-Gelben erzielte er 39 Treffer und elf Vorlagen. (pre)

Dario Benedetto 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 29

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 5 Tore



Adrian ersetzt Mignolet bei Liverpool

Der belgische Nationalgoalie Simon Mignolet verlässt den FC Liverpool, das Team von Xherdan Shaqiri, und kehrt in seine Heimat zum FC Brügge zurück. Der 31-jährige Ersatzkeeper der Reds unterschrieb beim 15-fachen Meister einen für fünf Jahre gültigen Vertrag. Die Ablösesumme soll sieben Millionen Euro betragen – in der belgischen Liga wurde noch nie so viel für einen Torhüter bezahlt.

Den Nachfolger für Mignolet hat Liverpool bereits verpflichtet: Ablösefrei von West Ham United kommt der 32-jährige Spanier Adrian. Der Keeper war zuletzt während sechs Jahren bei den «Hammers» beschäftigt und kennt die Premier League bestens. (pre/sda)

Adrian 🇪🇸

Position: Torhüter

Alter: 32

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore

Simon Mignolet 🇧🇪

Position: Torhüter

Alter: 31

Markweter: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 2 Spiele, 0 Tore



Inter verleiht Nainggolan

Erst im letzten Sommer holte Inter Mailand Radja Nainggolan für 38 Millionen Euro von der AS Roma. Unter dem neuen Trainer Antonio Conte spielt er jedoch keine Rolle und deshalb wird der 31-jährige nun für ein Jahr an Ex-Klub Cagliari Calcio ausgeliehen. (zap)

Radja Nainggolan 🇧🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 36 Spiele, 7 Tore



Maguire wird zum teuersten Verteidiger der Geschichte

Der Wechsel von Harry Maguire ist offiziell bestätigt. Der Innenverteidiger wechselt für umgerechnet 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United und erhält dort einen Sechsjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Damit ist Maguire der teuerste Verteidiger der Fussballgeschichte. (zap)

Harry Maguire 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore

We have an important announcement to make...



Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

Trapp vor Rückkehr zu Frankfurt

Kevin Trapp wird wohl auch in der Saison 2019/20 das Tor von Eintracht Frankfurt hüten. Die Deutschen sollen bereit sein, die geforderten 10 Millionen Euro nach Paris zu PSG zu überweisen. Trapp könnte schon am Donnerstag in der Euro-League-Quali gegen den FC Vaduz zurück sein: «Ich hoffe, dass es bald vorbei und er dann zurück ist», liess sich Sportchef Fredi Bobic zizieren. (zap)

Kevin Trapp 🇩🇪

Position: Torhüter

Alter: 29

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 45 Spiele



Bild: EPA/EPA

Real bietet Geld und James für Pogba

Real Madrid probiert es weiter bei Paul Pogba von Manchester United. Das neuste Angebot lautet 30 Millionen Euro plus James Rodriguez. Gemäss dem «Telegraph» viel zu wenig für United, welches das Angebot sofort ablehnte. (zap)

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 47 Spiele, 16 Tore



Bild: AP

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 7 Tore



Bild: AP/AP

Inter wieder in der Pole für Lukaku

Inter Mailand erhöht sein Angebot für Romelu Lukaku. Die Norditaliener bieten gemäss dem «Corriere dello Sport» nun 80 Millionen Euro für den Stürmer von Manchester United. Die Engländer seien ab dieser Summe gesprächsbereit, heisst es. (zap)

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 12 Tore

Manchester United holt wohl anderen Juve-Stürmer

Der Spielertausch von Paulo Dybala und Romelu Lukaku zwischen Juventus Turin und Manchester United scheint geplatzt, weil der Argentinier seine «Alte Dame» nicht verlassen möchte. Nun haben die Engländer einen anderen Juve-Stürmer im Visier: Mario Mandzukic. Der Kroate wurde auch mit einem Wechsel zu Bayern oder Dortmund in Verbindung gebracht und soll bei den Red Devils 7,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. 16 Millionen sollen als Ablöse nach Turin fliessen. (zap)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Stürmer

Alter: 33

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 10 Tore

Bild: EPA

Mignolet verlässt Liverpool

Liverpool-Ersatztorhüter Simon Mignolet wechselt zurück in die Heimat. Der Belgier schliesst sich dem FC Brügge an und soll rund 7 Millionen Euro gekostet haben. Mignolet absolvierte für Sunderland und Liverpool insgesamt 245 Spiele in der Premier League. (zap)

Simon Mignolet 🇧🇪

Position: Torhüter

Alter: 31

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 2 Spiele



Doch nicht Omlin oder Mvogo? Augsburg an tschechischem Keeper dran

Für die Goaliposition beim FC Augsburg waren auch zwei Schweizer heisse Kandidaten: Jonas Omlin vom FC Basel und Yvon Mvogo, die Nummer zwei bei RB Leipzig. Doch insbesondere der Schweizer Vizemeister dürfte nun aufatmen. Berichten zufolge ist Augsburg kurz davor, den in Frankreich spielenden Tschechen Tomas Koubek zu verpflichten.

Der 26-Jährige würde von Stades Rennes kommen und soll rund acht Millionen Euro kosten. Er wäre damit der Nachfolger der Schweizer Hoffenheim-Leihgabe Gregor Kobel. (abu)

Tomas Koubek 🇨🇿

Position: Torhüter

Alter: 26

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 9x ohne Gegentor

Quelle: L'Équipe

Bild: EPA/EPA

Junior Firpo wechselt zum FC Barcelona

Es war nur eine Frage der Zeit, bis es bestätigt wird: Junior Firpo wechselt tatsächlich von Betis Sevilla zum FC Barcelona. Der junge Linksverteidiger unterschreibt für fünf Jahre bis 2024. Die Katalanen legen auch gleich eine Ablösesumme fest: Wer den Spanier aus seinem Vertrag auskaufen will, müsste künftig 200 Millionen Euro bezahlen. (abu)

Junior Firpo 🇪🇸

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 3 Tore

Moise Kean definitiv zu Everton

Nun ist es definitiv: Das italienische Stürmertalent Moise Kean läuft nächste Saison für Everton in der Premier League auf. Der 19-Jährige kommt von Juventus Turin und hat bei den «Toffees» einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben. (abu)

Moise Kean 🇮🇹

Position: Stürmer

Alter: 19

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 7 Tore

✍️ | Moise Kean. Signed from @juventusfc. Undisclosed fee. Five-year deal.



Up the Blues. ✊ — Everton (@Everton) August 4, 2019

